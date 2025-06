Planter du bambou est terrible pour votre cour – voici pourquoi

En ce qui concerne les écrans de confidentialité à croissance rapide, le bambou est souvent en tête de liste. Il peut pousser de 15 à 30 pieds de haut et produit un feuillage dense et attrayant en une seule saison. J’ai été tenté plus d’une fois pour faire pousser du bambou pour l’intimité dans ma cour, mais chaque fois que je résiste parce que je sais qu’il peut être incroyablement difficile d’arrêter la propagation du bambou.

À l’avance, en savoir plus sur le bambou pour décider si c’est une bonne idée pour votre cour avec les conseils de deux jardiniers expérimentés: Joyce Corbett de Classic Courtyards et Spencer Campbell du Morton Arboretum.

Que savoir avant de planter du bambou

Le bambou est une plante à tige ligneuse avec des cannes individuelles qui poussent les branches et les feuilles. Il aime l’arrosage régulier et est l’une des plantes à la croissance la plus rapide, avec certaines espèces capables de cultiver un pied par jour jusqu’à maturité.

Il existe plus de 1 400 espèces de bambou, et toutes se disent en deux catégories: agglomérat et course. Le bambou coule grandit très rapidement, atteignant des hauteurs de quinze à 30 pieds. en une seule saison. Mais il se propage également à travers des rhizomes souterrains à croissance rapide qui sont particulièrement agressifs et robustes. «La course en bambou peut se propager de 15 à 20 pieds par an sous terre», explique Campbell. « Ce n’est pas seulement une croissance rapide, c’est implacable. » Le bambou aggravé est plus lent et moins agressif que le bambou qui coule, mais ne devient généralement pas aussi grand.

Le bambou est-il une espèce envahissante?

La course au bambou est considérée comme invasive dans de nombreuses régions du pays, car elle dépasse et déplace rapidement les espèces indigènes. Les rhizomes sont si agressifs qu’ils peuvent se propager sous les trottoirs, les allées et même les autoroutes, apparaissant de l’autre côté, puis continuent de croître.

Corbett sait de première main à quel point le bambou de course à pied peut être invasif. «C’était dans ma cour quand j’ai acheté l’endroit, et j’ai travaillé pendant des années pour le contrôler», dit-elle. «Il prend tout en revue tout sur son chemin.»

Comment empêcher le bambou de se propager

Si vous envisagez toujours de croître en bambou, voici quelques façons d’empêcher le bambou de se propager.

Choisissez du bambou à croissance lente

Les rhizomes sur le bambou agglomoteur ne sont pas aussi longs et se développent plus lentement, ils sont donc plus faciles à contenir. «Je me sentirais à l’aise de planter un bambou aggloméré dans ma cour», explique Campbell. Il recommande de développer une fargesia, un type de bambou qui «a tendance à rester au même endroit et ne se propage pas de manière agressive».

Plante dans un conteneur

Envisagez de planter du bambou agricole dans un lit surélevé ou un grand planteur pour garder les rhizomes facilement contenus. La course de bambou enverra probablement des rhizomes à travers des trous de drainage et dans le sol, où ils peuvent rapidement se propager, de sorte que cette méthode aura un succès limité avec ces espèces.

Ajouter des barrières souterraines

Installez des barrières en plastique souterraines pour contenir la croissance des rhizomes. De nombreux produits conçus exclusivement à cet effet sont disponibles. «Vous voudrez aller au moins deux pieds de profondeur avec une barrière en plastique», dit Campbell, et l’installer dans une boucle fermée autour de la plante. Encore une fois, cela sera plus efficace avec les variétés agglomératives.

Préparer régulièrement et gérer les rhizomes

Même dans les conteneurs ou les barrières à l’intérieur, la propagation des rhizomes nécessite une gestion régulière. Vérifiez périodiquement Rhizomes, déterrez-les et jetez-les à la poubelle. Ne mettez pas les rhizomes dans un tas de compost. «Même un petit morceau se transformera en une nouvelle plante», explique Campbell.

Comment se débarrasser du bambou dans ma cour

Débarrassez-vous du bambou agglomoteur en déterrant l’ensemble du système racinaire, y compris tous les rhizomes. Envisagez de traiter le sol restant avec de l’eau bouillante ou des herbicides pour tuer tous les morceaux de rhizome qui auraient pu être laissés.

La course de bambou sera beaucoup plus difficile à supprimer. «La persistance est la caractéristique déterminante de tout succès dans la suppression de la course à pied», explique Campbell. Il recommande de couper les cannes de bambou au sol, puis de creuser autant de rhizomes souterrains que possible, et de toute nouvelle pousse qui émerge. Les herbicides comme le glyphosate peuvent également être efficaces. « Après l’avoir coupé, laissez-le repousser jusqu’à ce qu’il mesure quatre à six pouces de hauteur, il est donc activement photosynthétique », dit Campbell, puis appliquez l’herbicide.

Corbett a trouvé le plus de succès en coupant chaque canne à quatre à cinq pouces du sol, puis en versant immédiatement un tour dans chaque canne et en pulvérisant de nouvelles pousses au fur et à mesure de leur arrivée. «Il a fallu des années de vigilance à la limite de l’obsession, mais cela a finalement payé», dit-elle.

FAQ

Le bambou cesse-t-il de grandir?

Chaque tige individuelle de bambou cessera de croître après environ 60 jours. Cependant, il continuera d’envoyer des rhizomes, qui formeront de nouvelles tiges.

Sur les experts