Tendances chaudes en matière de chauffage domestique : papier peint électrique

Les premiers retours suggèrent que le papier peint électrique pourrait constituer une alternative écologique, efficace et abordable aux systèmes de chauffage traditionnels. Nous avons discuté avec un important fabricant de papier peint électrique pour mieux comprendre les résultats encourageants des essais pilotes du produit et les avantages que cette nouvelle technologie pourrait apporter à votre maison.

Qu’est-ce que le papier peint électrique ?

Le papier peint électrique est généralement installé sur les plafonds. Il contient de fines bandes de cuivre et de graphène, qui utilisent la technologie infrarouge pour produire de la chaleur. Michelle Ansell, chef de projet chez le fabricant de papier peint électrique NexGen, explique que cette lumière de faible intensité, invisible à l’œil nu, fonctionne de la même manière que le soleil fournit de la chaleur.

Les systèmes de convection traditionnels chauffent l’air ambiant, mais l’infrarouge chauffe directement les personnes et les objets. « L’énergie infrarouge pénètre d’abord directement dans nous, les humains », explique Ansell. « Ensuite, il est absorbé et stocké dans le mobilier et le tissu du bâtiment. Ainsi, les murs, les sols et tout ce que vous touchez ont une température confortable et uniforme.

Ansell explique que les investisseurs de NexGen voulaient lutter contre la précarité énergétique et fournir une technologie de chauffage à faible coût, à faible intensité de carbone, efficace et verte. « Actuellement, au Royaume-Uni, nous ciblons le logement social », dit-elle. «Nous avons des pilotes qui parcourent tout le pays.»

L’un des principaux projets pilotes implique une collaboration entre des chercheurs des universités de Strathclyde et de Glasgow, le conseil municipal de Glasgow et la West of Scotland Housing Association, avec un financement de Scotland Beyond Net Zero. L’Écosse s’est fixé un objectif ambitieux : atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2045. Étant donné que 84 % des foyers écossais utilisent le chauffage au gaz, les énergies propres alternatives aux combustibles fossiles sont une priorité.

Les essais se concentrent sur les logements sociaux situés dans des immeubles anciens, mal isolés et sujets aux moisissures à Glasgow, et jusqu’à présent, les retours et les résultats ont été positifs.

Avantages du papier peint électrique

Vous trouverez ci-dessous quelques raisons pour lesquelles le papier peint électrique silencieux et discret a le potentiel de constituer une alternative viable aux méthodes traditionnelles de chauffage domestique.

Économe en énergie et écologique

Le papier peint électrique est une option de chauffage domestique économe en énergie et à faible émission de carbone qui ne dépend pas de combustibles fossiles. Raccorder l’électricité aux panneaux solaires du toit le rend encore plus écologique et réduit encore vos factures de chauffage.

Le papier peint électrique chauffe les pièces rapidement (en quelques minutes) et, comme la chaleur est absorbée par les objets, la pièce retient bien la chaleur une fois éteinte. Le papier peint électrique couvre également une grande surface, produisant une température constante dans toute la pièce. Ansell affirme que cela évite les points froids que provoquent les radiateurs à convection, ce qui le rend particulièrement utile pour les maisons difficiles à chauffer. « Chaque fois que vous ouvrez une fenêtre ou une porte, cet air chaud ne s’échappe pas parce que nous ne le chauffons pas », dit-elle.

« Les gains d’efficacité viennent également du fait que vous n’avez pas besoin de chauffer toute la maison », explique Ansell. « Chaque pièce devient sa propre zone individuelle ciblée. »

Protège contre la moisissure

La moisissure se développe sur les surfaces humides sujettes à la condensation. Étant donné que la technologie infrarouge du papier peint électrique génère de la chaleur sur et à l’intérieur des surfaces de votre maison, elle peut efficacement évacuer l’humidité propice à la moisissure.

Ansell explique que la technologie intelligente surveille les niveaux d’humidité. « S’il détecte que vous êtes à un point où de la condensation, de l’humidité et de la moisissure peuvent se former, un interrupteur de priorité peut automatiquement se déclencher pour augmenter la température de la pièce », explique-t-elle.

Abordable à l’achat et à l’installation

Les prix exacts ne sont pas encore disponibles aux États-Unis. Cependant, même si le papier peint électrique est un produit nouveau sur le marché, vous n’avez pas à craindre qu’il coûte un bras et une jambe.

«Au Royaume-Uni, à l’heure actuelle, nous sommes moins chers qu’une pompe à chaleur à air en termes de produit physique et d’installation», explique Ansell. « Nous sommes à égalité ou moins chers qu’une chaudière à gaz. »

Facile à installer

Vous ne voulez pas installer de papier peint électrique par vous-même, sauf si vous êtes un électricien agréé. Cependant, il est généralement plus facile et plus rapide à installer qu’une chaudière ou un four à gaz. Un décorateur peut installer les rouleaux de papier peint sur votre plafond avec un adhésif standard, puis un électricien les câblera. «Lorsque nous l’installons, tous les câbles sont cachés derrière les corniches ou les goulottes des pièces, histoire de les ranger», » dit Ansell. Vous pouvez ensuite peindre le plafond comme vous le feriez normalement. « Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas mettre de peinture noire dessus », explique Ansell. « Cela affecte l’efficacité de l’énergie infrarouge entrant dans la pièce. »

Faible entretien

Un autre avantage économique et pratique du papier peint électrique est qu’il nécessite peu d’entretien. Ansell le décrit comme « à ajuster et à oublier ».

« Nous offrons une garantie de 15 ans, mais en réalité, c’est la durée de vie de la maison car elle ne comporte aucune pièce mobile et elle est hors de portée », dit-elle. « Le papier est également ignifuge et résistant à l’eau. »

Gain de place

Le papier peint électrique peut être bénéfique dans les petites pièces multifonctionnelles avec un espace mural limité. Ansell affirme que l’installation au plafond redonne aux gens l’espace devant les radiateurs.

Inconvénients du papier peint électrique

Même si les résultats des essais sont encourageants, le papier peint électrique est un nouveau produit. Les données sur la longévité réelle, les coûts de fonctionnement et l’efficacité sont toujours examinées.

De plus, si vous installez du papier peint électrique dans une maison existante plutôt que dans une nouvelle construction, vous devez prendre en compte les coûts associés au retrait du système de chauffage existant, et vous aurez également besoin d’un système de chauffage de l’eau.

Ansell explique qu’avec l’installation au plafond, le papier peint électrique est moins sujet aux dommages. Cependant, prévient-elle : « Si vous déplacez des meubles hauts qui pourraient érafler le plafond, cela pourrait l’endommager. »

Le papier peint électrique est-il disponible aux États-Unis ?

Le papier peint électrique n’est actuellement pas largement disponible aux États-Unis. Cependant, Ansell explique que NexGen est sur le point d’introduire son produit sur le marché américain des propriétaires au cours de l’été 2025.

À propos de l’expert