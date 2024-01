7 symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone

Qu’est-ce qui peut causer une intoxication au monoxyde de carbone ?

De nombreux éléments présents dans et autour de nos maisons peuvent provoquer une intoxication au monoxyde de carbone (CO), notamment les appareils à combustion et les moteurs.

Le CO est un sous-produit de la combustion, donc « tout ce qui brûle produira du monoxyde de carbone », selon Kelly Smeltzer, coordinatrice de l’application des unités d’air intérieur du ministère de la Santé du Minnesota.

Les appareils suivants peuvent produire du CO :

Fournaises à gaz;

Foyers au gaz et au bois;

Cuisinières à gaz ;

Sèche-linge à gaz ;

Chauffe-eau à gaz.

Mais il ne s’agit pas seulement d’appareils électroménagers. Smeltzer affirme que les voitures sont une autre source importante de CO. C’est pourquoi vous ne devriez jamais laisser votre voiture tourner au ralenti dans votre garage.

Et puis il y a les générateurs alimentés au gaz. Smeltzer affirme que les données hospitalières montrent une nette augmentation des cas d’intoxication au CO pendant les périodes d’utilisation intensive des générateurs, comme après des catastrophes naturelles.

Comment le monoxyde de carbone vous tue-t-il ?

En privant le cerveau et les organes vitaux d’oxygène. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et insipide qui « perturbe la capacité de votre corps à déplacer l’oxygène », explique Smeltzer. Plutôt que de transporter l’oxygène vers vos organes et tissus, les globules rouges captent le CO.

« Une exposition à des niveaux élevés peut entraîner la mort, mais même de faibles niveaux d’exposition au CO peuvent avoir un impact sur la santé des personnes sensibles », explique Smeltzer.

Voici les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone :

Mal de tête

Les maux de tête sont l’un des symptômes les plus courants, « semblables à ceux que vous ressentiriez avec la grippe », explique Smeltzer. Des symptômes non spécifiques de type grippal rendent difficile le diagnostic d’une intoxication au CO, explique Smeltzer. Un indice : empoisonnement au CO ou virus ? « Les symptômes disparaîtront une fois que vous quitterez l’environnement avec des niveaux élevés de CO », explique Smeltzer.

Si vous ressentez des maux de tête récurrents, faites attention au moment et à l’endroit où ils surviennent. Mais ne vous fiez pas uniquement aux symptômes : le CO peut tuer sans avertissement. C’est pourquoi il est « très important d’avoir des avertisseurs de CO fonctionnels dans la maison », explique Smeltzer.

Vertiges

Avez-vous des vertiges lorsque vous passez du temps au sous-sol ? Vous vous sentez un peu bancal dans les combles au-dessus de la buanderie ? Les étourdissements sont un autre symptôme courant d’une intoxication au CO, et les sources potentielles comprennent les chauffe-eau du sous-sol et les sécheuses à gaz mal ventilées.

Un bon entretien de votre équipement diminue les risques. «Assurez-vous que les appareils à combustion sont en bon état de fonctionnement et qu’ils sont évacués vers l’extérieur», explique Smeltzer. C’est une violation du code que votre sécheuse s’évacue dans le grenier, mais cela arrive plus que vous ne le pensez. Faites vérifier votre fournaise chaque année pour vous assurer qu’aucun gaz dangereux ne s’accumule à l’intérieur.

Fatigue

« À de faibles niveaux, une personne peut être fatiguée », explique Smeltzer. Malheureusement, la fatigue peut être le signe de multiples affections, de l’anémie et des troubles du sommeil aux problèmes de thyroïde et aux maladies cardiaques. Un détecteur de CO peu coûteux peut vous sauver la vie.

Des symptômes non spécifiques comme la fatigue peuvent faire de l’intoxication au CO un problème de santé publique difficile à gérer, explique Smeltzer. «Souvent, les gens supposent qu’ils sont malades à cause d’un virus, alors qu’il s’agit en réalité d’un problème de CO dans leur environnement intérieur», dit-elle.

Une façon de le savoir ? Les membres de la famille atteints de la grippe ont tendance à tomber malades les uns après les autres, tandis que tout le monde est victime du CO en même temps.

Nausées ou vomissements

Des nausées ou des nausées à l’estomac peuvent être un autre symptôme d’une intoxication au CO.

Si vous ou des membres de votre foyer ressentez des vagues de nausées ou de vomissements, surtout en même temps, allez immédiatement à l’air frais. Selon la Cleveland Clinic, de légères nausées peuvent signaler de faibles niveaux d’exposition, tandis que des nausées et des vomissements extrêmes sont le signe d’une intoxication plus grave au CO.

Encore une fois, parce que les symptômes sont très interchangeables, Smeltzer affirme que les détecteurs de CO sont la voie à suivre. Lorsque vous installez des détecteurs de CO dans votre maison, placez-en au moins un à l’extérieur de chaque chambre. (Vérifiez les réglementations de votre état.) « Ce n’est pas une mauvaise idée d’en avoir un à chaque niveau », dit Smeltzer.

Confusion

Des cas plus extrêmes d’intoxication au CO peuvent entraîner une confusion et une désorientation causées par un manque d’oxygène dans le cerveau, c’est-à-dire une hypoxie cérébrale. Plus le cerveau reste longtemps sans oxygène, plus le pronostic et le temps de récupération sont mauvais.

La mort cérébrale peut survenir en 10 minutes seulement, selon la Cleveland Clinic. Mais une légère hypoxie peut disparaître avec peu d’effets à long terme.

Les populations les plus à risque comprennent les très jeunes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques, d’asthme et d’autres affections sous-jacentes. « Même une personne en très bonne santé peut mourir si elle est exposée à suffisamment de CO », explique Smeltzer.

Douleur thoracique

Les douleurs thoraciques peuvent être le signe d’une crise cardiaque, d’un reflux acide, d’asthme et, bien sûr, d’une intoxication au CO. Faites vérifier toute douleur thoracique par un médecin. Et si vous pensez que cela pourrait être lié au CO, sortez avant d’appeler les secours.

Si vous êtes avec une personne souffrant de douleurs thoraciques, déplacez-la dehors à l’air frais et appelez le 911.

Perte de conscience

Lorsque l’exposition au CO atteint les niveaux les plus élevés, une perte de conscience peut survenir. Si quelqu’un atteint la victime et la transporte vers l’air frais et le traitement, la guérison est possible.

Selon la clinique Mayo, en fonction de l’âge de la victime et d’autres facteurs, les effets à long terme d’une intoxication au CO après une perte de conscience comprennent une perte de mémoire et des changements de personnalité.

Malheureusement, il arrive parfois que les gens s’endorment sans jamais se réveiller. C’est pourquoi, dit Smeltzer, « il est si important d’avoir des avertisseurs de CO fonctionnels dans votre maison. Ils sont relativement peu coûteux, faciles à installer et peuvent vous sauver la vie.

À propos de l’expert