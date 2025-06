Keter Storage Shed Review: Cette solution de stockage pratique est parfaite pour les petits yards

Ici, dans le Wisconsin, il n’y a pas trop d’espace de stockage extérieur. Entre les meubles de patio, les grils, les outils de jardin, les tondeuses à gazon, les souffleuses à neige, les fournitures de jardinage et toutes les cotes et fins connexes, il peut être difficile de trouver une maison pour tout votre équipement. Surtout lorsque cette maison doit offrir une protection contre la neige, le vent, la glace et d’autres conditions météorologiques nuisibles.

Si votre garage éclate aux coutures, il est peut-être temps d’envisager un hangar de jardin. Bien que, bien sûr, vous pouvez dépenser des milliers de dollars sur un hangar pré-fab ou une installation professionnelle, les meilleurs kits de remise offrent une solution de bricolage, généralement, une fraction du coût.

Pour déterminer si ces kits de hangar faciles à acheter et (soi-disant) faciles à assembler en valent la peine, j’ai testé un modèle de résine de l’une des marques les plus populaires du marché. Voici ma revue honnête de stockage de Keter.

Katie Bandurski pour l’homme à tout faire de la famille Hangar de stockage Keter

Qu’est-ce qu’un hangar de stockage Keter?

Keter est une marque de produits en plein air spécialisée dans les hangars, les meubles et le stockage en plein air. La marque maintient la durabilité en tête, rendant les plastiques à usage unique pour la résine météorologique. Les produits Keter sont fabriqués en Amérique du Nord, en Europe et en Israël.

Keter Sheds, en particulier, fournit des solutions de stockage pour les espaces extérieurs de toutes tailles. Vous pouvez choisir parmi les boîtes mini-mais-majeures, à partir de 30 pieds cubes; Ou, diplômé dans des hangars extra-larges, avec des puits de lumière, des fenêtres et des centaines de pieds cubes. Même les plus grands hangars sont disponibles dans un style plat et nécessitent un assemblage de bricolage.

Pour choisir le hangar de rangement de la bonne taille pour vous, Jared Landry, expert vif de Handyperson en frontdoor, vous recommande de déterminer l’objectif et la fonction de votre hangar. «Les propriétaires devraient se demander à quoi leur hangar à outils sera utilisé», dit-il. «Savoir si le hangar stockera principalement des équipements de pelouse, des outils ou d’autres articles aide à déterminer la taille et les fonctionnalités nécessaires.» Si vous n’êtes toujours pas sûr, Landry dit que vous pouvez mesurer les articles que vous stockez.

Pour cette revue, j’ai testé le hangar de rangement extérieur en résine Tall en résine Keter.

Keter Premier Tall Storage Shed Caractéristiques

Fabriqué en matériaux de qualité et résistants aux intempéries

Compatible avec les étagères (vendues séparément)

Disponible sur Amazon avec une livraison rapide et gratuite

Compatible avec un cadenas pour un stockage sûr

Conception attrayante

Mesure environ 55 pouces de large, 29 pouces de profondeur et 67 pouces de haut

Pèse 78 livres

Comment nous l’avons testé

Je teste le hangar de rangement en plein air de Keter Premier Tall Resin depuis juin 2024.

Emballage et livraison

Katie Bandurski pour l’homme à tout faire de la famille

J’ai fait livrer ma part de gros articles et le processus pour le hangar Keter était transparent. Il est venu via un camion de fret Amazon, et il n’était pas nécessaire de coordonner une fenêtre de livraison ou de signer pour le colis. Les pilotes ont simplement appuyé la grande boîte contre mon garage.

La boîte était en assez bonne forme, avec seulement quelques larmes. Puisqu’il pèse plus de 75 livres, j’ai besoin d’aide pour le déplacer près de la zone d’assemblage.

Assemblée

Katie Bandurski pour l’homme à tout faire de la famille

Une fois la boîte en place, il était temps pour la partie pas si amusante: assemblage! J’ai enrôlé mon père pour obtenir de l’aide, car les instructions indiquent clairement qu’il s’agit d’un travail à deux personnes.

J’ai ouvert la boîte et tout était emballé en toute sécurité. Il y avait la base et le toit, les murs, les portes, certaines pièces de connexion et le matériel. J’ai commencé par construire les murs, ce qui impliquait de fixer de longs connecteurs noirs à chaque section murale et de fixer les pièces au sol. Les premiers que j’ai mis en place ont été très instables et ont soufflé avec une rafale de vent légère. Pour cette étape, je recommanderais d’avoir une personne soutenir la structure tandis que l’autre relie les pièces murales.

Ensuite, il était temps d’ajouter le toit. Il repose au sommet des murs nouvellement construits et était un peu difficile à configurer. (Je ne l’avais pas parfaitement aligné, ce qui a conduit à des portes légèrement entravées. Oups!)

Katie Bandurski pour l’homme à tout faire de la famille

Viennent ensuite les portes. Celles-ci étaient également un peu difficiles car je devais m’assurer que j’utilisais les parties gauche et droite correctes. Tout est étiqueté, mais les étiquettes étaient de quatre caractères et très similaires les uns aux autres. Il a fallu une bonne quantité de cerveau et de lecture triple les instructions pour m’assurer que je prenais la bonne étape.

Une fois la structure généralement construite, il était temps de le passer et de le fixer avec (ce qui ressemble) à un million de vis. Les instructions nécessitent un tournevis électrique. Ma version sans fil n’a pas été chargée, malheureusement, alors j’ai persévéré avec un tournevis portable. Il est possible de compléter avec une main-d’œuvre pure (WO), mais je suggère fortement de suivre les instructions et d’utiliser un outil électrique.

Après tout, la plupart des vis vont directement dans le plastique avec très peu de trous pilotes. Cette conception a du sens, car le produit était difficile de devenir parfaitement carré, mais il nécessite plus de muscle. De plus, cela rend l’ensemble du processus un peu plus angoissant. Lors de la construction de meubles à dos plat, je regarde ces trous pour me guider et signifier que je suis sur la bonne voie. Encore une fois, je me suis retrouvé à triple vérification des instructions que je bordais au bon endroit.

Katie Bandursk pour l’homme à tout homme

Dans l’ensemble, l’assemblage nous a pris environ deux heures. Nous avons construit le hangar sur de l’herbe longue et les portes se font. Je souhaite que la base soit plus épaisse de quelques pouces pour rendre les portes plus faciles à ouvrir sur n’importe quelle surface, mais l’espace de repos final du hangar sera sur un lit de gravier et de pavés, ce qui devrait aider.

Premières impressions

Katie Bandurski pour l’homme à tout faire de la famille

Après avoir recommencé à revoir notre travail, j’ai été assez impressionné! Le hangar se sent solide, grâce à toutes ces vis qui aident à la maintenir en place. Ce n’est certainement pas aussi sûr qu’un hangar à bois, mais il devrait faire l’affaire.

Il a également une empreinte de stockage importante. Je pourrais facilement imaginer la multitude d’utilisations pour ce hangar: stocker les fournitures de jardinage, cacher des outils de jardin (même les grands, comme les râteaux et les pelles!) Et la décolle de vacances hors saison. Les options sont infinies. Une mise en garde: il y a un petit écart entre les portes et le mur, donc je ne suis pas sûr de l’utiliser pour contenir des graines d’oiseaux, des coussins de patio ou d’autres matériaux facilement mangés dans un hiver du Wisconsin. Les souris et les tamias sont connus pour creuser leur chemin dans les garages, les granges et les hangars pour se refuser, et cet écart ressemble à une invitation.

En prime, le hangar est livré avec du matériel pour ajouter des étagères si vous le souhaitez. À vrai dire, à ce prix, ce serait bien si le kit venait avec quelques étagères de base. Mais avoir l’option est encore à portée de main.

Stockage

Katie Bandurski pour l’homme à tout faire de la famille

Une fois le hangar assemblé, j’ai commencé à tester son empreinte. J’ai ajouté des outils de jardin, comme des pelles et des râteaux. Certains des choix les plus hauts ne convenaient pas, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous sélectionnez une taille pour votre hangar si vous cherchez à stocker des outils XL. Un souffleur de feuilles sans fil, des pots de fleurs et des sacs à déchets de cour s’adaptent également facilement. Je prévois de commander un organisateur d’outils de cour pour garder tous les outils dégingandés alignés. Lorsqu’ils sont empilés les uns à côté des autres, ils peuvent être difficiles à accéder.

Pour le plaisir, j’ai également essayé de s’adapter à notre tondeuse à poussée. Comme prévu, cela ne correspondait pas. Peut-être qu’une option très petite ou robotique pourrait se faufiler à l’intérieur, mais ce hangar est trop étroit pour la plupart des modèles.

Mise à jour d’un an

Le hangar Keter devient fort depuis près d’un an. Il a été exposé à tous les éléments du Wisconsin, y compris la pluie, la neige, la glace, la grêle et le vent. Il n’a pas renversé ni subi de dégâts. De plus, l’extérieur est toujours en grande forme, sans décoloration, écaillage, rayures ou autres signes d’usure. Maintenant c’est impressionnant!

J’ai également été ravi de voir qu’en dépit de l’écart susmentionné entre les portes et le mur, il n’y avait aucun signe de rongeurs faisant le hangar au cours des mois d’hiver. Il s’agit d’un problème courant dans le pays, et au printemps, nous n’avons détecté aucune excrétion des excréments, des dégâts de mastication ou des matériaux de nidification.

Pros

Option de stockage solide pour les petites arrière-cours ou celles avec un espace limité

Design élégant et attrayant

Matériaux de qualité

Possibilité d’ajouter des étagères pour un stockage supplémentaire

Prix ​​modeste

Assemblage assez rapide

Expédition gratuite et rapide sur Amazon

Inconvénients

Tricky à assembler (trous pilotes minimaux; noms de pièce confus; pas d’instructions écrites, seulement des images)

Les étagères ne sont pas incluses

Nécessite une surface plate et de niveau pour que les portes s’ouvrent facilement

Verdict final

Si vous manquez d’espace de stockage en plein air et que vous voulez une solution décemment robuste, relativement facile à assembler et à prix modeste, vous ne pouvez pas battre le hangar de rangement extérieur en résine Tall Resin Keter Premier. Est-ce l’option la plus solide sur le marché? Non. Pour cela, vous voudrez lire une construction de kit de remise traditionnelle ou même un kit de cabine de bricolage. Mais si vous avez besoin d’un endroit fiable pour cacher des outils supplémentaires, une petite tondeuse à gazon ou des fournitures de jardinage, le hangar Keter obtient mon cachet d’approbation.

Où acheter un hangar de stockage Keter

Katie Bandurski pour l’homme à tout faire de la famille Hangar de stockage Keter

Le hangar de rangement en plein air Keter Premier Tall Resin que j’ai testé est disponible sur Amazon pour 379 $. En tant que produit Amazon Prime, il est admissible gratuitement et rapide. Pour accrocher un rabais, gardez un œil sur les ventes de libilles, en particulier autour d’Amazon Prime Day et du Black Friday. Si vous avez des besoins de stockage plus importants (ou plus petits), vous pouvez également choisir parmi un certain nombre d’autres configurations de hangar Keter. Ce hangar est également disponible sur Wayfair et directement via le site Web de la marque.

FAQ

Keter est-il bon?

Oui! Ils sont une façon accessible et robuste d’ajouter du stockage. Les hangars Keter sont disponibles sous de nombreuses formes et tailles pour s’adapter à n’importe quel espace. De plus, ils sont assez simples à assembler et sont livrés directement à votre porte.

Keter est-il étanche?

Selon Landry, vous voulez un hangar de stockage construit avec des matériaux durables et résistants aux intempéries qui peuvent résister aux conditions climatiques locales. D’après mon expérience, le hangar Keter vérifie toutes ces cases! Après avoir été exposé à un an d’éléments du Wisconsin, y compris la pluie, la neige, la glace, la grêle et le vent, je n’ai pas encore vu de fuites à l’intérieur du hangar.

Pourquoi tu devrais nous faire confiance

Ici à Famille à brisenous sommes des experts dans l’identification du meilleur équipement de plein air sur le marché. Grâce à nos avis de première main et à nos normes de test rigoureuses, vous pouvez acheter en toute confiance. Notre équipe a tout examiné, des serres aux mini-tronçonneuses – et toutes sortes d’équipements de jardinage et d’équipement de jardin.

Quant à moi, je suis rédacteur en chef de shopping avec plus de quatre ans d’expérience dans l’espace de commerce. J’ai examiné les meubles et les articles de maison pour Famille à brisey compris le matelas Helix Midnight Elite, le canapé Sactional Lovesac et le matelas Nolah Evolution 15. Je travaille également pour notre publication sœur, Taste de la maisonoù je couvre l’équipement extérieur comme des hamacs, des foyers sans fumée et des fours à pizza.

Pour cet article, nous avons également consulté Jared Landry, expert de Frontdoor Virtual Handyperson. Frontdoor est un service qui relie les propriétaires à des artisans qualifiés via des chats vidéo en direct pour leurs besoins de réparation et d’entretien à domicile.