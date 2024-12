Comment fonctionne un adoucisseur d’eau ? Réponses à toutes vos questions

Chez moi, nous tirons notre eau d’un puits profond et, comme c’est souvent le cas avec l’eau de puits, elle est difficile. Depuis que j’ai appris à installer un adoucisseur d’eau auprès d’un plombier local, nous avons eu un répit bienvenu face aux problèmes causés par l’eau dure dans la maison.

Qu’est-ce que l’eau dure, demandez-vous ? Eh bien, dans les termes les plus simples, il s’agit d’eau à haute teneur en minéraux, mais il existe une définition plus précise. Selon Kelly Russum, un plombier qui dessert la vallée de Coachella en Californie, les analystes de l’eau mesurent la dureté en GPG (grains par gallon), où un grain équivaut à 64,8 mg. de calcium. « L’eau douce a un GPG inférieur à 1, et l’eau dure est considérée lorsque le GPG est de 7 ou plus. » En d’autres termes, un gallon d’eau dure contient un demi-gramme de minéraux, généralement plus.

L’eau à forte teneur en minéraux provoque toutes sortes de problèmes, notamment :

Taches minérales sur les appareils sanitaires, les robinets et autres appareils électroménagers ;

Accumulation de sédiments dans les réservoirs des chauffe-eau ;

Des blocages dans les robinets et les tuyaux de plomberie ;

Cheveux secs, démangeaisons cutanées et efficacité réduite du savon.

Eau potable au goût nauséabond et décolorée. Ceci est principalement dû au fer, qui est l’un des minéraux que l’on trouve couramment dans l’eau dure.

Vous n’avez pas besoin d’aller chercher votre eau dans un puits pour avoir de l’eau dure. Dans de nombreuses communes, l’eau communautaire est également suffisamment dure pour provoquer des taches minérales et rendre la douche désagréable.

La solution est d’installer un adoucisseur d’eau. Nos experts expliquent ce que c’est, quels sont les différents types disponibles et ce qu’implique l’installation et la maintenance.

Qu’est-ce qu’un adoucisseur d’eau ?

Un adoucisseur d’eau est essentiellement un filtre, mais contrairement à celui qui élimine le chlore, les pesticides et les métaux lourds, il est conçu pour éliminer les minéraux comme le calcium, le magnésium et le fer de l’eau. Un système typique se compose d’un réservoir d’entrée cylindrique d’un diamètre allant de huit à 14 pouces et d’une hauteur de 44 à 65 pouces et d’un réservoir de saumure séparé contenant une solution de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium.

«Il existe des adoucisseurs d’eau pour toute la maison et des adoucisseurs d’eau sous le comptoir», conseille Justin Cornforth, plombier basé en Caroline du Sud. « Je recommande d’opter pour des systèmes pour toute la maison, car ils garantissent que tous les appareils électroménagers de votre maison et vos systèmes de plomberie reçoivent de l’eau adoucie. »

Comment fonctionne un adoucisseur d’eau ?

Josh Rubin, un restaurateur certifié de Phoenix, Arizona, explique le fonctionnement de l’adoucisseur d’eau au sel : « Il fonctionne en éliminant les minéraux, principalement le calcium et le magnésium, de l’eau dure grâce à un processus appelé échange d’ions. En termes simples, c’est une façon d’éliminer et de remplacer les minéraux qui causent l’eau dure.

Un réservoir d’adoucisseur d’eau contient une grande quantité de billes de résine, formant le lit à travers lequel l’eau s’écoule dans le bâtiment. Les billes sont chargées d’ions sodium ou potassium fournis par le réservoir de saumure et, à mesure que l’eau dure passe à travers, les ions minéraux sont attirés électriquement vers les billes et déplacent les ions sodium ou potassium, qui prennent leur place dans l’eau. « Dans ce processus », explique Rudin, « le sel est libéré dans l’eau tandis que le calcium et le magnésium en sont extraits. »

Les billes finissent par devenir saturées, le système doit donc effectuer un cycle de régénération toutes les semaines environ. Dans ce cycle, la solution de saumure est évacuée à travers le réservoir pour restaurer les ions sel et éliminer les minéraux accumulés dans les égouts. La plupart des systèmes le font automatiquement.

Types de systèmes d’adoucisseur d’eau

Vous pouvez choisir parmi l’un des trois types de systèmes d’adoucissement de l’eau :

À base de sel : C’est le type décrit ci-dessus. «Ils sont le type le plus courant et le plus efficace pour les problèmes importants d’eau dure», selon Asif Bux, un plombier de Calgary, en Alberta.

C’est le type décrit ci-dessus. «Ils sont le type le plus courant et le plus efficace pour les problèmes importants d’eau dure», selon Asif Bux, un plombier de Calgary, en Alberta. Sans sel : Ces systèmes, selon Russum, utilisent du chlorure de potassium au lieu du sodium, agissant comme conditionneur d’eau plutôt que d’éliminer les minéraux. « Les personnes préoccupées par la consommation de sodium préféreront peut-être ce type d’adoucissant », conseille-t-il.

Ces systèmes, selon Russum, utilisent du chlorure de potassium au lieu du sodium, agissant comme conditionneur d’eau plutôt que d’éliminer les minéraux. « Les personnes préoccupées par la consommation de sodium préféreront peut-être ce type d’adoucissant », conseille-t-il. Osmose inverse: Cornforth explique : « Les adoucisseurs d’eau à osmose inverse sont une bonne option pour les maisons où vous souhaitez éliminer un large éventail de contaminants tels que les PFA, les TDS, le chlore, les métaux lourds, les COV, les odeurs, la rouille, les sédiments et plus encore. » Il s’agit généralement de systèmes au point d’utilisation plutôt que de systèmes dans toute la maison.

Avantages d’avoir un adoucisseur d’eau

Tous nos experts sont d’accord avec Russum, qui affirme que l’eau douce aura un effet positif sur votre système de plomberie. « Il ne laissera pas de dépôts minéraux dans vos canalisations et, par conséquent, vous pourrez également économiser de l’argent sur vos factures d’énergie car, avec des canalisations sans tartre, votre chauffe-eau n’aura pas à travailler aussi fort. » Certains autres avantages incluent :

Appareils électroménagers plus durables ;

Élimination des taches minérales difficiles à nettoyer ;

Efficacité améliorée du savon ;

Peau et cheveux plus doux.

Inconvénients d’avoir un adoucisseur d’eau

Rudin et Bux soulignent que les coûts supplémentaires d’entretien et d’installation sont des inconvénients pour un système d’adoucisseur d’eau. Ils citent également les dangers potentiels d’une teneur élevée en sel dans l’eau douce pour les personnes souffrant de certains problèmes de santé et les conséquences environnementales négatives de l’élimination des eaux usées saumurées. Il convient de noter que vous pouvez atténuer ces problèmes en choisissant un système qui utilise du potassium au lieu du sodium.

Russum signale également une teneur élevée en sel comme un problème potentiel et en ajoute deux autres : « Le processus utilisé pour adoucir l’eau la rend également plus volatile, ce qui signifie qu’elle collecte davantage d’éléments indésirables de vos canalisations. Ces éléments peuvent inclure du plomb, ce qui le rend potentiellement plus dangereux. Un adoucisseur d’eau gaspille jusqu’à 120 gallons d’eau pour 1 000 gallons, vous remarquerez donc une augmentation notable de votre facture d’eau.

Comment choisir un adoucisseur d’eau

Les deux considérations les plus importantes lors du choix d’un système d’adoucisseur d’eau sont le niveau de dureté de votre eau et la quantité d’eau que vous utilisez. Selon le ministère de l’Énergie, des capacités hebdomadaires de céréales (nombre de céréales que l’unité peut traiter avant régénération) de 16 000 à 32 000 conviennent aux petites maisons, appartements et camping-cars, tandis que les ménages de taille moyenne à grande auraient besoin d’une capacité de céréales de 40 000 à 100 000. De nombreux fabricants et sites de vente au détail proposent des tableaux qui vous permettent de choisir la bonne taille en fonction de votre utilisation et de la dureté de votre eau (que vous pouvez déterminer en envoyant un échantillon d’eau à un laboratoire pour analyse).

Comment installer un adoucisseur d’eau

Un adoucisseur d’eau typique se compose de deux réservoirs : le réservoir d’adoucisseur qui contient les billes de résine et le réservoir de saumure. Voici un bref aperçu du processus d’installation :

Installez une boucle de dérivation dans l’alimentation en eau du bâtiment. Une branche de la boucle dirige l’eau vers le réservoir et l’autre dirige l’écoulement vers l’alimentation en eau. Connectez le réservoir de saumure au réservoir de l’adoucisseur. Vous faites généralement cela avec un tube en plastique fourni avec l’appareil. Installez un tuyau de vidange du réservoir de saumure à l’égout. Si c’est suffisamment proche, les plombiers effectuent souvent ce raccordement au niveau de la borne fontaine de la machine à laver. Câblez le contrôleur qui régule la régénération automatique au système électrique du bâtiment. Cela implique souvent simplement de le brancher sur une prise standard.

Combien coûte l’installation d’un système d’adoucisseur d’eau ?

«Les systèmes d’adoucissement d’entrée de gamme les plus basiques commencent à environ 500 $ pour les composants eux-mêmes, sans compter l’installation», explique Rudin. « Il est possible que vous puissiez y parvenir pour moins que cela, mais cela nécessiterait une recherche massive de contrats – et éventuellement un certain nombre de systèmes d’adoucissement défaillants – avant de réussir. »

Bux et Cornforth estiment que les coûts d’équipement se situent entre 2 500 et 3 000 dollars, et si l’on prend en compte la main-d’œuvre, Russum prévient que le coût maximum peut atteindre 11 000 dollars. Cependant, Russum prévient qu’il est presque impossible de répondre définitivement à cette question.

Pouvez-vous installer un adoucisseur d’eau vous-même ?

Si vous avez des compétences en plomberie, vous pouvez probablement installer vous-même un adoucisseur d’eau sous le comptoir, mais essayer d’installer un système pour toute la maison est une autre affaire. « Ce n’est pas une tâche facile, et si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, il est certainement possible de causer des dommages lors du processus d’installation », explique Rudin. Russum ajoute que certaines régions peuvent exiger qu’un plombier agréé effectue l’installation.

À quelle fréquence ajouter du sel à votre adoucisseur d’eau

Certains systèmes disposent d’indicateurs de faible teneur en sel qui vous alertent lorsqu’il est temps d’ajouter du sel. En l’absence d’indicateur, vous devez vérifier vous-même le sel et en ajouter lorsqu’il tombe en dessous du niveau requis. Bux recommande de le faire toutes les quatre à six semaines.

Dois-je utiliser des pastilles ou des cristaux de sel ?

Bux recommande les pellets. Ils coûtent plus cher que les cristaux, mais ils ne contiennent aucun additif, ce qui signifie une eau globalement plus pure. De plus, ils se dissolvent moins rapidement et durent donc plus longtemps dans les foyers où l’eau est particulièrement dure. Cependant, vérifiez la configuration requise pour votre système avant d’acheter du sel. Cornforth prévient que l’utilisation d’un mauvais type de sel peut provoquer un colmatage et un fonctionnement inefficace.

À propos des experts

Kelly Russum a fondé 23 ½ Hour Plumbing de KC en 1978. Depuis, il est le plombier incontournable d’innombrables résidents de Coachella Valley.

a fondé 23 ½ Hour Plumbing de KC en 1978. Depuis, il est le plombier incontournable d’innombrables résidents de Coachella Valley. Justin Cornforth est le propriétaire d’Ace Plumbing, Electric, Heating & Air, basé à Anderson, SC. C’est une entreprise familiale fondée en 2017.

est le propriétaire d’Ace Plumbing, Electric, Heating & Air, basé à Anderson, SC. C’est une entreprise familiale fondée en 2017. Josh Rudin est un restaurateur certifié et propriétaire d’ASAP Restoration, LLC, desservant Phoenix, Arizona et ses environs.

est un restaurateur certifié et propriétaire d’ASAP Restoration, LLC, desservant Phoenix, Arizona et ses environs. Asif Bux est le propriétaire et gestionnaire de services de Comfort Union, une entreprise agréée de CVC, de plomberie et d’électricité située à Calgary, en Alberta.

Sources

Energy.gov : Achat et entretien d’un adoucisseur d’eau