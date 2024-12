Comment organiser les câbles avec une boîte de gestion des câbles DIY

Fatigué des cordons emmêlés ? Découvrez comment organiser les câbles avec notre boîte d’organisation de câbles DIY, pratique et attrayante.

Il est courant de gérer plusieurs appareils nécessitant une recharge quotidienne, des smartphones et montres intelligentes aux écouteurs, ordinateurs portables et tablettes. Lorsqu’elles cherchent à organiser les câbles, de nombreuses personnes se sentent frustrées par les cordons emmêlés qui créent un encombrement disgracieux. Pour résoudre ce problème, j’ai conçu une solution élégante : un boîtier de gestion des câbles en bois d’acajou qui non seulement dissimule le désordre, mais ajoute une touche de style à l’espace tout en gardant tous les cordons de charge bien rangés.

En matière de bois, de nombreuses options s’offrent à vous. Si vous essayez de réduire les coûts, vous pouvez opter pour du pin de votre quincaillerie locale, puis ajouter une teinture plus foncée si vous le souhaitez. J’avais envie d’opter pour un bois avec plus de caractère puisque je verrai cette boite quotidiennement.

J’ai conçu cette boîte pour garder les cordons bien rangés sur mon bureau, mais vous pouvez également créer une version plus grande pour organiser les cordons de votre téléviseur ou de votre système de son surround home cinéma. Si vous choisissez cette option, je vous recommande d’ajouter quelques ouvertures avant supplémentaires pour que les cordons passent à travers la boîte plutôt que deux. Assurez-vous de mesurer votre parasurtenseur pour vous assurer qu’il rentre dans la boîte en bois, car les parasurtenseurs sont disponibles en différentes tailles. Je suggère également de vous procurer des serre-câbles pour regrouper les câbles à l’intérieur de la boîte, réduisant ainsi l’espace qu’ils occupent. Ceux-ci sont relativement peu coûteux et peuvent être achetés en ligne ou en magasin.

Rendez-vous service et organisez le groupe de cordons sur votre bureau. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’être un professionnel pour ce projet de bricolage rapide.

Aperçu du projet

Bricoleur familial

Liste de coupe