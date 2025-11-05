Les 3 caractéristiques de sous-sol les plus recherchées qui augmentent la valeur de votre maison

Selon l’expert immobilier, dépenser une fortune pour aménager un sous-sol n’en vaut pas toujours la peine. « Faire trop de rénovations dans un quartier de prix moyen est rarement rentable en fin de compte », a-t-il expliqué, ajoutant que des améliorations de luxe comme une salle de théâtre ou une cave à vin ne produiront probablement pas un retour sur investissement de 100 %. « Vous voudrez également éviter d’installer des matériaux qui ne fonctionnent pas bien en dessous du niveau du sol », a déclaré Kruse avant de suggérer que les options résistantes à l’humidité comme les planches ou les carreaux de vinyle sont meilleures que les planchers de bois franc.

Alors que vous vous préparez à inscrire votre maison, Kruse vous recommande fortement de conserver les reçus et les garanties pour les travaux d’imperméabilisation ou de structure effectués. « Mentionnez ces améliorations à votre agent afin qu’il puisse les mettre en évidence dans la liste », a-t-il conseillé. « Les acheteurs apprécient de savoir que les éléments de maintenance sont déjà traités ! » Même si vous ne pouvez vous permettre que de désencombrer, d’ajouter un éclairage plus intense et de sceller les murs, les mises à jour n’ont pas besoin d’être sophistiquées pour augmenter la valeur de votre maison. « Il doit juste être propre, solide et fonctionnel. S’il est polyvalent, c’est encore mieux. »