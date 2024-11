Pourquoi de la mousse brune sort-elle du climatiseur de ma voiture ?

Il n’est pas rare de trouver des morceaux de mousse brune autour des conduits de climatisation de votre voiture. Au cours de mes près de 60 ans d’expérience dans l’industrie de la réparation automobile en tant que maître technicien ASE et GM, j’ai vu ma part de ces phénomènes, en particulier dans les voitures de 10 ans ou plus. Habituellement, c’est juste une nuisance qu’il suffit de continuer à nettoyer. Continuez à lire, voici ce que vous devez savoir sur la cause de la mousse brune provenant du climatiseur de votre voiture.

Qu’est-ce que la mousse brune provenant du climatiseur de ma voiture ?

La mousse brune sortant du système de climatisation d’une voiture est la mousse (un peu comme un coupe-froid en éponge) qui scelle les nombreuses parties différentes du système de conduits CVC (chauffage, ventilation et climatisation) de votre voiture qui a commencé à se détériorer. La mousse peut également être utilisée comme isolant autour du ventilateur du moteur, du système d’échangeur de chaleur/refroidissement (plénum) et des portes mixtes.

Pourquoi la mousse sort-elle de mon climatiseur ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de la mousse peut sortir du système de climatisation d’une voiture. Le plus courant est qu’à mesure que la mousse vieillit et se dégrade, elle devient cassante et commence à se décomposer et à s’effriter. Au fur et à mesure que la mousse durcie se désagrège en petits morceaux, l’air du moteur du ventilateur pousse la mousse à travers les conduits de climatisation et de chauffage, pour finalement sortir des bouches d’aération/persiennes de climatisation du tableau de bord ou des conduits de chauffage sur le sol. L’exposition à des variations extrêmes de température du système CVC, à des filtres à air d’habitacle sales ou obstrués, à la saleté et aux débris dans la prise d’air extérieur et à l’accumulation d’humidité dans le système de conduits CVC contribuent à accélérer le processus de vieillissement.

Une autre raison courante pour laquelle la mousse sort du climatiseur est la défaillance de l’adhésif fixant la mousse aux différentes parties du conduit CVC. La mousse lâche est ensuite expulsée du système de climatisation.

Dans les climats où les températures extérieures atteignent 100 degrés F (avec des températures intérieures de 125 degrés F) en été, l’allumage rapide du climatiseur génère des températures de l’air de 40 degrés F – ou de 0 degré F en hiver, le chauffage produisant 180 degrés F – peut également provoquer une défaillance prématurée de la mousse. Un entretien de base peut aider à garder les joints en mousse souples et étanches correctement. Cela comprend :

Remplacement du filtre à air d’habitacle.

Nettoyage du trou d’évacuation du courant alternatif au bas du boîtier de l’évaporateur CVC.

Enlever les feuilles, la saleté, la poussière et les débris accumulés de la prise d’air sous le capot, généralement située du côté passager de la voiture, sous ou à proximité des bras d’essuie-glace.

Après avoir conduit avec la climatisation allumée, le moteur éteint et la clé allumée, faites fonctionner le ventilateur de climatisation pendant une minute pour aider à sécher toute humidité résiduelle laissée dans le boîtier de l’évaporateur AC.

Que faire si de la mousse commence à sortir du climatiseur de votre voiture ?

Tout d’abord, effectuez tous les éléments de maintenance ci-dessus. Ensuite, utilisez un compresseur (portez TOUJOURS des lunettes de sécurité et un respirateur lorsque vous travaillez avec de l’air comprimé) ou un aspirateur pour éliminer toute mousse détachée du tableau de bord. Retirez soigneusement les bouches d’aération/persiennes de climatisation.

Prudence: Fabriqués en plastique, comme la mousse, les bouches d’aération/persiennes peuvent devenir cassantes et se fissurer lorsqu’elles sont retirées. Passez l’aspirateur sur les conduits et tout l’intérieur, y compris les bouches d’aération/persiennes, et nettoyez le tout avec des lingettes désinfectantes.

Si le système fonctionne correctement, effectuez simplement l’entretien, nettoyez la mousse et continuez à conduire. Si vous vous sentez à l’aise de retirer le tableau de bord ou des sections des conduits du système CVC, vous pouvez également remplacer la mousse. Mais d’après mon expérience, il vaut mieux laisser cela aux pros.

Est-il sécuritaire de continuer à conduire avec de la mousse brune provenant du climatiseur de ma voiture ?

Ça dépend. Si la mousse est sèche et simplement autour des bouches d’aération, elle ne devrait pas poser de problème de sécurité. Cependant, les minuscules particules de mousse (microplastiques) flottant autour de l’habitacle à partir des conduits CVC affecteront négativement la qualité de l’air, surtout si vous souffrez d’allergies ou d’asthme. Cela indique également clairement que le système CVC nécessite une attention particulière et doit être inspecté pour éviter que les composants du système ne tombent en panne prématurément et n’affectent éventuellement les performances du système CVC.

