Piratez le support supérieur de votre voiture : conseils de chargement et conseils de sécurité

Studio TMB

Améliorer une galerie de toit d'usine

Les barres de toit fournies avec votre voiture peuvent sembler robustes, mais la plupart ont une capacité de charge de seulement 100 lb, l'équivalent de seulement neuf barres de toit de 8 pieds. Goujons 2×4. Si c'est tout ce que vous envisagez de transporter, vous n'avez pas besoin de modifier votre rack d'usine.

Mais si vous prévoyez de transporter plus de 100 livres, achetez un ensemble de barres transversales robustes pour moderniser vos rails d'usine. Les barres transversales modernisées sont plus larges que celles des unités d'usine, sont plates au lieu d'être courbées et supportent plus de poids, jusqu'à 200 lb, selon le véhicule. Les barres de toit d'usine de certaines voitures sont équipées d'une barre transversale/rails latéraux convertibles. Si tel est votre style, transformez-les simplement en rails latéraux, comme indiqué. Sinon, retirez vos barres transversales d'usine et installez les nouvelles sur les rails d'usine.

Installer une galerie de toit amovible

Studio TMB

Ouvrez les quatre portes et localisez les barres transversales et les pieds rembourrés de caoutchouc aux emplacements recommandés. Ensuite, faites pivoter le levier de verrouillage vers le bas pour fixer la pince au toit. Soulevez les barres transversales avant et arrière sur les rails latéraux d'usine. Espacez-les selon les instructions du fabricant de la barre transversale. Fixez ensuite les pieds aux rails à l'aide de la clé fournie.

Si votre voiture n'a pas de galerie de toit, vous pouvez en ajouter une sans percer de trous dans votre toit. Achetez un jeu de barres transversales et de tours universelles et un jeu de pinces spécifiques au véhicule pour les fixer.

L’avantage de l’achat de barres transversales universelles est que vous pouvez les utiliser sur plusieurs véhicules. Achetez simplement les pinces spécifiques au véhicule et installez-les dans les tours. Si vous souhaitez laisser les barres transversales sur votre voiture, achetez un jeu de cylindres de serrure et installez les tours pour éviter le vol. Sinon, retirez les barres transversales pour augmenter votre consommation d'essence.

Pour installer les barres transversales, localisez-les simplement selon les instructions fournies avec les pinces. Ajustez la vis de tension sur la tour, puis enclenchez le levier vers le bas pour le verrouiller en place.

Comment charger votre galerie de toit en toute sécurité

Studio TMB

De nombreux bricoleurs ne réfléchissent pas à la manière dont ils sécuriseront le chargement une fois les objets placés sur le toit. Ils comptent donc sur la ficelle gratuite fournie à la caisse. Ou bien ils achètent des tendeurs bon marché au magasin. C'est une grosse erreur.

La capacité de charge d'une galerie de toit est basée sur une « charge statique », c'est-à-dire le poids de la charge lorsque le véhicule ne bouge pas. Mais une fois que vous prenez la route, tournez, rencontrez des bosses et des creux ou ralentissez, l'inertie multiplie le poids de votre charge par quatre à cinq fois. Vos attaches doivent donc être suffisamment solides pour empêcher les objets de bouger ou de s'envoler. Vous aurez besoin d'au moins quatre sangles à cliquet de 14 pieds et d'une capacité de 1 000 lb pour ramener votre chargement à la maison en toute sécurité.

Fixer la charge sur elle-même

Studio TMB

Cette méthode d'arrimage et de regroupement en trois points peut sembler exagérée, mais c'est en réalité le seul moyen sûr de ramener le matériel à la maison sans dommage ni blessure. Commencez par charger du bois dimensionnel sur le support avec les bords étroits reposant sur les barres transversales. Fixez ensuite les extrémités avant et arrière de chaque paquet de bois pour empêcher tout mouvement. Enroulez les sangles autour du paquet de bois à l'avant et à l'arrière. Serrez ensuite jusqu'à ce que vous ne puissiez plus bouger les pièces du milieu.

Studio TMB

Fixez la charge au rack

Studio TMB

Accrochez une sangle à cliquet à la sangle avant du paquet. Enroulez ensuite cette sangle autour des deux barres transversales et serrez. Répétez l’opération pour l’extrémité arrière du paquet.

Ouvrez les portes arrière et passez une sangle à cliquet sur le dessus du porte-bagages et à travers la zone du siège arrière de l'habitacle. Assurez-vous que la sangle est derrière l'appui-tête du conducteur et serrez-la. Cette étape importante neutralise la « portance » créée par l'air s'échappant du pare-brise et est particulièrement importante si vous possédez une galerie de toit d'usine qui est maintenue en place uniquement avec de petits rivets.

Conseils d'utilisation de votre support supérieur de voiture

Planifiez vos déplacements

La surcharge d'une galerie de toit (même des barres transversales plus résistantes) est la plus grosse erreur de transport commise par les bricoleurs. Alors, procurez-vous votre liste de courses et recherchez sur le site Web du centre de rénovation et en ligne le poids du bois d'œuvre et des autres matériaux de construction que vous avez l'intention de transporter sur votre support. Planifiez ensuite ce que vous emporterez à chaque voyage, car les grands projets nécessiteront plusieurs voyages.

Collez les articles les plus légers

Studio TMB

Commencez le ruban adhésif en conduit ou en filament de nylon à environ 6 pouces de l'extrémité du paquet et enroulez-le du côté opposé. Répétez l’opération pour couvrir la fin de chaque élément. Ensuite, enroulez fermement le ruban adhésif autour de l'ensemble du paquet à l'avant et à l'arrière, en veillant à couvrir les morceaux de ruban adhésif appliqués plus tôt. Fixez ensuite le paquet au rack avec des sangles à cliquet.

Sécurisez le surplomb

Studio TMB

Si votre chargement dépasse le capot de la voiture, fixez-le avec les boucles du capot et les sangles de serrage. Ouvrez la capuche et installez les sangles temporaires de la capuche. Ou montez les sangles de manière permanente sous un boulon de garde-boue. Passez une corde ou une sangle de serrage à travers eux et sur et autour du bord d'attaque de la charge en surplomb. Ajustez la sangle de serrage juste assez pour empêcher tout mouvement vers le haut, mais pas assez pour plier la capuche.

Studio TMB

Conseils de sécurité pour les barres de toit