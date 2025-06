Passer à travers les critiques de la laveuse et de la sécheuse de Samsung? Voici la prise honnête d’un propriétaire

En tant que chat sans enfant (et chien), l’une de mes plus grandes bêtes noires (jeu de mots) est des tas de poils d’animaux partout dans mes vêtements, couvertures, draps et meubles. Je me retrouve parfois à jeter des vêtements propres dans le lavage pour retirer les poils d’animaux de la lessive propres. À Famille à brisenous avons testé certains des meilleurs ensembles de lavants sur le marché, y compris des ensembles qui se concentrent sur les défis uniques auxquels ceux d’entre nous avec des animaux de compagnie sont confrontés quotidiennement. Après avoir parcouru plusieurs critiques de lave-linge et de sécheuse Samsung, je savais que je devais tester la laveuse et la sécheuse de la solution de compagnie pour animaux de compagnie Samsung pour voir si elle tient dans une maison avec plusieurs animaux de compagnie et si cela rend la lessive moins poilue.



Qu’est-ce que la laveuse et la sécheuse de Samsung?

La laveuse et la sécheuse de la solution de soins pour animaux de compagnie est la réponse de Samsung aux problèmes auxquels les parents d’animaux sont confrontés depuis des années. Il se concentre sur vous donner une blanchisserie propre en toutes circonstances et en éliminant les cheveux et les odeurs qui ont tendance à être propriétaires d’un animal de compagnie. C’est une machine magnifique et élégante qui a l’air bien dans une buanderie mais qui contient un punch en incluant la technologie SmartThings intégrée pour un accès à distance, un lavage spécialisé et des paramètres secs, la possibilité de vaporiser des vêtements et plus encore.

Comment nous l’avons testé

Au cours de deux mois, j’ai testé ce combo pour laveuse-sécheur contre les poils, les odeurs et les taches, ainsi que les taches de nourriture, les vêtements de gymnase et d’autres dégâts typiques de linge. J’ai également examiné la fonctionnalité de l’application et testé ses différents paramètres.

Tester la laveuse

Lors du test d’une laveuse, les choses les plus importantes sont la façon dont il se lave et si les fonctionnalités supplémentaires valent l’argent supplémentaire. Nous avons fait l’impensable pour tester sa spécificité de soins pour animaux de compagnie et sa capacité de lavage et lavé la couverture de lit du chien. Cette couverture est couverte de cheveux et vit dans «l’appartement» de notre chien ou dans l’espace qu’il aime dormir sous le lit.

Avec les rondelles précédentes, je prenais toujours la couverture à l’extérieur et essayais de secouer autant de cheveux que possible, mais je l’ai jetée directement dans la laveuse cette fois et j’ai prié la puissance supérieure que le drain ne boucherait pas. À ma grande surprise, il n’a pas obstrué et la couverture est sortie fraîche. Bien qu’il restait encore un peu de cheveux sur la couverture, c’était beaucoup moins que ce que j’avais prévu. Lorsque j’ai ouvert les capteurs de cheveux supplémentaires à l’intérieur de la laveuse, j’ai trouvé des morceaux de poils de chien et j’ai été à la fois dégusté et impressionné par la quantité de collecte.

Ma caractéristique préférée de cette machine à laver, en dehors de sa capacité à attraper les cheveux, est sa lavabilité rapide. Ce cycle de lavage coupe un lavage de 56 minutes à 28 minutes et ne sacrifie pas sa puissance et sa capacité de nettoyage. Son utilisation des jets de pulvérisation et d’autres technologies m’a sauvé à la pincée lorsque je me suis maquillé sur ma chemise et que j’avais un temps limité pour le laver et le sécher avant de partir.

Tester le sèche-linge

Bien que les fonctionnalités du sèche-linge soient un peu moins «amusantes» à tester que la laveuse, elles sont également importantes, sinon plus, importantes. Ce sèche-linge sèche rapidement et sèche bien. Mon partenaire et moi accrochons fréquemment la plupart de nos vêtements en raison du rétrécissement ou des dommages de la chaleur du sèche-linge, mais je me sens beaucoup plus à l’aise avec l’ajout des cycles secs plus froids et la possibilité de choisir un réglage d’humidité sur un réglage de temps pour votre sec.

Le cycle de vapeur est idéal pour les articles qui sont principalement propres mais qui doivent être rafraîchis. Au cours de nos tests, mon partenaire et moi avons fait plusieurs voyages, et au lieu de jeter tout mon sac dans le lavage comme je le fais normalement, je mets tous les vêtements que je ne portais pas à travers un cycle de vapeur au lieu d’un lavage, et ils sont sortis en sentant aussi propres que ceux qui ont été mis dans le lavage.

Fonctionnalités supplémentaires

L’application de ce combo de laveuse-sécheur était vraiment ce qui vendait cette paire pour moi. L’application SmartThings peut démarrer, arrêter et retarder vos cycles de blanchisserie, ainsi que d’envoyer des rappels sur le moment où votre linge est terminé et s’il y a des problèmes avec votre lavage.

En tant que personne jonglant avec trop de choses (ne sommes-nous pas tous?), Jeter des vêtements dans la laveuse et le mettre pour finir de se laver juste avant de rentrer à la maison ou de la nuit pendant que je dors, changent la donne. Les rappels pour changer de vêtements m’ont fait gagner du temps et de multiples réchauffages de vêtements oubliés dans le lavage.

Bien que je ne pensais pas que j’aurais des problèmes en faisant ma lessive, la laveuse a arrêté le lavage de ma première utilisation du cycle délicat. Il m’a alerté que l’eau était chaude et peut potentiellement endommager la délicate couverture de bébé faite à la main que je venais de terminer pour un ami. Il s’avère que les conduites d’eau chaude et froide avaient été changées lors de l’installation, mais heureusement, cette laveuse était plus intelligente que la personne qui l’a installée.

Caractéristiques de la rondelle Samsung et de la sécheuse

Caractéristiques de laveuse

La laveuse et la sécheuse de la solution de soins pour animaux de compagnie Samsung est extrêmement élevée et possède une longue liste de fonctionnalités pour la laveuse et la sécheuse. Cette laveuse est équipée pour enlever les poils d’animaux et rendre votre expérience à linge plus rapide et plus facile. Il a une capacité extra-large de 5,4 pieds cubes avec des filtres améliorés et des jets d’eau pour garantir que vos vêtements sont super propres.

La laveuse est livrée avec les cycles de lavage pré-programmés normaux, mais a également la capacité d’un cycle de lavage des soins pour animaux de compagnie de retirer six fois la quantité de cheveux d’un lavage normal. Ensuite, il y a le cycle de lavage super vitesse, qui peut nettoyer une charge de huit livres dans un cycle de 28 minutes rapide.

Vous pouvez connecter la laveuse à l’application Samsung SmartThings via le WiFi pour créer vos propres paramètres de blanchisserie. Cela vous permet également d’arrêter ou de retarder votre lessive de l’application. L’application vous informe de votre consommation d’énergie et de tout problème que votre laveuse peut rencontrer. Il est silencieux et efficace grâce à la technologie de réduction des vibrations + et à l’intérieur tourbillonnant + baignoire, ce qui maintient le bruit et les vibrations bas pendant le lavage. Il tire toujours de l’eau de vos vêtements malgré sa douceur. Pour aider à l’entretien, cette laveuse a également une fonction d’auto-verte pour garder les choses scintillantes, propres et fraîches.

Caractéristiques du sèche-linge

Le sèche-linge est tout aussi impressionnant que la laveuse et possède des caractéristiques qui vous donnent des vêtements moelleux et sans rides avec moins de poils pour animaux de compagnie. Sa grande capacité de 7,4 pieds cubes peut contenir de grandes charges et s’adapte facilement aux articles en vrac comme les couvertures et la literie. Il a une porte réversible pour s’adapter à n’importe quel espace, ainsi qu’une lumière de tambour interne afin que vous puissiez mieux voir vos vêtements. Il a également des fonctionnalités d’accessibilité comme le braille et l’assistance audio.

Comme la laveuse, le sèche-linge pour animaux de compagnie peut également être connecté via Wi-Fi à l’application Samsung SmartThings pour démarrer, arrêter, retarder et résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer pendant le cycle de séchage. De plus, ce sèche-linge a la technologie Samsung’s Steam Sanitize +, qui a été testée * et a trouvé pour éliminer 95% du pollen du tissu tout en relaxant les rides et les vêtements rafraîchissants rapidement et sans avoir besoin d’un lavage complet et sec.

* (Tests basés sur les protocoles internes de Samsung, résultats fournis à et interprété par intertek; les résultats individuels peuvent varier)

Ce que les autres examinateurs et experts avaient à dire

Dans l’ensemble, les critiques adorent ce combo de laveuse-sécheur. La plupart soulignent leur amour de la vaste liste de fonctionnalités allant de la connectivité intelligente à la capacité de lavage. Phillips, un client de Lowe’s, a commenté: «Si je savais que beaucoup de poils d’animaux passaient à la fois la laveuse et la sécheuse, j’aurais acheté cela il y a longtemps!» Les experts du domaine de la blanchisserie sont d’accord.

Salvador Villarreal, propriétaire de VIP Cleaners and Laundry, a souligné que «les cycles de chauffage, les caractéristiques de contrôle des odeurs et les filtres à cheveux de l’animal de compagnie de l’ensemble de solutions de soins pour animaux de compagnie Samsung semblent idéaux pour décomposer les dégâts pour animaux de compagnie.» Il a également évoqué que «le nettoyage fréquent des filtres sera probablement nécessaire, mais pour des performances spécialisées, l’investissement peut en valoir la peine».

Pros

Longue durée

Efficace et respectueux de l’environnement

Caractéristiques intelligentes impressionnantes et technologie innovante

Charges de grande capacité

L’application SmartThings envoie des alertes et des rappels

Élimine mieux les poils et l’odeur de chien 6x que la plupart des unités de blanchisserie (selon les tests de Samsung)

Paramètres de lavage rapide et de vapeur

Inconvénients

Le tuyau de vidange obstrué est une cause courante de problèmes de drainage dans les rondelles à chargement supérieur

Des problèmes peuvent survenir avec la commande et la livraison

Samsung contre LG

Nous avons consulté plusieurs experts sur la marque la plus fiable de lave-linge, et LG est sorti en tête d’un mile. Mais cela signifie-t-il que c’est un meilleur choix sur les rondelles / sécheuses Samsung? Ça dépend.

Les deux marques offrent une technologie innovante. SmartThings et LG de Samsung et LG vous permettent de contrôler votre lessive à distance, de surveiller votre consommation d’énergie et de personnaliser vos paramètres. Les deux ont également plusieurs modèles certifiés en étoiles d’énergie, bien que LG semble avoir plus que Samsung.

Samsung semble être le gagnant du budget, car leur laveuse / sécheuse est, en moyenne, moins cher que celle de LG. Cela dit, les habitants des appartements ou ceux des espaces compacts pourraient vouloir opter pour le LG Washtower ou l’une des autres options d’économie d’espace de l’entreprise. D’un autre côté, les appareils Samsung ont des capacités de chargement plus profondes, ce qui en fait une meilleure option pour les familles grandes.

Les deux marques sont comparables en termes de lavage et de séchage. Vous déciderez finalement quel Samsung ou LG Washer / Disher fonctionne le mieux pour vous.

Verdict final

Avant de donner mon verdict final, j’aimerais vous présenter une photo.

Bien que vous ne puissiez pas sentir à quel point ces pantalons sentaient frais après un cycle de vapeur ce matin, vous ne pouvez pas non plus voir une tonne de poils pour animaux de compagnie. Cette laveuse et cette sécheuse sont des bêtes à l’épilation, et elles ont été une bouée de sauvetage pour une maison avec plusieurs animaux de compagnie qui aiment perdre.

Ces unités de blanchisserie intelligentes ont de nombreuses fonctionnalités qui offrent un excellent lavage et sec pour tout type de lessive, gardez vos vêtements en sécurité et facilitez la buanderie. Bien que les unités soient plus chères que certaines unités standard, les fonctionnalités valent bien le prix.

L’utilisation de l’intégration de l’application intelligente de cette laveuse-sécheur m’a aidé à réduire le nombre de charges que je me suis laissé dans le sèche-linge, et la fonction de charge rapide a enregistré une ou deux tenues en raison d’un accident de maquillage. De plus, la fonction de désinfection Steam a été merveilleuse à utiliser pendant la commutation des saisons pour rafraîchir les vêtements à l’arrière de mon placard au lieu de les laver comme je l’ai fait par le passé. Dans l’ensemble, je suis un grand fan de cet ensemble, et j’attends avec impatience beaucoup plus de charges de linge et d’acheter beaucoup moins de rouleaux de peluches.

Où acheter la laveuse et la sécheuse de Samsung



Vous pouvez acheter la laveuse Smart Top de charge de Samsung Pet Care Solution directement via Samsung ou dans les agents immobiliers à domicile comme Lowe’s et Home Depot. Ce duo de lave-linge peut être acheté en tant qu’ensemble de Samsung pour 1 500 $ à 2 500 $ (selon les promotions), qui comprend les services d’expédition, de livraison, d’installation et de transport si nécessaire. Chez Lowe’s et Home Depot, vous pouvez acheter la laveuse et la sécheuse individuellement pour environ 850 $ chacune.

FAQ

Quelle est l’espérance de vie d’une laveuse et d’une sécheuse de Samsung?

Une laveuse et une sécheuse de Samsung a une espérance de vie de 10 à 15 ans lorsqu’elle est bien entretenue.

Comment puis-je utiliser l’application Samsung SmartThings pour contrôler une laveuse et une sécheuse Samsung?

L’application Samsung SmartThings peut être utilisée pour contrôler les différentes fonctions de la rondelle et de la sécheuse Samsung. Pour les deux machines, vous pouvez prédéfinir des paramètres de lavage et de séchet personnalisés et démarrer, arrêter ou retarder le début d’une charge. De plus, vous pouvez demander que l’application vous envoie des notifications lorsque votre lavage ou sec est terminé ou s’il y a des problèmes avec le cycle.

Pourquoi tu devrais nous faire confiance

À Famille à brisenous avons personnellement testé des dizaines de appareils. Puisque nous savons que vous ne pouvez pas toujours essayer avant d’acheter, nous avons tout couvert de Les meilleurs réfrigérateurs des meilleurs radiateurs pour les bidets fantaisistes. Notre objectif ultime est de vous aider à prendre des décisions d’achat éclairées en fonction des tests réels avant d’acheter. Nous nous efforçons de fournir une transparence complète dans chaque examen des produits et ne recommanderons jamais un produit qui ne répond ni ne dépasse nos attentes.