L’erreur d’aménagement paysager qui vieillit votre maison (et abaisse sa valeur)

Le remplacement du vieux paillis et l’installation des caractéristiques de l’eau auront également une influence positive et donnera à votre maison une apparence plus jeune. De plus, si vous voulez gagner tous les acheteurs potentiels avec votre magnifique aménagement paysager, vous pouvez ajouter quelques arbres indigènes. Bien que vous devrez planifier quelques années à l’avance, un arbre mature peut améliorer la valeur de votre propriété d’environ 30%.

Négliger les travaux de jardin n’a pas seulement un impact sur l’apparence de votre maison. « Et puis d’autres parties du pays, comme le Midwest, vous savez, si vous ne faites pas d’aménagement paysager (…) Si vos arroseurs et autres choses sont éliminés, ils peuvent congeler et les faire exploser », a déclaré Mendenhall. Le manque d’isolation peut faire des ravages sur vos tuyaux et causer des dommages à l’eau, ce qui rend une cour maintenue essentielle. Cela étant dit, n’oubliez pas que l’entretien ne sera pas bon marché. Vous pouvez vous attendre à dépenser entre 1 300 $ et 6 000 $ en aménagement paysager. Mais ne vous inquiétez pas d’investir plus d’argent dans la cour de votre maison existante, car vous devriez plus que récupérer vos coûts avec une offre de vente plus élevée.