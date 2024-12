Dans quel sens un ventilateur de plafond doit-il tourner ?

Si une pièce de votre maison a un haut plafond, comme le salon de ma maison, c’est un candidat particulièrement bon pour un ventilateur de plafond. L’air chaud monte, ayant tendance à s’accumuler près du plafond, et selon la direction du ventilateur de plafond, les pales en rotation peuvent rendre la pièce plus fraîche ou plus chaude. C’est ainsi que fonctionne notre ventilateur.

Simon Bernath, professionnel du CVC, l’explique ainsi : « En été, vous voulez surtout sentir la brise et vous devez donc régler le ventilateur pour « pousser » l’air vers le bas. Pendant les mois d’hiver, vous essayez principalement de créer une circulation d’air douce, mais sans ressentir de brise. Il y a cependant un problème, comme le souligne l’entrepreneur Ryan Meagher : le ventilateur doit avoir des pales inclinées.

La plupart des ventilateurs de plafond ont des pales inclinées, donc si vous vous demandez comment tirer le meilleur parti des vôtres, voici ce que vous devez savoir.

La direction de votre ventilateur de plafond est-elle importante ?

AGRIMA SHARMA/Bricoleur familial

La direction du ventilateur de plafond peut faire une grande différence. « Vous pouvez penser à cela de la même manière qu’un avion crée une portance pour voler », explique Meagher. « Si le ventilateur se déplace dans une direction, cela créera un effet de levage pour l’air qui passe à travers les pales. Si vous changez de direction, cela créera un flux d’air vers le bas.

L’effet rafraîchissant d’un ventilateur de plafond pendant les chauds mois d’été est évident, mais tout le monde n’apprécie pas l’effet réchauffant qu’il peut avoir en hiver. À chaque saison, l’augmentation de la circulation de l’air peut contribuer à maintenir une pièce confortable tout en économisant sur les coûts énergétiques. Dans notre maison, nous faisons fonctionner le ventilateur de plafond tout en brûlant du bois dans le poêle, et le ventilateur fait circuler l’air chaud dans toute la maison (en fait, il fait parfois trop chaud). En été, la brise fraîche créée par le ventilateur constitue un répit bienvenu face à la chaleur parfois accablante.

Souviens-toi: La direction du ventilateur de plafond n’a d’importance que si le ventilateur a des pales inclinées.

Dans quelle direction votre ventilateur de plafond doit-il tourner en été ?

« En été », explique Bernath, « vous voulez surtout sentir la brise, vous devez donc régler le ventilateur pour » pousser « l’air vers le bas, généralement avec les pales tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. » Le sens antihoraire est standard mais ne s’applique pas nécessairement à tous les ventilateurs car cela dépend de la direction dans laquelle les pales sont inclinées.

Pour être plus général, vous souhaitez que le ventilateur tourne avec les bords d’attaque des pales plus hauts que les bords de fuite. De cette façon, l’air circulera du haut des pales vers le sol.

Dans quelle direction votre ventilateur de plafond doit-il tourner en hiver ?

À l’inverse, un ventilateur de plafond doit tourner dans le « sens inverse » pendant les mois d’hiver, ce qui dans la plupart des cas est dans le sens des aiguilles d’une montre. Parce que l’air chaud monte, l’air près du plafond peut être de trois à quatre degrés plus chaud que l’air près du sol. Un ventilateur de plafond qui tourne avec les bords d’attaque des pales plus bas que les bords de fuite aspirera l’air plus frais vers le haut et forcera l’air plus chaud près du plafond vers le bas et vers les murs.

La pièce est-elle importante ?

Un ventilateur de plafond fonctionne plus efficacement si vous l’utilisez dans une pièce centrale, car une partie de l’air chaud ou froid qu’il génère peut circuler de là vers d’autres parties de la maison. Cependant, vous pouvez installer un ventilateur de plafond dans n’importe quelle pièce et ajuster la direction du ventilateur de plafond pour en tirer le meilleur parti, en fonction des caractéristiques de la pièce et de votre source de chaleur.

John Jordan, professionnel du CVC, explique : « Dans les grands espaces ouverts avec de hauts plafonds, le réglage hivernal dans le sens des aiguilles d’une montre est particulièrement efficace car il empêche la chaleur d’être emprisonnée trop haut au-dessus des pièces à vivre. À l’inverse, dans les pièces ou les espaces plus petits sans chauffage central puissant, vous constaterez peut-être que maintenir le ventilateur à un niveau bas dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, même en hiver, peut aider à répartir plus efficacement la chaleur localisée des radiateurs ou de la lumière du soleil. De plus, dans les climats humides, faire fonctionner le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre toute l’année peut améliorer l’évaporation et le refroidissement sans avoir besoin d’ajustements constants de la climatisation.

Comment changer la direction d’un ventilateur de plafond

La plupart des types de ventilateurs de plafond sont équipés d’un interrupteur ou d’une chaîne sur le moteur qui vous permet de changer la direction du mode été au mode hiver et vice-versa. Vous aurez probablement besoin d’une échelle pour y accéder. Assurez-vous toujours que votre ventilateur est éteint et complètement immobile avant de monter sur l’échelle.

Les modèles plus haut de gamme sont livrés avec des télécommandes dotées de boutons qui vous permettent de modifier le sens de rotation et la vitesse du ventilateur. Il est également possible que l’interrupteur mural qui contrôle le ventilateur soit directionnel avec trois réglages : un pour la marche avant, un pour la marche arrière et un pour l’arrêt.

Si vous possédez un ventilateur plus ancien qui ne fonctionne pas à l’envers, vous n’êtes pas nécessairement à court d’options. Vous pourrez peut-être inverser le pas des pales du ventilateur à l’aide d’une clé ou d’un tournevis, mais cela dépend si la conception de votre ventilateur permet ce réglage.

À propos des experts