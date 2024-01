Qu’est-ce que la cire pour meubles et pourquoi devriez-vous l’utiliser ?

Tout ébéniste sait qu’un meuble en bois n’est pas terminé tant qu’il n’est pas… terminé. Qu’une finition en bois s’enfonce dans les pores et durcisse ou forme un film sur la surface, elle protège le bois de l’humidité, des chocs et de la décoloration.

Mais même la meilleure finition du bois a également besoin d’une protection pour durer longtemps et être à son meilleur. C’est le travail de la cire pour meubles.

La finition de meubles a été mon portail vers les métiers de la construction. J’ai appris les ficelles du métier dans deux ateliers canadiens, puis j’ai dirigé ma propre entreprise pendant trois ans jusqu’à ce que je me diversifie dans la menuiserie. Ensuite, apprenez à remettre en état une table.

Même si j’ai appliqué toutes sortes de finitions, ma préférée était la laque nitrocellulosique. C’est un film suffisamment fin pour permettre au grain du bois de conserver sa texture. Avec une couche de cire, c’est l’une des finitions les plus belles du marché.

La cire pour meubles peut améliorer n’importe quelle finition, qu’il s’agisse d’un film de revêtement relativement épais comme le polyuréthane ou d’une huile de bois pénétrante. Parfois, pour restaurer une vieille table ou un bureau, il suffit de lui donner un bon nettoyage et une couche de cire. Si vous envisagez de restaurer des meubles dans le futur, voici l’occasion d’apprendre les bases de l’utilisation de la cire pour les protéger.

Qu’est-ce que la cire pour meubles ?

Commençons par ce que la cire pour meubles n’est pas : une finition en bois. Si vous l’appliquez sur du bois nu, il s’enfoncera simplement dans les pores, n’offrant aucune protection et créant une barrière qui empêche toute autre finition d’adhérer.

Comme la cire à plancher, la cire pour meubles protège une surface préfinie. Certains produits de cire pour sols constituent même une excellente cire pour meubles.

Bien que des produits de cire liquide pour meubles soient disponibles, la plupart des meilleurs sont des pâtes. Il y a une raison à cela. Lorsque vous étalez une pâte avec un chiffon doux ou avec de la laine d’acier fine (comme je le fais), il est facile d’obtenir une couche très fine. C’est ce que vous recherchez.

Les couches de cire épaisses ont tendance à jaunir ou à accumuler la poussière de l’air et à devenir ternes. Ils sont également plus susceptibles de devenir collants et gluants.

Types de cire pour meubles

Les cires pour meubles les plus courantes sont le carnauba – une cire végétale dérivée du palmier carnauba – et la cire d’abeille.

Deux autres types de cires à base de pétrole sont également disponibles. L’une d’elles, la paraffine, est idéale pour fabriquer des bougies, mais elle est généralement trop molle pour offrir bien plus qu’une simple protection contre l’humidité du bois. L’autre, la cire microcristalline, est plus dure. Et comme elle est également flexible et facile à appliquer, certains menuisiers la préfèrent aux variétés de cire courantes.

La cire doit être mise en suspension dans un solvant – dans la plupart des cas, de l’essence minérale, qui a une forte odeur. Les cires alimentaires pour planches à découper sont généralement en suspension dans de l’huile d’olive ou un solvant similaire de qualité alimentaire. Certains fabricants proposent des cires à faible teneur en COV avec un solvant à base d’eau ou d’agrumes.

La cire existe en trois couleurs : foncée, transparente et blanche. Les gens utilisent de la cire blanche pour « chauler » les boiseries, leur donnant un aspect blanchi à la chaux.

Quand et pourquoi utiliser la cire pour meubles

La principale raison pour laquelle j’utilise de la cire pour meubles sur de nouveaux meubles est de « finir la finition », ce qui signifie lisser toutes les bosses et traces qui restent lorsque la finition sèche et prend.

La plupart des finitions de films, y compris la laque, ont un reflet semblable à celui du plastique. La cire remplace cela par un éclat luxueusement subtil qui peut être restauré encore et encore avec un peu de polissage.

La cire prend tout son sens lorsque vous l’appliquez sur une finition à l’huile pénétrante. Les huiles préservent la texture naturelle du bois, qui peut sembler un peu rugueuse et inégale. La cire lisse la texture et fait briller le bois.

Vous pouvez également utiliser de la cire pour restaurer une ancienne finition encore en bon état mais devenue terne. Nettoyez bien la finition avec de l’essence minérale ou un solvant tout aussi faible (l’eau et le savon fonctionnent également), puis appliquez la cire et polissez-la. Vous transformerez la finition terne en une finition brillante.

Comment appliquer la cire pour meubles

Il n’y a pas de secret ici : frottez la cire directement sortie du pot, puis polissez-la pour la faire briller. La plupart des gens appliquent la cire avec un chiffon doux, mais j’aime plutôt utiliser de la laine d’acier très fine, car elle élimine les imperfections de la finition existante pour une finition encore plus brillante.

Pour le polissage, vous pouvez le faire à la main avec un autre chiffon non pelucheux, ou attacher un tampon en laine d’agneau à votre perceuse et l’utiliser.

Quand ne pas utiliser de cire pour meubles

N’utilisez jamais de cire pour meubles sur du bois non fini. Cela n’aura pas fière allure et vous devrez le retirer avant de pouvoir appliquer une finition.

De même, évitez d’appliquer de la cire sur une finition fissurée, ébréchée ou en mauvais état. Terminez toujours la réparation avant de chercher la cire.

La cire est idéale pour les surfaces horizontales comme les dessus de table et les comptoirs, mais pas sur les surfaces utilitaires qui sont fréquemment mouillées. La cire offre une certaine protection contre l’eau, mais elle ne tiendra pas si vous la frottez constamment avec un chiffon humide. De même, il ne tiendra pas sur les surfaces où vous placez des casseroles et poêles chaudes.