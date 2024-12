Plus de 300 000 camions RAM rappelés en raison d’un défaut de frein dangereux

Lorsqu’il s’agit de conduire en toute sécurité dans votre voiture, l’intégrité de vos freins est sans doute le facteur le plus vital. S’assurer que vos freins sont en bon état est d’une importance vitale, et c’est pourquoi Stellantis rappelle des milliers de camions RAM en raison d’un problème potentiellement grave avec leurs systèmes de freinage. Une défaillance de ces systèmes pourrait être désastreuse pour les conducteurs. Par conséquent, si votre camion fait partie de ce rappel, vous devez agir rapidement pour résoudre le problème. Voici ce que vous devez savoir.

Quelles voitures sont rappelées ?

Selon le rapport de la National Highway Traffic Safety Administration sur ce rappel, daté du 27 novembre, les huit modèles de camions Stellantis suivants font partie de ce rappel :

2017 RAM 2500

2018 RAM 2500

2017 RAM 3500

2018 RAM 3500

2017 RAM 4500

2018 RAM 4500

2017 RAM 5500

2018 RAM 5500

Au total, 317 630 camions font partie de ce rappel, et Stellantis enverra des lettres de notification informant les propriétaires début janvier 2025.

Pourquoi ces camions sont-ils rappelés ?

Le rapport de la NHTSA précise que certains de ces camions RAM « peuvent avoir été construits avec un frein (unité de commande hydraulique (HCU)) qui est susceptible de tomber en panne ou de mal fonctionner, ce qui peut entraîner une réduction ou une modification des performances de l’ABS/ESC/antipatinage. Pour décoder ces acronymes, l’ABS est le système de freinage antiblocage, tandis que le contrôle électronique de stabilité.

Bien que Stellantis n’ait signalé aucune blessure liée à ce rappel, ils ont noté que le fait de ne pas y remédier pourrait entraîner une perte intermittente et, éventuellement, permanente du système de freinage antiblocage et de l’antipatinage, ce qui entraînerait une perte soudaine de contrôle et le véhicule à s’écraser.

Que faire si mon camion est rappelé

Stellantis réparera gratuitement tout camion RAM concerné. Lorsque les propriétaires reçoivent leur lettre de rappel, ils doivent appeler leur concessionnaire local dès que possible pour fixer un rendez-vous pour faire inspecter leur voiture. Stellantis remplacera les HCU défectueux par un nouveau.

Si vous ne recevez pas de lettre de propriété ou si vous avez des questions sur ce rappel, les propriétaires peuvent appeler le service client de Stellantis au 1-800-853-1403 pour toute demande de renseignements sur le rappel (le numéro de rappel est C4B).

