Avez-vous toujours besoin de pulvériser contre les insectes en hiver ?

À mesure que le temps se rafraîchit, de nombreux propriétaires commencent à hiverner leur maison, leur jardin et leur cour. Les principales tâches à domicile consistent à combler les lacunes des fondations et à éliminer les déchets pour éviter d’attirer les insectes.

Cependant, de nombreux propriétaires se demandent encore s’ils doivent pulvériser contre les insectes pendant l’hiver. Si vous ne savez pas comment éloigner les insectes de votre maison cet hiver, considérez ceci comme votre guide d’introduction. Nous expliquerons quand, où et comment pulvériser les insectes, ainsi que d’autres moyens de dissuader les ravageurs en hibernation.

Dois-je pulvériser contre les insectes en hiver ?

Absolument. Selon Apple Pest Control, l’hiver est le meilleur moment pour pulvériser les insectes.

« (L)es pulvérisations utilisées par les sociétés de lutte antiparasitaire peuvent être dégradées par les températures élevées, la pluie et la lumière du soleil », indique la société sur son site Internet. Ces facteurs sont bien sûr moins importants en hiver.

Contre quels insectes dois-je pulvériser en hiver ?

De nombreux insectes qui entrent à l’intérieur pendant l’hiver sont des arthropodes comme les cafards, les araignées et les fourmis, selon Bug Blasters Pest Control.

« Ces types d’insectes sont exothermiques, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas produire leur propre chaleur », indique l’entreprise sur son site Internet. « Pour survivre, ils dépendent des températures dans lesquelles ils vivent. Lorsque les températures… commencent à baisser, ces types d’insectes commencent à se précipiter à l’intérieur, où il fait beau et chaud, afin de survivre.

Quand en hiver dois-je pulvériser contre les insectes ?

Un rapport récent de CBS News.com a révélé que la plupart des sociétés de lutte antiparasitaire recommandent de pulvériser les insectes tous les trois mois. En général, comme les insectes se déplacent à l’intérieur lorsque la température baisse, c’est une bonne idée de contacter une entreprise locale de lutte antiparasitaire à l’automne dès que vous remarquez que le temps devient plus froid.

Où dois-je pulvériser contre les insectes ?

« Les insectes recherchent des endroits sombres et chauds pour passer leur temps pendant la saison froide de l’année », selon Apple Pest Control. « Ces endroits comprennent généralement des sous-sols, des placards et des garde-manger. » Les garde-manger peuvent être particulièrement attrayants pour les insectes, qui sentent la nourriture.

Pour empêcher les insectes d’entrer dans ces zones, les sociétés de lutte antiparasitaire cibleront toutes les entrées de votre maison : portes et fenêtres, ainsi que les fissures ou les trous dans les fondations.

Comment dois-je pulvériser contre les insectes ?

Bien sûr, vous pouvez toujours faire appel à une entreprise locale de lutte antiparasitaire. Mais si vous préférez bricoler votre lutte antiparasitaire, suivez ces conseils de BioAdvanced Pest Control :

Vaporisez votre insecticide en bande continue autour du périmètre de votre maison.

Pulvérisez de l’insecticide avec le vent pour éviter de vous arroser par accident.

Pulvérisez là où différents matériaux de construction se rencontrent, comme autour des cadres de fenêtres.

Vaporisez partout où vous repérez des insectes, comme autour du garage ou du hangar.

Enfin, assurez-vous de bien sceller vos aliments stockés et de garder votre cour et votre maison exemptes de débris et de déchets excessifs. Toutes ces stratégies peuvent empêcher les infestations d’insectes.