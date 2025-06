Home Depot dit non aux hausses de prix axées sur les tarifs

Des détaillants comme Walmart ont déjà annoncé des hausses de prix en prévision du resserrement des marges bénéficiaires au milieu La guerre commerciale du président Donald Trumpmais Home Depot n’est décidément pas l’un d’eux. En fait, le détaillant a annoncé qu’il n’augmenterait pas ses prix.

Le 20 mai, le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail, a déclaré Cnbc que le détaillant n’a aucun plan pour augmenter ses prix en réponse aux tarifs de Trump. «En raison de notre échelle, les grands partenariats que nous avons avec nos fournisseurs et notre productivité que nous continuons à conduire dans notre entreprise, nous avons l’intention Pour maintenir généralement nos niveaux de prix actuels sur notre portefeuille», A-t-il dit.

McPhail a expliqué que plus de la moitié des produits de l’entreprise sont fabriqués aux États-Unis, car la société travaillait depuis longtemps à diversifier ses importations. D’ici 2026, McPhail prévoit qu’aucun pays en dehors des États-Unis ne représentera plus de 10% des produits de Home Depot.

Home Depot est convaincu que le maintien de prix réguliers sera bon pour les affaires. « C’est une excellente occasion pour nous de prendre des actions, et c’est une excellente occasion pour nos fournisseurs de prendre part également », a déclaré McPhail lors d’un appel de bénéfice.

Bien que les dépenses d’amélioration de la maison soient en baisse en raison des taux d’intérêt et de hypothèques élevés, le PDG de Home Depot, Ted Decker, a déclaré que les opportunités de croissance des ventes du détaillant se trouvent dans des projets plus petits autour de la maison. « Les gens peignent à nouveau et travaillent dans leurs cours et font des projets plus petits, mais n’ont tout simplement pas participé aux projets plus grands », a déclaré Decker. « Notre client est en bonne santé, et nous pensons que c’est ce qui a soutenu leur niveau d’engagement dans l’amélioration de la maison », a-t-il déclaré.

Seul le temps nous dira si Home Depot s’en tient à son plan actuel à long terme. L’administration de Trump a annoncé le 12 mai que Les tarifs sur la Chine seraient réduits De 125% à seulement 30% pour 90 jours (timing parfait pour Home Depot, car leur saison de vente de pointe est le printemps).