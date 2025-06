Le revêtement de sol unique qui vous fera reculer lors de la vente, selon les maisons insensables de HGTV

Le revêtement de sol couvre une grande quantité de surface dans votre maison, et le type et l’état de ce revêtement de sol peuvent attirer ou repousser les acheteurs potentiels. Si vous envisagez de nouveaux tapis et prévoyez également de vendre votre maison dans un avenir proche, alors considérez que les tapis à motifs sont parmi les meilleurs choix de tapis que vous devriez éviter. En plus des modèles inhabituels ou audacieux, le tapis peut également dissuader les acheteurs s’il semble daté en apparence, usé, sale, taché, effiloché ou a une mauvaise odeur.

Même lorsque votre tapis n’est pas un motif audacieux, de nombreux acheteurs n’aiment tout simplement pas le tapis en général, en particulier le vieux tapis. La moquette nécessite un nettoyage et un entretien spécialisés. Il abrite également la saleté, la poussière et les allergènes, ainsi que contenant des composés organiques volatils (COV) – à moins qu’ils ne soient faits de fibres naturelles qui sont plus sensibles à la coloration. Lors de la préparation d’une maison à vendre, le remplacement de la moquette, sale ou tachée, peut attirer les acheteurs et offrir un bon retour sur investissement (ROI).

Cela dit, le retour sur investissement exact peut varier en fonction du type de revêtement de sol utilisé pour remplacer le tapis. L’installation de nouveaux tapis peut offrir un retour sur investissement de 50 à 80%, tandis que si vous remplacez le tapis par un sol stratifié, vous pouvez voir un ROI jusqu’à 65% et un retour sur investissement de 118% par des planchers de bois dur, selon le rapport d’impact de la National Association of Realtors 2022. N’oubliez pas de déterminer à quel point vous êtes prêt à investir dans de nouveaux revêtements de sol avant de décider.