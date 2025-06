Arrêtez d’utiliser ces AC: 1,7 million d’unités rappelées sur le risque de moisissure

L’été approche à grands pas, ce qui signifie généralement qu’il est temps d’utiliser régulièrement votre climatiseur. Mais cette année, des millions de vitres AC présentent un risque de moisissure. La United States Consumer Product Safety Commission (USCPSC) a récemment publié un bref Brief avertissant les consommateurs du danger.

Pourquoi ces unités AC ne fonctionnent-elles pas correctement?

La plupart des unités de fenêtres AC produisent une condensation pendant qu’elles fonctionnent pour garder votre espace à une température raisonnable. Mais si cette condensation ne s’écoule pas correctement, elle peut causer des problèmes. L’USCPSC prévient que dans les unités AC affectées, «l’eau regroupée… peut ne pas s’écouler assez rapidement, ce qui peut entraîner la croissance des moisissures». C’est un problème majeur; L’exposition aux moisissures peut provoquer des problèmes respiratoires et des infections.

L’entreprise est consciente d’au moins 152 rapports de moisissures dans les climatiseurs, dont 17 rapports de consommateurs présentant des symptômes tels que des infections respiratoires, des réactions allergiques, une toux, des éternuements et / ou des maux de gorge de l’exposition aux moisissures.

Quelle fenêtre AC présente un risque de moisissure?

Handyman familial, gracieuseté USCPSC

Le rappel comprend près de 1,7 million de climatiseurs de fenêtres MIDEA U et U + vendus aux États-Unis et 45 900 unités supplémentaires vendues au Canada. Les noms de marque associés incluent:

Midea

Confort aire

Danby

Frigidaire

Insigne

Clé de voûte

Produit LBG

M. Cool

Aire parfait

Brise de mer

Ce sont toutes des unités de fenêtres qui sont venues en trois tailles: 8 000, 10 000 et 12 000 BTU. Quelle que soit la marque ou la taille, ils sont blancs, d’environ 22 pouces par 14 pouces de dimension et ont à la fois une télécommande et une application associée. Ces unités ont été vendues dans les magasins et en ligne, notamment:

Costco

Menards

Home dépot

Meilleur achat

Midea.com

Amazon.com

Costco.com

Menards.com

Homedepot.com

Lowes.com

Walmart.com

Bjs.com

Bestbuy.com

Y a-t-il un correctif?

Si vous possédez l’une des unités AC affectées, l’USCPSC recommande de contacter MIDEA «pour une réparation gratuite ou un remboursement complet ou au prorata, qui sera basé sur la date d’achat ou la date de fabrication.»

Si vous voulez un remboursement, vous devrez renvoyer l’unité ou soumettre une photographie montrant la preuve que vous avez détruit le cordon d’alimentation de l’unité de l’unité. Cependant, si vous préférez que l’unité soit réparée, l’USCPSCP dit que vous devez «contacter MIDEA pour organiser un technicien pour installer une nouvelle bougie de vidange ou envoyer aux consommateurs un kit de réparation qui comprend une nouvelle bougie de vidange et un niveau de bulle, selon le modèle.»

