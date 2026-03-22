Les 3 principaux problèmes de voiture auxquels les conducteurs sont confrontés en 2026

Les voitures d’aujourd’hui sont très différentes des modèles fabriqués il y a 20 ou même 15 ans. Des normes de sécurité actualisées aux nouveaux types de technologies, les innovations ont changé l’expérience de conduite.

Même si certains de ces changements ont sans aucun doute rendu les voitures plus sûres, ils ont également provoqué une évolution des types de problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires de voitures aujourd’hui. JD Power mène une étude sur ce sujet depuis 37 ans maintenant, et ses conclusions de 2026 pourraient vous surprendre.

Problèmes logiciels

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La plupart des problèmes actuels auxquels sont confrontés les propriétaires de voitures sont liés aux logiciels. L’étude JD Power 2026 sur la fiabilité des véhicules aux États-UnisSM (VDS) a noté que « les résultats de cette année marquent le nombre de problèmes le plus élevé enregistré depuis la refonte du VDS en 2022, mettant en évidence une tendance continue à l’échelle de l’industrie dans laquelle la fiabilité des véhicules s’est dégradée au cours des trois dernières années ». Le VDS examine les problèmes dans neuf grandes catégories, et l’étude de cette année a révélé que les « systèmes d’infodivertissement » signalaient le plus de problèmes, les problèmes extérieurs venant en deuxième position.

De nombreux rappels automobiles récents ont répertorié une mise à jour logicielle comme remède. Même si votre véhicule ne présente pas de problèmes dangereux, les constructeurs automobiles publient de temps en temps des mises à jour logicielles en direct (OTA) pour maintenir les véhicules « à jour ». Le VDS a révélé que « 40 % (des propriétaires interrogés ont déclaré) avoir reçu une mise à jour logicielle au cours des 12 derniers mois. Parmi ces propriétaires, seulement 27 % déclarent que la mise à jour a amélioré leur véhicule, tandis que 58 % déclarent n’avoir perçu aucune différence notable. Plus de la moitié (63 %) des mises à jour logicielles ont été effectuées en OTA et ont entraîné une augmentation de près de 14 % des problèmes cette année. «

Autres découvertes notables

Les problèmes logiciels sont peut-être les problèmes les plus répandus auxquels sont confrontés les propriétaires de voitures aujourd’hui, mais ils ne sont en aucun cas les seuls problèmes abordés dans l’étude. Deux autres domaines à noter étaient les problèmes liés à l’intégration des téléphones mobiles et, en particulier avec les véhicules hybrides rechargeables, les problèmes de groupe motopropulseur électrifié et de batterie.

Problèmes de téléphone portable

Le VDS a noté que le principal problème de l’industrie, « pour une troisième année consécutive (est) la connectivité Android Auto et Apple CarPlay ». Entre cela, les systèmes Bluetooth intégrés, les chargeurs sans fil et la connectivité des applications des fabricants d’équipement d’origine (OEM), « ces problèmes représentent au total près de la moitié des problèmes de la catégorie d’infodivertissement ».

Problèmes de motorisation électrique

Enfin, pour les propriétaires d’hybrides rechargeables, une mauvaise nouvelle. Selon l’étude, « les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) restent le type de groupe motopropulseur le plus problématique de l’étude ». Ce sont les problèmes signalés qui ont le plus augmenté au cours des dernières années, suivis par les véhicules électriques à batterie (BEV) et les hybrides. Il est intéressant de noter que « la fiabilité à long terme des véhicules à essence s’améliore légèrement – ​​le moins problématique parmi tous les groupes motopropulseurs ». Donc, si vous êtes à la recherche d’un véhicule neuf, gardez cela à l’esprit au moment de faire votre choix.

Source

Les mises à jour des logiciels des véhicules deviennent plus routinières, mais ne répondent pas aux avantages perçus, selon JD Power, JD Power, 2026.

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