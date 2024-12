Comment démarrer une voiture en utilisant des câbles de démarrage en toute sécurité

Introduction

J’ai grandi avec un père qui veillait à ce que lorsqu’il m’apprenait à conduire, les leçons incluaient des choses comme le changement d’huile et de filtre, le rapiéçage et le changement de pneus et, bien sûr, comment redémarrer une batterie à plat. « Vous aurez besoin de chacune de ces compétences à un moment donné de votre carrière de conducteur, Robert », disait-il souvent.

Près de deux décennies plus tard, je peux confirmer qu’il avait raison. Je ne conduisais pas seul depuis longtemps lorsque j’ai eu ma première expérience de batterie déchargée. J’étais garé dans la Ford F150 1990 de mon père et j’ai été approché par un homme à l’air inquiet. Il m’a demandé timidement si je pouvais donner un coup de pouce à la batterie de son SUV à plat. J’étais un peu nerveux, car je n’avais jamais boosté un véhicule sans que papa regarde par-dessus mon épaule. Heureusement, je me suis rappelé comment tout faire en toute sécurité, et cinq minutes plus tard, l’homme s’est éloigné avec un air de gratitude.

Avant de passer aux étapes pratiques, il convient de noter que, aussi utiles que soient les câbles de démarrage, ils ne sont pas le seul moyen de recharger une batterie de voiture à plat. En fait, ce n’est même pas la meilleure solution. Les boosters de batterie portables font le même travail que les câbles, mais de manière plus pratique car ils ne nécessitent pas un autre véhicule. C’est pourquoi j’ai toujours à bord de mon véhicule des câbles de démarrage et un booster de batterie entièrement chargé.

Quand appeler un pro

Faites appel à un professionnel si vous essayez de recharger une batterie de véhicule à plat et que rien ne se passe. Mais d’abord, vérifiez que vous avez tout fait correctement et que les connexions des câbles aux bornes de la batterie sont solides. Si tout se passe bien et que le véhicule en panne ne se retourne toujours pas, vous aurez besoin d’une aide extérieure.

Une autre raison d’appeler un professionnel est si le véhicule boosté possède une batterie difficile d’accès. J’ai vu certains véhicules modernes avec le boîtier du filtre à air installé juste au-dessus de la batterie, ce qui rend presque impossible l’accès ou même la vue d’une ou des deux bornes. Dans cette situation, des pièces devront être retirées pour accéder à la batterie, et il est préférable de laisser cela à un professionnel.

Durée : 5-15 minutes

Coût : 20 $ (si vous ne possédez pas déjà de câbles de démarrage)

Complexité : simple