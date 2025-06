La vraie raison pour laquelle votre FaceTime appelle si mauvais

FaceTime est un excellent moyen de rester connecté. Que vous fassiez un club de lecture virtuel avec vos amis, que vous rattrapiez votre famille ou que vous passiez du temps avec votre partenaire longue distance, que le fait de voir et d’entendre l’autre personne ajoute une couche de connexion que la voix appelle d’elle-même ne réalise pas.

Mais si vous l’utilisez régulièrement, vous remarquerez peut-être que la qualité sonore sur FaceTime n’est parfois pas si excellente par rapport aux appels vocaux. Est-ce un problème de microphone ou une obsolescence planifiée? Et le problème est-il même de votre côté, ou le téléphone de l’autre partie cause-t-il le problème? J’étais fatigué de devoir crier et demander à plusieurs reprises à mon ami de parler, alors je l’ai regardé.

Quels microphones sont impliqués?

Votre iPhone a plusieurs microphones qu’il utilise pour ramasser les sons dans différents modes. Les emplacements exacts varieront légèrement en fonction de votre modèle spécifique, mais vous pouvez vérifier les spécifications technologiques de votre appareil sur le site Web d’Apple pour voir où se trouvent exactement le vôtre.

D’une manière générale, il y a trois microphones sur votre appareil. Il y a toujours un microphone au bas de votre téléphone qui est utilisé pendant les appels vocaux et la plupart des activités d’enregistrement audio. Un second se trouve généralement en haut de votre téléphone, à côté de la caméra frontale et est utilisé chaque fois que la caméra frontale est allumée et enregistre ou diffusant. Et puis il y a généralement un troisième microphone à l’arrière de votre téléphone près de la caméra orientée vers l’arrière. Comme le deuxième microphone, celui-ci est allumé lorsque la caméra correspondante enregistre ou diffuse. Lorsque vous êtes sur FaceTime, vous avez généralement affaire au deuxième microphone.

Dépannage de votre qualité sonore pendant FaceTime

Images bymuratdeniz / getty

Apple suggère de commencer votre dépannage par un chèque de micro. Ils recommandent de veiller à ce que rien ne bloque les microphones avant de passer à des tests audio. Pour les problèmes audio pendant FaceTime, Apple dit d’enregistrer une note de mémo vocale et de le lire par la suite pour entendre à quel point votre voix passe clairement. Si le problème est également présent lorsque vous êtes également sur le haut-parleur, essayez également d’enregistrer une vidéo avec votre appareil photo frontal. Si vous pouvez vous entendre clairement dans les deux, alors le problème n’est probablement pas de votre côté.

Correctifs potentiels

En supposant que votre dépannage a révélé que le problème est avec l’un de vos microphones, il y a quelques paramètres différents que vous pouvez basculer pour compenser. Une option consiste à définir votre microphone sur le mode d’isolement vocal. Ce mode est disponible pour l’appel vocal et FaceTime; Il donne la priorité à votre voix sur le bruit de fond, vous aidant à sembler plus claire.

Une autre option de réglage est un large spectre; Plutôt que de souligner votre voix, il est conçu pour attraper tous les sons, donnant une expérience d’écoute plus naturelle. Lorsque j’ai testé ces différents modes sur un appel FaceTime avec un ami, nous avons constaté que le réglage de nos deux microphones sur un large spectre a résolu le problème.

Pour activer l’un de ces paramètres, vous devrez déjà être sur appel. Faites glisser vers le bas pour accéder au centre de contrôle et vous devriez voir une barre en haut étiqueté «commandes d’iPhone». Cliquez sur cela devrait vous amener à un menu où vous pouvez sélectionner votre paramètre de microphone.

Sources

Iphone 16e Tech Specs, Apple, 2025.

Si les microphones de votre iPhone ne fonctionnent pas, Apple.

Utilisez l’isolement vocal, le spectre large ou le mode microc micro sur votre iPhone et iPad, Apple.

Modifiez les paramètres audio FaceTime sur iPhone, Apple.