La fonctionnalité autrefois populaire de la salle de bain qui réduit désormais la valeur de la maison

Lorsque vous préparez votre maison pour une future vente, ne négligez pas la salle de bain dans votre démarche. Les conceptions de salles de bains modernes sont attrayantes pour les acheteurs et peuvent ajouter de la valeur à votre maison, en particulier dans un marché concurrentiel. L’élément autrefois populaire de la salle de bain qui réduit désormais la valeur de la maison est une baignoire à jets jacuzzi. Ces baignoires étaient régulièrement ajoutées aux salles de bains principales dans les années 1980 et 1990 et souvent carrelées, mais elles sont tombées en disgrâce pour plusieurs raisons.

Les baignoires jacuzzi sont la tendance des salles de bains luxueuses à laquelle vous pouvez dire au revoir, car elles sont obsolètes, bruyantes et difficiles à nettoyer. En raison des composants mécaniques supplémentaires de ces baignoires, il y a plus de problèmes d’entretien que les baignoires ou baignoires standard. Certains des problèmes de performances pouvant nécessiter des réparations incluent des problèmes de fonction de jet et des fuites courantes avec ces baignoires. Une fuite peut causer des dégâts d’eau, entraîner la croissance de moisissures et les réparations peuvent être coûteuses, surtout si la baignoire est carrelée. Les carreaux devront être cassés pour effectuer les réparations et remplacés, ce qui augmente le coût.

L’esthétique et les préoccupations concernant les bactéries ne sont pas les seules raisons pour lesquelles les acheteurs évitent les salles de bains équipées de ces baignoires. Leur fonctionnement peut également être coûteux, même lorsqu’ils fonctionnent. Les baignoires jacuzzi utilisent plus d’eau qu’une baignoire standard et les jets nécessitent de l’électricité, ce qui peut augmenter vos factures mensuelles de services publics.