La recherche d’une première maison est-elle une cause perdue pour les nouveaux acheteurs de maison ? Conseils qui peuvent aider

Dans le marché immobilier actuel, l’idée d’acheter une première maison ressemble moins à une étape réalisable qu’à un mythe urbain. Pour de nombreux primo-accédants qui parcourent sans fin les annonces Zillow, chaque maison abordable semble avoir un piège. C’est au mauvais endroit. La mise en page n’a aucun sens. Ou encore, le prix suppose que vous êtes riche de manière indépendante au lieu de lutter pour rembourser votre dette étudiante. Selon Joy Aumann, agent immobilier agréé (CIPS), architecte d’intérieur et co-fondatrice de LUXURYSOCALREALTY, bien que les défis en matière d’abordabilité et d’inventaire soient réels, fixer des attentes réalistes et rester patient peut transformer votre recherche de maison de départ d’une cause perdue en propriété immobilière qui vous met sur la voie d’une stabilité financière à long terme.

« L’inventaire est un autre obstacle », a déclaré Aumann. Étant donné que les constructeurs gagnent plus d’argent avec les maisons plus grandes, il n’y a pas autant de maisons plus petites et abordables en construction. « Quand un bon produit arrive sur le marché, la concurrence est féroce. »