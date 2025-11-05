9 magnifiques maisons de Frank Lloyd Wright dans lesquelles les gens vivent réellement (y compris les célébrités)

Frank Lloyd Wright (1867-1959) était un architecte américain connu pour sa vision révolutionnaire qui a profondément marqué l’architecture moderne. Considéré comme « le plus grand architecte américain de tous les temps » par l’American Institute of Architects, Wright a rejeté les styles néo-classiques européens et a plutôt élaboré une philosophie d’architecture organique, estimant que les bâtiments doivent s’harmoniser avec leur environnement, à la fois naturel et bâti. Ses créations se caractérisent par des plans d’étage à concept ouvert, l’amour des lignes fortes, des matériaux naturels et des éléments souvent en porte-à-faux qui prolongent les lignes de toit et les balcons. L’objectif de Wright était d’intégrer de manière transparente les structures artificielles à la nature, en créant des environnements intérieurs et extérieurs grâce à une utilisation généreuse des fenêtres et des terrasses. Ses innovations, comme le « style Prairie » avec son plan bas et ouvert qui semble se fondre dans la terre, et les maisons « usoniennes » plus abordables qui adoptaient un style utilitaire, privilégiaient la fonctionnalité, mais ne faisaient aucun compromis sur la nature ou l’espace.
Sur les 1 114 espaces conçus par Wright, 532 structures ont été achevées et seulement 400 environ sont encore debout aujourd’hui. Alors que nombre de ses chefs-d’œuvre emblématiques, tels que Fallingwater et Taliesin West, fonctionnent comme des musées, des sites du patrimoine culturel ou des institutions publiques, une partie de ces 400 structures – en particulier ses maisons usoniennes – sont toujours des résidences privées ou des structures privées. Ces maisons continuent de préserver l’héritage de Wright pour le logement américain, considérant ces structures non seulement comme de l’art architectural, mais aussi comme une architecture vivante. Des forêts de New York où vous trouverez la Reisley House (le dernier propriétaire d’origine a occupé la maison Wright), aux déserts vallonnés de l’Arizona où vous pouvez acheter une partie d’une location partagée à la Norman Lykes House, en passant par les rives de l’île Manursing où des célébrités restaurent la vision de Wright, ce sont parmi les plus belles maisons de Frank Lloyd Wright dans lesquelles les gens vivent encore.
La maison Reisley
La Reisley House à Mount Pleasant, New York, est unique en ce sens qu’elle reste occupée par son propriétaire d’origine, Roland Reisley, aujourd’hui âgé de 101 ans, qui y vit depuis 73 ans. Conçue en 1951, il s’agit d’une maison usonienne – un terme utilisé pour décrire le concept de Wright d’une architecture organique abordable mais magnifique pour la classe moyenne américaine qui a embrassé la nature. Caractéristiquement nichée au milieu de la flore, la maison présente le style distinctif de Wright la ligne de toit et les principes de conception géométrique, mettant l’accent sur la simplicité tout en étant connectés au paysage. La Reisley House symbolise l’idéal démocratique de Wright : la beauté de l’architecture et de la nature doit être accessible à tous.
Maison EE Boynton
Conçue par Wright en 1908 pour le vendeur de lanternes à succès Edward E. Boynton à Rochester, New York, la maison EE Boynton est un excellent exemple du style Prairie de Wright. Le bâtiment est disposé en forme de « T » allongé, orienté latéralement sur le terrain, tandis que les caractéristiques de Wright comprennent des toits plus plats, des avant-toits en surplomb et des bandes de fenêtres. Conçu dans le cadre d’une collaboration habituelle avec la fille de Boynton, Beulah, âgée de 21 ans (Wright ne s’entendait pas bien avec les clients), le résultat était à la fois chaleureux et harmonieux. En 2010, les propriétaires privés de la maison ont entamé une restauration massive de la propriété afin de la préserver selon la vision de Wright.
Maison William H. Copeland
La maison William H. Copeland à Oak Park, dans l’Illinois, est un exemple des premiers projets architecturaux de Wright, présentant une rénovation plutôt qu’une conception originale. Construite en 1875 dans le style italien alors populaire, Copeland a embauché Wright en 1908 pour réinventer la maison pour le 20e siècle. Wright a incorporé ses éléments de signature, notamment un toit à faible pente, de larges avant-toits en surplomb, une véranda enveloppante et des éléments de verre artistique (le style de fenêtre emblématique qui distingue l’architecture des Prairies), tandis que les intérieurs ont été améliorés avec des bandeaux en bois (éléments architecturaux en bandes) pour créer un flux ininterrompu. Il s’agit d’une rénovation rare qui met en valeur la capacité de Wright à réinterpréter les maisons existantes.
Maison Ennis
Située dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles, la Ennis House est l’une des structures les plus spectaculaires, visuellement frappantes et commémoratives de Wright. Commandée par les mages du commerce de détail Charles et Mabel Ennis en 1923, la maison de 6 000 pieds carrés est la plus grande et la dernière des quatre maisons en béton en « blocs textiles » de Wright. Wright était à Los Angeles pendant cette période pour échapper à une tragédie personnelle (le déchaînement meurtrier d’un ancien serviteur), qui a conduit à une renaissance du design pour l’architecte. Propriété privée, cette maison est devenue une célèbre icône du cinéma, figurant dans plus de 80 films et émissions de télévision montrant ses façades audacieuses de style néo-maya.
Maison KC DeRhodes
Conçue en 1906, cette maison de style Prairie à South Bend, dans l’Indiana, a été construite après le voyage de l’architecte au Japon, un événement de sa vie qui a profondément marqué son langage conceptuel. Conçue en collaboration avec la dessinatrice Marion Mahony, cette maison présente plusieurs éléments ornementaux qui sont la signature de Mahony – y compris la flore soigneusement paysagée qui encadrait la maison – mais avec le style classique de Wright avec du verre d’art et de larges surplombs. Dans les années 1970, les propriétaires ont soigneusement restauré la maison à partir de dessins et de gravures trouvés dans le grenier. En 2025, la maison a été mise en vente.
Maison Brandes
Conçue par Wright en 1952, la Brandes House à Sammamish, dans l’État de Washington, est l’une des trois seules maisons conçues par l’architecte dans la région de Puget Sound. Il s’agit d’un exemple classique de maison ursonienne, reflétant la vision de Wright de résidences abordables et magnifiquement conçues qui fusionnent l’architecture et la nature. La conception de la maison intègre du verre expansif, des éléments en séquoia et des espaces à aire ouverte. Au fil des décennies, la maison a été célébrée par le Frank Lloyd Wright Building Conservancy avec des visites virtuelles et en personne autorisées par les propriétaires qui soulignent son importance architecturale dans le PNW, en particulier son intégration remarquable de la vie intérieure et extérieure.
Maison Harold Price Sr.
Construite en 1954 sur un site désertique de neuf acres à l’extérieur de Phoenix pour Harold C. Price, un magnat du soudage, cette maison a été conçue et construite comme la « maison de retraite » de Price. Longue structure en béton avec un toit surélevé pour permettre à la brise du désert de pénétrer dans la maison, cette structure de cinq chambres comprend également un atrium en plein air, une fontaine et des salles de bains pour chaque chambre. En 1964, la maison a été vendue au président de U-Haul, Sam Shoen, et reste privée. Parfois, le public est autorisé à faire des visites, alors gardez les yeux ouverts !
Maison Max Hoffman
Conçue en 1955 pour l’importateur automobile Max Hoffman à Rye, New York, la maison Max Hoffman occupe un site spectaculaire au bord de l’eau, à la pointe nord de l’île Manursing. Il s’agit d’une maison de plain-pied de près de 5 800 pieds carrés avec une ligne de toit en cuivre et des fenêtres panoramiques, le tout niché dans un jardin japonais. En 2019, le créateur de mode Marc Jacobs a acheté la maison pour la somme modique de 9,17 millions de dollars, se lançant dans un projet de rénovation pluriannuel dédié pour restaurer la propriété selon l’intention de design d’intérieur d’origine de Wright, tout en ajoutant quelques touches modernes comme un sous-sol pour amateur et un éclairage intelligent efficace.
Maison Norman Lykes
Initialement nommée «Circular Sun House», cette maison était la dernière conception architecturale de Wright. Construite en 1959, la maison comprend trois chambres, un espace bureau, un boudoir et une bibliothèque. Sa forme circulaire et son matériau en béton sont un hommage aux montagnes vallonnées et au cadre rustique qui entourent la maison de Phoenix, en Arizona, et son emplacement au sommet d’une colline offre une vue parfaite sur le canyon et la ville en contrebas. Aujourd’hui, la maison est une résidence privée en copropriété où les locataires ont tous une part de propriété. Les propriétaires louent également la propriété en tant qu’Airbnb.