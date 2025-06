600 palissades Hyundai rappelées sur le risque d’incendie – est la vôtre sur la liste ??

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) rapporte que des centaines de palissades de Hyundai sont rappelées en raison d’un risque d’incendie. Les véhicules sont en danger de prendre feu, qu’ils conduisent ou sont garés, donc atténuer ce danger et les réparations de planification rapidement est un must. Si vous possédez une palissade Hyundai, exercez une extrême prudence jusqu’à ce que vous sachiez avec certitude que votre véhicule est en sécurité à fonctionner.

Quelles palissades Hyundai sont rappelées?

Hyundai dit que plus de 600 de ses palissades 2025 présentent un risque d’incendie. Si vous en possédez un, gardez un œil sur votre boîte aux lettres, car Hyundai courra des lettres propriétaires début juillet 2025. Jusqu’à ce que vous ayez confirmé que votre véhicule est en sécurité ou a été réparé, absorbez de l’utiliser autant que possible. Faites chaque étape possible pour vous protéger, votre maison et vos proches pendant que vous attendez de faire remplacer ce sceau défectueux.

Pourquoi Hyundai se souvient-il de ces palissades?

Selon la NHTSA, « un joint insuffisant sur le contrôleur de la pompe à huile électrique peut permettre à l’humidité de s’accumuler dans la carte de circuit imprimé », des palissades affectées. Un sceau défectueux comme celui-ci est incroyablement dangereux; Il «peut provoquer un court métrage électrique et entraîner un incendie».

Les incendies de voitures ne sont rien à jouer. Ils vous mettent, vos passagers et autres conducteurs à risque sur la route. Et ils ne se produisent pas seulement pendant que vous conduisez. S’ils prennent feu pendant que votre voiture est garée, vous pourriez perdre toute votre maison contre l’incendie. Le Brief de la NHTSA avertit les propriétaires de «garer leurs véhicules à l’extérieur et loin des structures jusqu’à ce que le remède de rappel soit terminé».

Y a-t-il un correctif?

Hyundai «Les concessionnaires remplaceront gratuitement le contrôleur de pompe à huile électrique gratuitement». Prenez votre rendez-vous sur la réparation dès que possible. Le jeu avec votre sécurité contre un incendie de moteur est un mauvais pari. Ainsi, comme nous l’avons dit plusieurs fois ci-dessus, prenez toutes les précautions possibles. Évitez d’utiliser votre véhicule ou de le garer près de toutes les structures jusqu’à ce que le concessionnaire confirme qu’il a réparé le sceau défectueux sur votre véhicule.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez atteindre le service client Hyundai au 1-855-371-9460. Clarifiez que vous posez des questions sur le rappel numéro 278. Vous pouvez également contacter la ligne hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 1-888-327-4236; Indiquez que vous posez des questions sur le numéro de rappel 25V291000.

