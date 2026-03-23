Pouvez-vous vraiment enlever les taches de la vaisselle avec la lumière du soleil ? Voici l’affaire

Peut-être avez-vous récemment préparé un plat avec de la sauce tomate qui a laissé une tache sur votre plateau en céramique préféré. Votre premier réflexe aurait peut-être été de l’installer rapidement le lave-vaisselle ou lavez-le à la main, juste pour constater que la tache n’a pas bougé. Bien que frustrante, il existe une autre méthode d’élimination des taches que vous n’avez peut-être pas envisagée. Entrez : la lumière du soleil.

Oui, vous avez bien lu. Vous avez peut-être entendu parler de l’utilisation du soleil et du jus de citron pour aider à éliminer les taches sur les vêtements, mais cela peut également fonctionner sur la vaisselle dans certains cas, en dernier recours.

Nous avons discuté avec un nettoyeur professionnel de l’utilisation de la lumière du soleil pour éliminer les taches sur la vaisselle et de l’utilisation des puissants rayons UV de Mère Nature pour remettre votre vaisselle en forme.

Pouvez-vous réellement éliminer les taches de la vaisselle avec la lumière du soleil ?

Oui, tu peux enlever les taches des plats avec la lumière du soleil. Il est important de noter que la lumière du soleil n’enlèvera pas les taches sur toute la vaisselle ; cela dépend de facteurs tels que le type de tache et le matériau de la vaisselle.

Les taches de couleur foncée, comme celles laissées par les betteraves, le vin et la sauce tomate, peuvent être un peu plus difficiles à éliminer ; cependant, cette méthode peut être utile si vous avez épuisé les autres méthodes d’élimination des taches, comme le bicarbonate de soude et le trempage dans eau chaude avec du vinaigre et du détergent.

En plus d’éliminer potentiellement les taches sur la vaisselle, la lumière du soleil peut également aider à éliminer les odeurs persistantes et à désinfecter la vaisselle, car les rayons UV peuvent tuer certaines bactéries et germes.

Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ?

Selon Marisol Rivera, experte en nettoyage et organisatrice professionnelle à Austin, servante scintillante la lumière du soleil contient des rayons UV qui agissent comme un agent de blanchiment naturel, décomposant les molécules de taches par photoblanchiment et oxydation, de la même manière que la lumière du soleil décolore les tissus ou les tissus blancs à l’extérieur.

« Cela fonctionne mieux sur les taches organiques comme les aliments et les tanins, mais il n’est pas aussi efficace sur les marques de métal, les dépôts minéraux lourds ou les craquelures gravées sur la porcelaine fine », dit-elle. Pensez au café, au thé, au vin, à la sauce tomate, etc.

Il convient de noter que ce n’est pas une solution miracle dans la plupart des cas. Même si certaines taches peuvent disparaître plus rapidement, Rivera conseille de prévoir une exposition de la vaisselle au soleil pendant 2 à 6 heures, ainsi que plusieurs séances pour les taches tenaces. Vous pouvez les mettre sur un égouttoir à l’extérieur ou les laisser sur une serviette, selon votre préférence.

Il est également possible de prétraiter les taches avec du jus de citron avant de les exposer au soleil. Cela peut être bénéfique car le jus de citron agit comme un agent de blanchiment naturel, même s’il n’est pas toujours nécessaire pour éliminer les taches.

Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps ou peut-être vivre dans une région peu exposée au soleil, Rivera recommande un trempage au peroxyde d’hydrogène pour ces taches embêtantes. Cela implique de remplir une bassine avec de l’eau tiède et du peroxyde d’hydrogène à trois pour cent, de laisser tremper la vaisselle pendant 30 minutes, puis de la laver comme d’habitude.

« Le peroxyde bouillonne et oxyde chimiquement les taches, les soulève sans frotter, et il est sans danger pour le verre, le plastique et la plupart des céramiques », dit-elle.

Cette méthode d’élimination des taches est-elle sûre ?

Rivera affirme que l’élimination des taches solaires est totalement sans danger pour la plupart des plats non métalliques, comme le verre, les récipients en plastique et le grès non émaillé, car elle n’utilise pas de produits chimiques et évite les acides qui peuvent attaquer les glaçures ou endommager les finitions.

« Évitez-le sur de la porcelaine délicate avec des garnitures métalliques, des émaux colorés ou tout ce qui est sensible à la décoloration due aux UV, et ne l’utilisez pas sur de l’argenterie ou de l’aluminium, qui peuvent se piquer ou se décolorer », explique-t-elle.

Après avoir laissé la vaisselle au soleil, Rivera recommande de la rincer soigneusement pour éliminer tout résidu détaché et s’assurer qu’elle est parfaitement propre.

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