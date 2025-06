Comment construire un four à pizza en brique

Si vous aimez la cuisine en plein air et le divertissement, ce four à pizza au feu de bois pourrait être exactement ce dont votre arrière-cour a besoin.

Introduction

Si vous aimez la cuisine de l’arrière-cour et le divertissement, un four à pizza en brique pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Voici quelques conseils de four à pizza que vous devriez examiner.

Certes, ce n’est pas un projet pour quelqu’un sans expérience de bricolage. Mais si vous avez un peu de compétence, une attention aux détails et une aide, vous pouvez construire ce four à pizza d’arrière-cour en brique pour une fraction de ce qu’il en coûterait pour que un professionnel le construise pour vous. Après tout, vous ne construisez pas une maison.

Et c’est plus qu’un simple four à pizza. Une fois que vous avez maîtrisé le contrôle de la température, vous pouvez cuire tout ce que vous feriez normalement dans un four conventionnel. Voici tout ce que vous devez savoir sur les kits de four à pizza en plein air.

Rencontrez l’expert

Avec l’aimable autorisation de Dick DeGrood

Dick DeGrood, président de Twin City Brick & Stone, est dans l’industrie de l’approvisionnement en maçonnerie depuis plus de 46 ans. Son entreprise fournit du matériel de maçonnerie pour des projets dans de grandes propriétés commerciales, des immeubles d’appartements, des magasins de détail et des maisons de luxe, ainsi que pour de petits travaux de bricolage comme des fours extérieurs au feu de bois. DeGrood s’est construit un four à bois il y a plus de 20 ans qui continue de fonctionner ainsi que le jour où il a été construit.