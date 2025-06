Est-ce toujours un bon investissement pour acheter une maison de fixateur pour rénover?

Malgré les coûts élevés de l’achat et de la rénovation, un fixateur pourrait toujours être un investissement intéressant pour les acheteurs en espèces qui prévoient de vivre à long terme à la maison et de faire une grande partie du travail eux-mêmes. La baisse de la demande de fixateurs a entraîné une baisse des prix. Selon le site Web de l’immobilier Zillow, Fixer-Uppers se vend à certains de leurs prix les plus bas en trois ans – plus de 7,3% de moins que les maisons similaires. Non seulement vous êtes plus susceptible de trouver une bonne affaire, mais avec moins de concurrence, il est moins probable que vous vous retrouverez dans une guerre d’enchères. Si vous pouvez payer des espèces pour éviter des taux d’intérêt plus élevés et que vous pouvez faire un travail vous-même pour réduire les coûts de main-d’œuvre, un fixateur peut toujours offrir une bonne opportunité à long terme.

Si vous envisagez un fixateur – ou achetez une nouvelle maison d’ailleurs – vous devrez savoir comment vous préparer avant d’acheter une maison. Il est essentiel de comprendre la portée complète des coûts, y compris ceux impliqués dans l’achat ainsi que les réparations. Le paiement en espèces vous permettra d’économiser sur les frais de clôture et de prêter des paiements d’intérêts, mais si le financement est nécessaire, un calculateur hypothécaire peut vous aider à déterminer le total des dépenses d’achat. Il est également essentiel d’avoir une inspection de la maison pour vous donner une meilleure compréhension des rénovations et des réparations nécessaires. De plus, si vous prévoyez d’utiliser un entrepreneur pour faire la plupart du travail, c’est une bonne idée de les amener pour fournir une estimation approximative des coûts de rénovation avant de vous engager.