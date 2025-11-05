La recherche d’une première maison est-elle une cause perdue pour les nouveaux acheteurs de maison ? Conseils qui peuvent aider

Dans le marché immobilier actuel, l’idée d’acheter une première maison ressemble moins à une étape réalisable qu’à un mythe urbain. Pour de nombreux primo-accédants qui parcourent sans fin les annonces Zillow, chaque maison abordable semble avoir un piège. C’est au mauvais endroit. La mise en page n’a aucun sens. Ou encore, le prix suppose que vous êtes riche de manière indépendante au lieu de lutter pour rembourser votre dette étudiante. Selon Joy Aumann, agent immobilier agréé (CIPS), architecte d’intérieur et co-fondatrice de LUXURYSOCALREALTY, bien que les défis en matière d’abordabilité et d’inventaire soient réels, fixer des attentes réalistes et rester patient peut transformer votre recherche de maison de départ d’une cause perdue en propriété immobilière qui vous met sur la voie d’une stabilité financière à long terme.
« L’inventaire est un autre obstacle », a déclaré Aumann. Étant donné que les constructeurs gagnent plus d’argent avec les maisons plus grandes, il n’y a pas autant de maisons plus petites et abordables en construction. « Quand un bon produit arrive sur le marché, la concurrence est féroce. »
Le marché des maisons de démarrage a changé
Tout comme le marché des maisons de démarrage lui-même, l’acheteur type a également radicalement changé. Aumann a déclaré que le premier acheteur moyen est probablement plus âgé, ayant attendu plus longtemps pour acheter une maison que dans les décennies précédentes. « De nombreux jeunes acheteurs sont encore en train de rembourser leurs prêts ou de travailler à la construction d’un crédit, ce qui peut rendre l’éligibilité plus difficile », a déclaré l’expert immobilier. Les dépenses supplémentaires liées à l’accession à la propriété, comme l’assurance et les taxes foncières, ne font qu’ajouter au fardeau. « Ce n’est plus seulement l’hypothèque qui compte ; c’est le coût total de possession. »
Ce qu’il faut garder à l’esprit si vous êtes un premier acheteur
Il est important de garder vos attentes réalistes. « L’idée d’une maison clé en main de trois chambres dans un quartier privilégié à un prix d’entrée de gamme n’est tout simplement plus la norme », a expliqué Aumann. Mais de manière rassurante, elle a déclaré que les maisons plus petites, plus anciennes et plus éloignées peuvent toutes bien fonctionner comme démarreurs. « Il s’agit de trouver quelque chose que vous pouvez confortablement vous permettre et à partir duquel vous pouvez grandir. »
Avant même de commencer vos recherches, il y a certains facteurs importants à identifier avant d’acheter une maison. En plus de votre quartier préféré et, bien sûr, de votre fourchette de prix, vous devez également considérer quels commerces, écoles et services se trouvent à proximité, si l’emplacement nécessitera une couverture d’assurance supplémentaire et quelles commodités sont essentielles. Vous voudrez également vous assurer que votre budget mensuel peut tenir compte des taxes locales, des frais HOA ou d’autres coûts liés à l’accession à la propriété.
Comment améliorer vos chances de trouver une première maison
La flexibilité est tout aussi importante. « Un condo, une maison en rangée ou une maison qui a besoin de quelques mises à jour peut être un excellent moyen de franchir la porte… Concentrez-vous sur la solidité, le bon potentiel d’emplacement et la valeur globale, plutôt que sur les finitions ou les commodités qui peuvent être améliorées plus tard », a suggéré Aumann. Pour garantir que vous faites des offres intéressantes sur les bonnes propriétés, elle a également exhorté les acheteurs à faire preuve de diligence raisonnable. Bien qu’il soit légal de vendre une maison sans inspection, en passer une à la hâte à la table de clôture peut entraîner des surprises coûteuses.
« Enfin, n’oubliez pas que l’achat de votre première maison ne doit pas nécessairement être parfait. Une fois que vous y êtes, vous construisez de la valeur nette au lieu de payer un loyer, et c’est la première étape vers une stabilité financière à long terme », a conseillé Aumann. Elle a averti qu’attendre le taux d’intérêt ou le prix parfait peut signifier manquer de grandes opportunités. « Concentrez-vous sur le moment où vous serez prêt financièrement et personnellement, et non sur la prévision de ce que le marché fera ensuite. »