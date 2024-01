Passer du bricolage au professionnel de la construction

Ce n’est un secret pour personne, les choses sont actuellement difficiles sur le marché du travail. Entre inflation et licenciements post-pandémiques, de nombreux Américains ont du mal à joindre les deux bouts. Mais les bricoleurs peuvent avoir un avantage considérable dans un secteur négligé et étonnamment bien rémunéré : le travail de construction.

Le secteur de la construction a désespérément besoin de travailleurs qualifiés. CNBC a récemment rapporté que cette pénurie entraînait une hausse des salaires. Les travaux de construction sont désormais 80 % plus rémunérateurs que les emplois non agricoles moyens. Si vous avez des compétences en bricolage, vous êtes peut-être prêt à franchir le pas vers un emploi bien rémunéré dans les métiers.

J’ai traversé les défis et les récompenses du passage de bricoleur à professionnel. J’ai travaillé pour un bricoleur avant de me lancer dans la rénovation et l’entretien immobilier. Mais ce n’est qu’un chemin ! J’ai demandé à Jill Caren, co-fondatrice de Blue Collar Brain, de partager son expertise sur les nombreuses façons de transformer votre passion du bricolage en carrière.

Que faut-il pour être un pro ?

Caren a commencé par partager des compétences spécifiques qui faciliteront votre passage du bricolage au professionnel.

Compétences en communication: Important pour travailler avec des collègues et des clients.

Important pour travailler avec des collègues et des clients. Des talents pour la résolution des problèmes: Critique dans presque tous les métiers pour diagnostiquer les problèmes et trouver des solutions.

Critique dans presque tous les métiers pour diagnostiquer les problèmes et trouver des solutions. Gestion du temps: Essentiel dans les métiers, où vous devrez terminer les travaux dans les délais et dans les limites du budget.

Essentiel dans les métiers, où vous devrez terminer les travaux dans les délais et dans les limites du budget. Adaptabilité: Vous travaillerez dans un large éventail d’environnements avec un large éventail de personnes.

Vous travaillerez dans un large éventail d’environnements avec un large éventail de personnes. Envie d’apprendre: Nouvelles techniques et compétences.

Nouvelles techniques et compétences. Une bonne éthique de travail : Vous aide à évoluer dans votre carrière et à gagner des salaires plus élevés.

Ce qu’il faut savoir pour devenir un pro de la construction

Les métiers de la construction peuvent sembler mystérieux de l’extérieur, mais voici quelques points à considérer pour passer du statut de bricoleur à celui de professionnel.

Commercial ou résidentiel

Comme la plupart des secteurs, la construction est segmentée en différentes sous-catégories avec différents degrés de chevauchement. Le principal est commercial par rapport au résidentiel.

La construction résidentielle se concentre sur la construction et la rénovation de maisons unifamiliales et de petites unités multifamiliales, comme les duplex. La construction commerciale est orientée vers les espaces publics, les entreprises et les grands immeubles multifamiliaux.

Le travail commercial est plus susceptible d’être syndiqué et peut nécessiter des compétences spécialisées, tandis que la construction résidentielle nécessite davantage de compétences en contact avec le client. Des choses comme le fait que vous écoutiez de la musique sur le chantier ou ce que vous portez importent beaucoup plus lorsque vous travaillez chez quelqu’un.

Main d’œuvre autorisée ou qualifiée

Différents métiers ont des attentes différentes pour ceux qui entrent dans le domaine. Certains nécessitent une licence pour commencer à opérer seul, tandis que d’autres sont ouverts à toute personne pouvant démontrer ses compétences existantes.

Si vous êtes complètement nouveau dans un métier, vous pouvez commencer à travailler immédiatement en tant que main-d’œuvre non qualifiée. Il vous sera peut-être plus facile de trouver du travail en tant qu’ouvrier, mais vos revenus seront plafonnés. Un métier agréé nécessite une formation formelle mais offre des revenus et une stabilité plus élevés à long terme.

Exigences physiques

Tous les métiers impliquent un travail physique, mais certains sont plus exigeants que d’autres. Les peintres transportent des seaux de peinture de cinq gallons et passent la main au-dessus de leur tête, tandis que les tailleurs de pierre déplacent des objets plus lourds et passent plus de temps à travailler au ras du sol.

Considérez les champs adjacents à la construction

L’industrie de la construction ne se résume pas à de simples travailleurs sur le terrain. Les chantiers à bois et les fournisseurs d’électricité et de plomberie ont tous besoin de travailleurs possédant des connaissances de niveau bricolage.

Avantages et inconvénients de Construction Pro

Selon une récente enquête Thumbtack, 87 % des travailleurs spécialisés sont satisfaits de leur emploi. Pourtant, aucune profession n’est à l’envers. Voici quelques avantages et inconvénients de travailler dans les métiers.

Avantages

Activité physique: Les métiers vous maintiennent debout et en mouvement.

Les métiers vous maintiennent debout et en mouvement. La stabilité: La forte demande et la possibilité d’adhérer à un syndicat offrent un cheminement de carrière stable.

La forte demande et la possibilité d’adhérer à un syndicat offrent un cheminement de carrière stable. Compétences existantes : L’expérience du bricolage vous donne une longueur d’avance dans l’apprentissage des métiers.

L’expérience du bricolage vous donne une longueur d’avance dans l’apprentissage des métiers. Marché de l’emploi: Peu importe où vous habitez, quelqu’un a besoin d’ouvriers du bâtiment.

Peu importe où vous habitez, quelqu’un a besoin d’ouvriers du bâtiment. Possibilités de promotion : De nombreuses entreprises proposent des parcours vers des rôles de supervision.

De nombreuses entreprises proposent des parcours vers des rôles de supervision. Pas de prise de contrôle par un robot : Aucune intelligence artificielle (IA) ni aucune automatisation ne peuvent remplacer les artisans.

Les inconvénients

Risques pour la santé : Les mouvements répétitifs et l’exposition aux matériaux de construction comportent des dangers inhérents. Une formation appropriée et l’utilisation d’équipements de protection sont essentielles.

Les mouvements répétitifs et l’exposition aux matériaux de construction comportent des dangers inhérents. Une formation appropriée et l’utilisation d’équipements de protection sont essentielles. Exigences physiques: Si vous avez une mobilité limitée, les exigences physiques des métiers peuvent constituer un défi.

Si vous avez une mobilité limitée, les exigences physiques des métiers peuvent constituer un défi. Travaux sur site : Il n’existe pas d’option de travail à domicile dans les métiers.

Passer du bricolage au pro

Voici quelques voies possibles pour transformer votre passe-temps en carrière.

Ecoles de métiers

Les écoles de métiers se spécialisent dans la formation pratique des futurs artisans.

« De nombreux employeurs préfèrent l’enseignement d’un métier ou d’une école professionnelle », explique Caren. « Même si cela implique des coûts, vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour réussir les examens de certification ou de licence qui pourraient être requis. Beaucoup de ces écoles proposent également une aide au placement.

Collèges communautaires

Envie d’une éducation plus complète ? De nombreux collèges communautaires proposent une formation professionnelle.

«Certaines écoles exigent que vous suiviez des cours plus généraux comme les mathématiques ou l’anglais, contrairement aux écoles de métiers», explique Caren. « Vous pouvez terminer un programme en quelques mois à deux ans. »

Apprentissages

Les écoles de métiers et les collèges communautaires exigent des frais de scolarité. Mais pourquoi ne pas être payé pour apprendre ? « Les apprentissages dans une entreprise locale sont un moyen de démarrer tout en gagnant un salaire », explique Caren.

Les apprentissages prennent vos compétences de bricolage existantes et les développent sous la tutelle d’un ou plusieurs artisans expérimentés. Votre état peut avoir des programmes pour vous aider à trouver un apprentissage.

Maintenance de la propriété

Les sociétés de gestion immobilière valorisent les travailleurs possédant des compétences en bricolage, comme remplacer un ventilateur de plafond ou réparer des toilettes qui fuient.

Si vous vivez dans une location, contactez le propriétaire ou le gestionnaire et demandez-lui s’il a besoin d’aide pour l’entretien. Vous pourriez chercher du travail directement dans votre jardin.

Travail de bricoleur

De nombreuses entreprises de bricolage embauchent des bricoleurs, et le travail de bricoleur est un bon choix pour ceux qui recherchent une activité secondaire. Les amis et la famille sont souvent heureux d’embaucher quelqu’un en qui ils ont confiance et constituent une excellente clientèle lorsqu’ils créent un projet parallèle de bricoleur.

Plus de ressources pour les futurs professionnels de la construction

Un aperçu comme celui-ci n’est qu’un début. Caren recommande les ressources suivantes pour commencer votre cheminement vers un professionnel :

Vérifiez auprès de votre état s’il propose une formation professionnelle et des ressources éducatives.

O*NET en ligne est une ressource permettant de trouver tout ce qui concerne la carrière.

Blue Collar Brain propose des guides de carrière et des informations spécifiques aux métiers.

À propos de l’expert

Jill Caren et son mari ont créé Blue Collar Brain, une ressource destinée à ceux qui cherchent un emploi dans un métier ne nécessitant pas de diplôme universitaire. Tous deux ont grandi dans des familles de cols bleus.