Comment changer un filtre de fournaise sale

Introduction Cette tâche simple permettra à votre fournaise et à votre climatiseur de fonctionner sans problème pendant de nombreuses années.

Matériaux nécessaires

Filtre de fournaise

Si vous pensez que vous ne devez changer le filtre de votre fournaise qu’une fois par an, vous risquez de raccourcir la durée de vie de votre fournaise. De nombreuses réparations coûteuses du four peuvent être évitées grâce au changement régulier des filtres. Si vous ne changez pas le filtre, le manque de circulation d’air entraînera une surchauffe et un arrêt de la fournaise. De même, un filtre sale peut arrêter un climatiseur car les serpentins gèlent en raison d’un débit d’air inadéquat. Ces deux problèmes mettent le système à rude épreuve.