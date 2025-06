De nouveaux rapports sur les piscines et la valeur de la maison sont arrivés: le retour sur investissement coule-t-il ou nage-t-il?

Bien qu’il semble bien d’augmenter la valeur de votre maison en ajoutant une piscine, le coût varie de 25 000 $ à 100 000 $ pour ce travail, selon HomeGuide. En regardant les chiffres bruts du rapport Realtor.com, cela semble être un bon investissement, car le prix d’inscription pour une maison moyenne avec une piscine est d’environ 200 000 $ de plus qu’un sans. Cependant, le rapport note également qu’une maison moyenne avec une piscine a environ 600 pieds carrés de plus d’espace fini qu’un sans, ce qui rend naturellement la plus grande maison plus précieuse avant de considérer la piscine.

Vous devriez également considérer le coût d’une piscine. Par exemple, votre piscine aura un résultat « icky » si vous ne le nettoyez pas régulièrement, et vous paierez en moyenne 230 $ par mois pour que un professionnel le nettoie pour vous. Le coût pour hiverner la piscine et le rouvrir en été est d’environ 500 $ chaque année. Vous devez également budgétiser quelques centaines de dollars supplémentaires pour les réparations de l’équipement mécanique. Les coûts de l’eau et de l’électricité également inclus, vous pouvez vous attendre à payer 3 000 $ à 6 000 $ par an en coûts opérationnels de pool, par guide.

Parce que dépenser l’argent pour installer et maintenir une piscine dans le sol est si important, vous devriez parler à un agent immobilier pour obtenir des conseils sur le retour sur investissement avant d’en construire un. Par exemple, le climat de votre emplacement joue un rôle dans la valeur que les acheteurs de maisons potentiels voient de la piscine dans le sol. Dans les États du sud, les gens peuvent utiliser la zone de natation plus longtemps dans le climat plus chaud, ce qui la rend plus précieuse que dans les zones du nord, où la saison de natation pourrait durer seulement quelques mois.