Ford rappelle un million de véhicules sur un glitch de caméra de recul dangereux

Les caméras de secours sont standard dans tant de véhicules neufs que la plupart d’entre nous les prennent pour acquis. Ils facilitent l’inversion plus sûr et parallèle et offrent une visibilité supplémentaire lorsqu’ils sont engagés. Un problème avec une caméra de sauvegarde est donc un gros problème. Malheureusement pour les propriétaires de Ford, des millions de véhicules peuvent avoir un bogue de caméra de recul, le rendre inutile. Ce nouveau rappel comprend plusieurs modèles et années différents, donc si vous êtes propriétaire de Ford, il y a de fortes chances que votre véhicule soit inclus.

Quels véhicules Ford ont ce bug de la caméra de recul?

Ford rappelle près de 1,1 million de véhicules, dont le::

2021 Bronco

2022 Bronco

2023 Bronco

2024 Bronco

2021 F-150

2022 F-150

2023 F-150

2024 F-150

2021 bord

2022 bord

2023 bord

2024 bord

2023 Escape

2024 Escape

2023 F-250

2024 F-250

2023 F-350

2024 F-350

2023 F-450

2024 F-450

2023 -550

2024 F-550

2023 F-600

2024 F-600

Expédition 2022

Expédition 2023

Expédition de 2024

2022 Transit

2023 Transit

2024 Transit

2025 Transit

2021 Mach-E

2022 Mach-E

2023 Mach-E

2024 Ranger

2024 Mustang

2021 Lincoln Nautilus

2022 Lincoln Nautilus

2023 Lincoln Nautilus

Navigateur 2022

Navigateur 2023

Navigateur 2024

2023 Corsair

2024 Corsair

Ford enverra plusieurs lettres de propriétaire cette année. Le prochain devrait sortir à la mi-juin 2025, et un suivi sera envoyé par la poste une fois la réparation disponible. La société affirme qu’elle s’attend à ce que cette lettre soit envoyée par la poste au cours du troisième trimestre de 2025.

Pourquoi Ford se souvient-il de ces véhicules?

Selon le mémoire de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les véhicules en question ont «une erreur logicielle (que) peut entraîner le retard de l’image de la caméra de recul, de geler ou de ne pas afficher lorsque le véhicule est inversé». Bien qu’il ne soit jamais une bonne idée de se fier uniquement à un seul outil pour vous aider à inverser, une caméra de sauvegarde dysfonctionnelle est toujours un énorme problème.

La NHTSA prévient que «une image de caméra de recul gelée ou manquante peut réduire la vue du conducteur derrière le véhicule, augmentant le risque d’un accident».

Si vous devez conduire votre véhicule avant de le réparer, vérifiez soigneusement vos rétroviseurs à chaque fois que votre véhicule est inversé.

Comment Ford résoudra-t-il ce problème?

Ford dit qu’ils travaillent toujours sur la réparation, mais que «le logiciel de module d’interface accessoire (APIM) sera mis à jour par un concessionnaire ou via une mise à jour en direct, gratuitement.» Une fois la réparation libérée, profitez-vous dans la première occasion.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client FORD au 1-866-436-7332. Clarifiez que vous demandez le rappel 25S49. Vous pouvez également contacter la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 888-327-4236. Leur nombre pour ce rappel est de 25V315000.

Source

L’image de la caméra de recul peut ne pas s’afficherNational Highway Traffic Safety Administration, 2025.

EN RAPPORT: