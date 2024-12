La valve TPR de votre chauffe-eau fuit-elle ? Voici quoi faire

« Sans valve TPR, un chauffe-eau serait comme une bombe géante dans votre maison. Au début des chauffe-eau, avant l’existence des vannes TPR, il y avait des cas où le chauffe-eau explosait. Cet avertissement vient du maître plombier Robert Mazzacone, et s’il n’attire pas votre attention, il devrait le faire.

Une vanne TPR défectueuse est aussi dangereuse qu’une vanne qui n’est pas là, et si vous n’avez pas vérifié celle de votre chauffe-eau récemment, vous n’avez vraiment aucune idée si elle fonctionne correctement ou non.

L’eau de votre robinet suffisamment chaude pour vous brûler et une pression d’eau inhabituellement élevée sont deux signes de conditions dangereuses dans le réservoir de votre chauffe-eau. Si la valve TPR ne fonctionne pas, vous courez au désastre – peut-être pas une véritable explosion, mais certainement la possibilité d’une rupture du réservoir.

Voici comment vérifier votre valve TPR et, si nécessaire, la remplacer.

Qu’est-ce qu’une vanne TPR ?

«La soupape de surpression et de température (TPR) de votre chauffe-eau est un dispositif de sécurité essentiel conçu pour libérer l’eau si la température ou la pression à l’intérieur du réservoir devient trop élevée», explique Asif Bux, plombier de Calgary.

La valve TPR est une valve en laiton à ressort située sur le dessus du réservoir ou sur le côté proche du haut. S’il a été installé conformément au code, il est connecté à un tuyau d’évacuation qui longe le côté du réservoir et se termine à six pouces au-dessus du sol. Cependant, de nombreuses vannes TPR ont été mal installées et ne disposent pas de ce tuyau. Qu’elle soit installée correctement ou non, la valve TPR est là pour une seule raison : maintenir la pression à l’intérieur du réservoir à un niveau sûr.

Comment fonctionne une valve TPR ?

Une vanne TPR est très simple : elle se trouve dans un boîtier cylindrique en laiton d’environ quatre pouces de long avec une entrée de 3/4 de pouce et une sortie perpendiculaire de 3/4 de pouce. L’entrée est vissée directement dans le réservoir et la vanne est dotée d’un clapet interne à ressort conçu pour s’ouvrir lorsque la pression du réservoir dépasse sa limite prédéfinie. Sur le dessus du boîtier se trouve un levier métallique qui permet à un propriétaire ou à un plombier de le tester en l’ouvrant manuellement.

Lorsque la pression interne du réservoir dépasse sa limite, la vanne TPR s’ouvre, permettant à la vapeur et à l’eau chaude de s’écouler depuis la sortie jusqu’à ce que la pression du réservoir descende en dessous de la limite. Si la vanne n’a pas de tube de décharge, le spray pourrait blesser toute personne se trouvant à proximité, c’est pourquoi le code de plomberie exige l’utilisation d’un tube. Il se visse dans la sortie et dirige l’écoulement directement vers le sol, où il ne peut blesser personne.

Comment savoir si votre valve TPR fuit

« Si votre valve TPR fuit, cela indique qu’elle fait son travail, mais cela signale également un problème potentiel qui doit être résolu », explique Bux. Même si une valve TPR qui fuit n’est pas aussi dangereuse qu’une valve qui ne s’ouvre pas, elle pourrait bien être un avertissement d’une pression dangereusement élevée dans le réservoir. Voici quelques signes d’une vanne qui fuit :

Eau sur le sol sous le tube d’évacuation.

De l’eau s’écoule de la sortie de la vanne. Vous ne le verrez que s’il n’y a pas de tube à décharge.

De l’eau s’infiltre autour du raccord entre la vanne et le réservoir.

Si vous constatez des signes de fuite, la première chose à faire, selon Mazzacone, est de vérifier la pression de l’eau de la maison. Vous pouvez le faire en vissant un manomètre sur un robinet extérieur ou dans la buanderie et en ouvrant complètement le robinet. Si la pression est supérieure aux limites résidentielles (généralement de 60 à 80 psi), vous devrez peut-être ajuster la soupape de réduction de pression (PRV) située près du compteur d’eau pour l’abaisser.

Une vanne fuira également si la température de l’eau du réservoir est trop élevée, et cela est probablement vrai si l’eau des robinets est trop chaude pour être touchée. Ajustez le contrôle de température à l’avant du réservoir entre 120 et 140 degrés F pour voir si cela arrête la fuite.

Comment remplacer une valve TPR

Avant de supposer que la valve doit être remplacée, Bux recommande de la tester. Utilisez le levier pour ouvrir manuellement la vanne et laisser l’eau s’écouler (prendre les précautions de sécurité appropriées s’il n’y a pas de tube d’évacuation), puis relâcher le levier. Parfois, des débris se logent dans la valve, l’empêchant de se fermer, ce qui devrait la vider.

Si la vanne continue de fuir, Mazzacone conseille de vérifier le vase d’expansion. « Nous constatons souvent que les vases d’expansion ne sont pas installés conformément au code ou sont entièrement manquants, ce qui nécessite une installation ou un remplacement pour résoudre le problème. »

Que le vase d’expansion fonctionne correctement ou non, si votre vanne TPR fuit, elle doit être remplacée. Voici comment Bux effectue cette procédure simple :

Laissez l’eau refroidir : Coupez le gaz ou l’électricité et laissez l’eau du réservoir refroidir à une température sûre. Vidanger le réservoir : Videz quelques gallons d’eau du réservoir pour abaisser le niveau d’eau en dessous de la valve TPR. Utilisez le robinet de vidange au fond du réservoir et un tuyau d’arrosage pour diriger l’eau vers un endroit sûr. Retirez l’ancienne vanne: Utilisez une clé pour dévisser l’ancienne valve TPR. Soyez prudent, car la valve pourrait être corrodée ou serrée. Installez la nouvelle vanne : Enroulez du ruban de plomberie autour des filetages de la nouvelle vanne TPR et vissez-la en place. Assurez-vous qu’il est bien serré, mais évitez de trop serrer. Rétablir l’électricité et l’eau : Rétablissez l’alimentation en eau et rétablissez l’alimentation électrique ou le gaz du chauffe-eau. Vérifiez les fuites autour de la nouvelle valve TPR.

FAQ

Que faire si votre valve TPR est bloquée ?

Vous devez tester votre valve TPR tous les six à 12 mois environ en ouvrant le levier et en vous assurant que l’eau s’écoule. Si rien ne se passe, le mécanisme interne est probablement bloqué. Dans ce cas, coupez immédiatement le gaz ou l’électricité et remplacez la vanne lorsque l’eau refroidit.

Quelle est la différence entre une vanne TPR et une vanne de vidange ?

Tous les réservoirs de chauffe-eau ont les deux vannes. La valve TPR est en haut et s’ouvre automatiquement pour libérer de la vapeur et réduire la pression. Le robinet de vidange se trouve en bas et vous l’ouvrez manuellement pour permettre à l’eau de sortir du réservoir.

Les chauffe-eau sans réservoir ont-ils une vanne TPR ?

Les chauffe-eau sans réservoir (à la demande) n’ont pas de réservoir, ils n’ont donc pas besoin d’une vanne TPR pour relâcher la pression. Ils n’ont pas non plus de robinet de vidange.

