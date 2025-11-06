Ne coupez pas les attaches zippées ! Voici une astuce facile pour les réutiliser

Lorsqu’il s’agit de projets de bricolage, il existe de nombreuses astuces pour les attaches zippées. Ces appareils sont très pratiques pour sécuriser rapidement des objets et prennent très peu de place car ils sont généralement assez petits. Ce sont des outils polyvalents qui constituent un élément important de l’arsenal de tout bricoleur. Mais ils sont souvent considérés comme à usage unique. Une fois qu’ils ont sécurisé un article, les bricoleurs le laissent là indéfiniment ou le coupent une fois qu’ils ont mis l’objet en place de manière plus permanente. Cela signifie que vous devrez continuer à les acheter à mesure que vous travaillerez sur de plus en plus de projets dans la maison. Heureusement, il existe une autre option. Dans le dernier épisode de Demandez… Scott McGillivray, Scott passe en revue le hack d’un bricoleur pour réutiliser les attaches zippées.

Quel est le hack ?

Le bricoleur de la vidéo explique que, contrairement à la croyance populaire, les attaches zippées ne sont pas réellement à usage unique. Avec un outil simple et un peu de finesse, vous pouvez facilement réutiliser vos attaches zippées d’un projet à l’autre.

Il montre comment fixer d’abord une attache zippée, en passant la queue dans le loquet, puis en la resserrant. Mais ensuite, il prend un tournevis à tête plate (un trombone fera tout aussi bien l’affaire) et enfonce doucement la languette à l’intérieur du loquet. Une fois la languette enfoncée, l’attache zippée est effectivement « déverrouillée ». Vous pouvez désormais facilement l’annuler et le remettre dans votre boîte à outils pour le réutiliser sur un projet ultérieur.

Qu’en pense Scott ?

Scott aime beaucoup ce hack. Contrairement à d’autres hacks, qu’il a rapidement démystifiés, il approuve celui-ci avec enthousiasme. Il dit que c’est idéal non seulement pour réutiliser les attaches, mais aussi pour corriger les erreurs. Si vous avez accidentellement mis l’attache à l’envers, elle ne se resserrera pas autant que nécessaire. Cependant, en utilisant ce hack, vous pouvez rapidement corriger votre erreur et poursuivre votre projet. Il recommande de conserver de petits tournevis à tête plate dans votre boîte à outils afin d’avoir toujours quelque chose à portée de main pour faire fonctionner ce hack.

