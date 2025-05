Tapis intérieur vs extérieur: quelle est la différence, vraiment?

Étant donné l’occasion, je préfère aller pieds nus. Cela me donne par inadvertance beaucoup d’occasions de ressentir différentes surfaces, en particulier des tapis. Par exemple, le luxe d’un tapis intérieur de haute qualité ne peut vraiment être apprécié sans chaussures. Et surtout en hiver, il n’y a rien de tel que des fibres confortables et chaudes sous les pieds.

Mais, les tapis extérieurs ont certainement des mérites aussi. Ils ajoutent du style aux espaces de vie extérieurs, protègent les ponts et les patios et gardent les surfaces cuites au soleil des pieds tendres et des pattes.

Si vous débattez entre obtenir un tapis intérieur ou un tapis extérieur pour votre espace, voici ce qu’il faut savoir.

Des tapis intérieurs vs extérieurs: de quoi sont-ils faits?

Les tapis intérieurs et extérieurs diffèrent en sensation et en flexibilité. Les tapis extérieurs ont tendance à être plus grossiers. Ils sont fabriqués à partir de matériaux synthétiques plus durs comme le polypropylène et le polyester, ce qui les rend plus durables, résistants à la météo et plus faciles à nettoyer.

Les tapis intérieurs haut de gamme ont une sensation plus confortable car ils sont généralement tissés à partir de matériaux naturels comme le coton, la laine et la soie. Les tapis intérieurs bas de gamme sont toujours doux mais pas aussi luxueux car ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux synthétiques tels que l’acrylique, le polyester et le polypropylène.

«Les tapis intérieurs sont également plus doux et plus peluants car ils sont fabriqués avec un tas plus élevé qui peut être ressenti sous vos pieds», explique Harry Calladine, concessionnaire de tapis. «Les tapis extérieurs sont fabriqués avec un tas tissé plat, donc (ils) n’ont pas de brins individuels exposés à l’air comme les tapis intérieurs.»

Tapis intérieurs vs extérieurs: taille

Dans l’ensemble, les tapis intérieurs et extérieurs sont disponibles dans des tailles similaires car les fabricants utilisent la même taille à tisser pour les deux produits, explique Calladine. Cependant, les tapis intérieurs ont généralement des options de forme et de dimension plus variées, et les tapis extérieurs ont tendance à être plus grands car ils sont destinés à couvrir plus de surface.

«Les tapis extérieurs sont moins pris en considération pour leur conception car ils sont généralement plus minces et placés sur des surfaces plus dures que les tapis intérieurs», explique Jason Nazmiyal, architecte d’intérieur et expert en tapis.

Tapis d’intérieur vs extérieur: durabilité

Les tapis extérieurs sont plus durables que les tapis intérieurs. Ils sont généralement faits de matériaux synthétiques qui peuvent résister à une exposition constante aux UV, à la pluie, à la neige et à une autre humidité, et ils sont plus résistants à la décoloration, à l’effilochage et à l’usure générale.

«Ils sont absolument faits pour faire des battements, du soleil, de la pluie, des enfants, des chiens et même le déversement occasionnel de vin ou de nourriture», explique Lisa Delane, experte en plein air.

Pour les tapis intérieurs, la durabilité dépend du matériau que vous choisissez. «Quelque chose de laine sera durable, mais la soie sera très délicate», explique l’entrepreneur Docia Boylen. « Pensez au trafic dans la zone, le tapis sera placé et planifiera en conséquence. »

Tapis intérieurs vs extérieurs: coût

Les tapis extérieurs ont tendance à être plus abordables. «Leur construction met l’accent sur le fonctionnement sur la qualité esthétique et une sensation luxueuse», explique Nazmiyal. Les tapis d’intérieur augmentent également en prix s’ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité comme la laine ou la soie.

Mais les tapis extérieurs ont toujours une large gamme de prix, selon leur douceur et leur qualité, explique Delane. «Vous pouvez obtenir un regard haut de gamme à l’extérieur sans le prix d’un tapis intérieur héritage», dit-elle.

Tapis intérieur vs extérieur: nettoyage

Les tapis extérieurs sont plus faciles à nettoyer. «Vous pouvez littéralement les arroser et les laisser sécher au soleil», explique Delane. « Si vous voulez quelque chose de peu d’entretien et de tapis en plein air est certainement la voie à suivre. »

Comment nettoyer un tapis intérieur

Les tapis intérieurs doivent souvent être nettoyés par un spécialiste, mais parfois vous pouvez les nettoyer pour les nettoyer pour les déversements. Pour la longévité, passez-les souvent et suivez les instructions de tag pour les recommandations de soins.

Comment nettoyer un tapis extérieur

Secouez les tapis extérieurs ou utilisez un balai pour éliminer la saleté. Pour un nettoyage plus profond, arrosez-les, puis frottez doucement en utilisant une brosse douce et un savon doux. Pour éviter le mildiou, laissez-les sécher complètement au soleil avant de les remettre.

FAQ

Les tapis intérieurs peuvent-ils être utilisés à l’extérieur?

Ce n’est pas une bonne idée. Comme ils ne sont pas construits pour résister aux éléments, ils ne dureront probablement pas longtemps à l’extérieur. «En règle générale, je ne recommanderais pas d’utiliser un tapis intérieur à l’extérieur car ils sont sensibles aux moisissures, à la décoloration, à la détérioration et absorberont l’humidité», explique Boylen.

Les tapis en plein air peuvent-ils être utilisés à l’intérieur?

Oui. «Si vous avez des zones à fort trafic à l’intérieur de votre maison, comme une salle de jeux, un vestiaire ou même la cuisine, un tapis extérieur pourrait bien être le billet», explique Delane.

Les tapis extérieurs deviennent-ils moisis?

Oui. Même s’ils sont construits pour être résistants à l’humidité, si les tapis extérieurs sont laissés sur une surface humide trop longtemps, enroulés et stockés lorsqu’ils sont mouillés ou utilisés dans une zone avec une mauvaise ventilation, ils peuvent mouler, surtout si vous vivez dans un environnement humide. Les solutions incluent périodiquement les accrocher pour sécher ou mettre un tapis respirant en dessous.

Sur les experts