Les conseils de Jonathan Scott pour repartir à zéro lors de votre emménagement dans une nouvelle maison

Commencez par nettoyer en profondeur votre nouvel appartement avant d’emménager. Un nettoyeur à vapeur s’avère pratique : il existe de nombreuses zones de la cuisine que vous pouvez nettoyer à la vapeur, notamment l’intérieur des placards, des luminaires et des fenêtres. Déplacez le réfrigérateur et la cuisinière si possible afin de pouvoir nettoyer dessous et derrière eux. N’oubliez pas de nettoyer le ventilateur et les bouches d’aération de la salle de bain. N’oubliez pas de laver les abat-jour des luminaires permanents et d’épousseter les pales du ventilateur de plafond.

Gardez le nettoyage des sols pour la fin, afin de ne pas avoir à vous soucier de les salir pendant que vous travaillez. Une fois les sols terminés, Scott recommande de les garder propres en encourageant les invités à retirer leurs chaussures sales à la porte. Il suggère de placer un joli panier discret ou une petite étagère à chaussures près de l’entrée en guise de rappel. Et il est utile de garder un Swiffer à proximité pour nettoyer les dégâts lorsqu’ils surviennent, sans se mettre à quatre pattes pour frotter.

Scott recommande quelques autres correctifs qui aideront à garder votre nouveau logement frais. Il suggère de remplacer les moquettes qui ne sont pas acceptables, soit parce qu’elles sont sales, soit parce qu’elles ne sont pas à votre goût, par un revêtement de sol stratifié haut de gamme et durable qui durera des années. Le stratifié a évolué à partir des motifs manifestement imitation bois qu’il avait lors de son introduction pour devenir un produit d’apparence plus authentique, facile à nettoyer et qui dure des années. Si votre maison est plus ancienne, il existe des moyens de redonner vie à vos vieux sols stratifiés. Dans la cuisine, envisagez de remplacer les comptoirs en marbre qui doivent être rescellés tous les six mois par du quartz, un matériau de comptoir beaucoup plus résistant aux taches, à la chaleur et aux rayures. Il existe de nombreuses superbes couleurs de comptoirs en quartz qui complèteront la rénovation de votre cuisine.