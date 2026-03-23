Pourquoi de plus en plus de femmes envisagent une carrière dans les métiers

Quand on pense au secteur du commerce, l’image d’un homme musclé portant des bottes de travail sales peut nous venir à l’esprit. Mais ce stéréotype persistant ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Les femmes ont consolidé leur place dans la main-d’œuvre qualifiée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, occupant des postes dont elles étaient souvent exclues pendant que les hommes partaient se battre. Aujourd’hui, avec l’évolution des rôles de genre et l’augmentation des opportunités offertes aux femmes dans le secteur du commerce, nous voyons de plus en plus de femmes envisager une carrière dans les métiers.

Les jeunes femmes manifestent un intérêt accru pour les métiers

Une enquête sur les carrières de la National Kitchen & Bath Association auprès d’élèves du secondaire a montré que les niveaux d’intérêt pour les carrières spécialisées sont presque aussi élevés chez les femmes que chez les hommes. L’intérêt pour le remodelage et la rénovation est le plus élevé chez les femmes ayant suivi des cours/programmes de formation au secondaire, largement issus des médias sociaux et travaillant sur des projets de rénovation domiciliaire.

Si l’apprentissage d’une nouvelle compétence et un bon salaire font partie des avantages perçus du secteur du commerce, l’étude indique également que le travail physique exigeant et le scepticisme quant aux salaires comptent parmi les inconvénients.

Emily Pilloton est la fondatrice et directrice exécutive de Girls Garage, un programme de conception et de construction à but non lucratif et un espace de travail dédié aux filles et aux jeunes s’identifiant comme des femmes âgés de 9 à 18 ans. Pilloton et les 460 « filles féroces bâtisseuses » qu’elle et son équipe ont encadrées depuis 2013 ont conçu et construit plus de 130 projets de différentes tailles et portées.

« Je suis ravi d’avoir cette conversation », a déclaré Pilloton Homme à tout faire familial. « Plus il y a d’histoires sur les femmes dans les métiers, mieux c’est. »

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Qu’y a-t-il derrière ce changement ?

Au cours des dernières années, on a constaté une pénurie croissante de travailleurs qualifiés dans des domaines précis. L’American Welding Society prévoit qu’il faudra 400 000 soudeurs supplémentaires d’ici 2024. Dans les domaines du CVC et de l’électricité, les offres d’emploi devraient augmenter de 14 % d’ici 2024. Étant donné que les femmes représentent moins de 10 % des emplois dans les métiers spécialisés dans le pays, selon Career School Now, de nombreux métiers recherchent des femmes pour occuper certains de ces postes.

Malgré le désir de pourvoir les postes vacants avec des candidates qualifiées, Pilloton souligne le danger que les marques, les entreprises et les communautés « symbolisent » les femmes dans les métiers. Elle exhorte les décideurs à considérer les femmes non pas comme quelque chose de différent sur le chantier, mais simplement comme « des personnes talentueuses et professionnelles qui font partie intégrante des métiers ».

Le marketing auprès des femmes commence souvent tôt. Des camps tels que Girls Garage, Girls Build et Tools and Tiaras aident à initier les jeunes filles aux métiers. En 2015, la Women in Trucking Association a travaillé avec les Girl Scouts pour créer un badge pour le camionnage. De même, Girls Garage a décerné plus de 1 000 badges de réussite à des filles maîtrisant de nouveaux outils et compétences.

Avantages de devenir commerçante

Techniciens CVC, soudeurs, chefs de chantier, électriciens, plombiers — vous pouvez vous former et devenir l’un de ces artisans qualifiés en environ la moitié du temps et à la moitié du coût que si vous passiez quatre ans dans une université coûteuse.

Considérez : le coût moyen d’un diplôme universitaire de quatre ans est bien supérieur à 100 000 $. Une école de métiers peut prendre moins d’un an et coûte en moyenne moins de 35 000 $. Vous pourriez donc gagner de l’argent grâce à un emploi dans un métier bien avant qu’un diplômé universitaire effectue son premier remboursement de prêt étudiant.

En parlant de salaire, selon le métier, vous pouvez vous attendre à gagner environ 50 000 $ par an, selon le Bureau of Labor Statistics. Et avec les bonnes opportunités d’avancement, accéder à un poste de direction de la construction pourrait vous rapporter dans la fourchette à six chiffres.

Les carrières commerciales offrent également un environnement pratique en évolution rapide et en constante évolution. En outre, la sécurité de l’emploi est grande, car le déficit de personnes qualifiées possédant des connaissances et des compétences commerciales en Amérique se creuse à un rythme alarmant.

Il y a aussi des défis

Malheureusement, les femmes sont encore confrontées à divers défis et obstacles dans les secteurs à prédominance masculine, notamment les stéréotypes, le manque de mentorat et le harcèlement sexuel. Même si les femmes représentent plus de la moitié de tous les travailleurs dans plusieurs secteurs industriels aux États-Unis, elles restent largement sous-représentées dans des carrières comme la construction et l’industrie manufacturière.

À mesure que de plus en plus de femmes occupent certains de ces emplois, le besoin d’une représentation équitable augmente. Différents réseaux de soutien comme Professional Women in Construction visent à soutenir les femmes dans ces domaines et à promouvoir la diversité professionnelle.

«Je dis cela tout le temps à mes filles… vous pouvez être n’importe quel type de femme et travailler dans les STIM (ou dans les métiers spécialisés)», dit Pilloton. « Il y a toujours quelqu’un vers qui vous pouvez vous tourner, qui vous ressemble, qui a une histoire comme vous et qui a parcouru le chemin avant vous pour que vous ne pensiez pas que vous le faites seul pour la première fois. »

Comment les femmes peuvent commencer

Avec tous les différents métiers qui existent, déterminer celui qui vous convient est la première étape d’une carrière dans l’industrie. Les évaluations de carrière peuvent vous aider à déterminer ce qui pourrait vous convenir le mieux. Assurez-vous de rechercher des salons de carrière dans votre région qui se concentrent sur le secteur du commerce.

Si vous avez déjà une idée de ce que vous aimeriez faire, recherchez des stages ou des postes d’assistant dans le métier de votre choix. Certains États exigent une formation sur le terrain et une formation en classe pour recevoir des licences ou des certifications spécifiques. De nombreux collèges communautaires proposent également des certificats professionnels et des parcours d’apprentissage. Découvrez quelles écoles professionnelles sont réputées et lesquelles offrent de bons programmes de formation et de placement.