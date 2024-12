Comment commencer à désencombrer quand cela semble accablant

Nous sommes tous passés par là. Les montagnes de courrier, le placard surchargé. Des outils aux jouets, le désordre devient simplement une partie de l’arrière-plan. Même les plus intelligents d’entre nous accumulent beaucoup de truc. Quand faisons-nous quelque chose ?

«Je pense que vous savez au fond de votre instinct qu’il est temps de commencer à lâcher prise», déclare Mary Cornetta, directrice générale d’Organized Global. « (Il est temps) que le désordre commence vraiment à vous stresser, que vous égarez vos objets plus fréquemment et que les sols et les comptoirs commencent à disparaître. »

Mais savoir que vous devez désencombrer et réellement désencombrer sont des choses différentes. Il est difficile de faire ce premier pas tant la tâche semble écrasante. Ce n’est cependant pas désespéré. Si vous êtes prêt à vous lancer, les techniques expertes de Cornetta vous mettront sur la voie de l’organisation, sans stress.

Commencez par les choses faciles

Les premières choses à faire ? «Tout ce qui a une date d’expiration», explique Cornetta, qui a également fondé et possède les organisateurs professionnels Sort and Sweet.

Se débarrasser des éléments « évidents » comme les médicaments périmés et les aliments rassis fait des merveilles pour votre confiance. Ouvrez votre armoire à pharmacie et vérifiez les flacons et les boîtes. Ensuite, attaquez-vous au garde-manger. Abandonnez tout ce qui est expiré ou vide.

« Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance dans vos compétences en matière de désencombrement, vous pouvez passer à un espace comme votre placard », explique Cornetta. Il est difficile de se séparer de nos affaires, alors il vaut la peine de commencer par quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion. S’il est obsolète, débarrassez-vous-en – aucune prise de décision n’est nécessaire.

Choisissez un petit espace

Natalia Kostikova/Getty Images

Une autre façon de se lancer dans le désencombrement est de commencer petit.

La plupart d’entre nous ont un ou plusieurs tiroirs à cochonneries dans la cuisine. Cornetta dit que désencombrer un petit espace comme un tiroir, votre sac à main ou un sac à dos est une excellente première étape, surtout si vous n’avez pas beaucoup de temps. « Mieux vaut faire un peu de désencombrement que ne rien faire du tout ! » dit-elle.

Alors prenez 15 minutes et fouillez dans votre tiroir à chaussettes. Vous vous sentirez mieux et gagnerez en confiance pour affronter des espaces plus grands.

Faites venir un ami

Les amis sont là pour nous contre vents et marées : changements d’emploi, ruptures et le quotidien de la vie. Si vous vous sentez dépassé par la perspective de désencombrer votre maison, demandez à un ami de vous aider.

Cela fonctionne très bien pour les personnes qui travaillent bien en équipe, explique Cornetta. Et si un ami ne vous dit pas que ces vieux jeans doivent disparaître, qui le fera ?

Les organisateurs professionnels sont également une option, explique Cornetta. Et ne négligez pas les membres de votre famille. « Si le désordre appartient à votre partenaire ou à vos enfants, il est très important de les inclure », dit-elle. « Non seulement c’est à eux de prendre des décisions, mais cela vous soulage uniquement. »

Faire un horaire

Si vous avez envie de désencombrer mais que vous n’arrivez pas à démarrer le processus, Cornetta vous recommande de planifier des dates sur votre calendrier. Planifier des journées de désencombrement vous évitera également de retomber. Le désordre semble s’accumuler comme par magie, mais savoir qu’il y a une date de désencombrement au coin de la rue peut vous rassurer.

« Regardez l’année à venir et planifiez deux journées de désencombrement dans votre placard, quatre pour les soins de la peau, le maquillage et les médicaments, et des séances mensuelles ou bimensuelles pour le garde-manger », explique Cornetta. Choisissez un horaire qui vous convient et respectez-le.

Faites votre lit tous les jours

AsieVision/Getty Images

Tu fais ton lit ? C’est un excellent moyen de vous mettre dans le bon état d’esprit pour vous désencombrer et rester organisé, explique Cornetta. « Ce simple acte de 60 secondes donnera le ton au reste de votre pièce (et de votre journée) », dit-elle.

La plupart des gens font leur lit au moins de temps en temps, selon la National Sleep Foundation. Si vous faites partie de la majorité des personnes qui font leur lit, faites l’effort de le faire tous les jours pour vous donner un coup de pouce. Et si ce n’est pas le cas, c’est le moment idéal pour commencer.

Désencombrer régulièrement

Si vous êtes aux prises avec l’encombrement et avez besoin d’une autre incitation pour rationaliser, voici un conseil : si vous pouvez l’intégrer à votre routine, au fil du temps, vous réduirez votre charge de travail à la maison. Une maison sans encombrement signifie moins de temps passé à nettoyer et à chercher des objets.

« Avoir moins de choses signifie avoir moins de choses à nettoyer ou à ranger », explique Cornetta. « Désencombrer régulièrement est vraiment le moyen le plus efficace de rester organisé. »