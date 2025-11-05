9 magnifiques maisons de Frank Lloyd Wright dans lesquelles les gens vivent réellement (y compris les célébrités)

Frank Lloyd Wright (1867-1959) était un architecte américain connu pour sa vision révolutionnaire qui a profondément marqué l’architecture moderne. Considéré comme « le plus grand architecte américain de tous les temps » par l’American Institute of Architects, Wright a rejeté les styles néo-classiques européens et a plutôt élaboré une philosophie d’architecture organique, estimant que les bâtiments doivent s’harmoniser avec leur environnement, à la fois naturel et bâti. Ses créations se caractérisent par des plans d’étage à concept ouvert, l’amour des lignes fortes, des matériaux naturels et des éléments souvent en porte-à-faux qui prolongent les lignes de toit et les balcons. L’objectif de Wright était d’intégrer de manière transparente les structures artificielles à la nature, en créant des environnements intérieurs et extérieurs grâce à une utilisation généreuse des fenêtres et des terrasses. Ses innovations, comme le « style Prairie » avec son plan bas et ouvert qui semble se fondre dans la terre, et les maisons « usoniennes » plus abordables qui adoptaient un style utilitaire, privilégiaient la fonctionnalité, mais ne faisaient aucun compromis sur la nature ou l’espace.

Sur les 1 114 espaces conçus par Wright, 532 structures ont été achevées et seulement 400 environ sont encore debout aujourd’hui. Alors que nombre de ses chefs-d’œuvre emblématiques, tels que Fallingwater et Taliesin West, fonctionnent comme des musées, des sites du patrimoine culturel ou des institutions publiques, une partie de ces 400 structures – en particulier ses maisons usoniennes – sont toujours des résidences privées ou des structures privées. Ces maisons continuent de préserver l’héritage de Wright pour le logement américain, considérant ces structures non seulement comme de l’art architectural, mais aussi comme une architecture vivante. Des forêts de New York où vous trouverez la Reisley House (le dernier propriétaire d’origine a occupé la maison Wright), aux déserts vallonnés de l’Arizona où vous pouvez acheter une partie d’une location partagée à la Norman Lykes House, en passant par les rives de l’île Manursing où des célébrités restaurent la vision de Wright, ce sont parmi les plus belles maisons de Frank Lloyd Wright dans lesquelles les gens vivent encore.