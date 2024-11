Hyundai et Kia rappellent 200 000 voitures pour perte de puissance motrice

Le 21 novembre, Hyundai Motor Group a annoncé un rappel majeur qui concerne non seulement les véhicules électriques de Hyundai, mais également les véhicules électriques de ses filiales Genesis et Kia. Au total, plus de 200 000 véhicules risquent de présenter un défaut susceptible d’augmenter le risque d’accident.

Si vous possédez l’un de ces véhicules, il est essentiel d’agir rapidement. Dans cet article, nous détaillerons les détails de ce rappel : quelles voitures sont concernées, les raisons du rappel et quelles mesures vous devez prendre si votre voiture figure sur la liste.

Quelles voitures Hyundai sont rappelées ?

Le rappel concerne une gamme de véhicules électriques Hyunda, Genesis et Kia. Au total, 145 235 véhicules Hyundai et 62 872 Kias font partie du rappel. Les modèles et années concernés sont :

Genesis G80 Électrifié 2023-2024

Genèse GV60 2023-2025

Genesis GV70 Électrifié 2023-2025

Hyundai IONIQ 5 2022-2024

Hyundai IONIQ 6 2023-2025

Kia EV6 2022-2024

Les lettres de notification du propriétaire seront envoyées par courrier à partir du 17 janvier 2025.

Pourquoi ces voitures sont-elles rappelées ?

Selon le mémoire de rappel soumis à la NHTSA, le problème qui a conduit à ce rappel provient de l’unité de contrôle de charge intégrée (ICCU) des voitures, un élément clé des véhicules électriques. Le rapport précise que « l’ICCU peut être endommagé et cesser de charger la batterie de 12 volts, ce qui peut entraîner une perte de puissance de conduite », augmentant considérablement le risque d’accident.

Hyundai a noté que ce rappel s’appuie sur un précédent (24V-204), ce qui signifie que les véhicules précédemment réparés nécessiteront une inspection plus approfondie et la solution mise à jour du rappel le plus récent. Lisez la suite pour savoir quoi faire si vous possédez un modèle Hyundai, Genesis ou Kia concerné.

Que faire si votre voiture est rappelée

Si vous possédez l’un des modèles concernés, Hyundai, Genesis et Kia s’engagent à résoudre le problème gratuitement. Apportez votre véhicule chez un concessionnaire agréé Hyundai ou Genesis. Ils inspecteront l’ICCU, le remplaceront ainsi que son fusible si nécessaire, et mettront également à jour le logiciel ICCU.

Si vous ne souhaitez pas attendre la lettre de notification de votre propriétaire, vous appelez la ligne de service client respective de votre fabricant pour confirmer que votre voiture fait ou non partie du rappel :

Service client Hyundai : 1-855-371-9460

1-855-371-9460 Service client Genèse : 1-844-340-9741

1-844-340-9741 Service client Kia : 1-800-333-4542

Le numéro de rappel à mentionner pour les véhicules Hyundai et Genesis est le 24V-868, tandis que le numéro de rappel Kia est le 24V-867.

