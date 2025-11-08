12 projets de rénovation domiciliaire à essayer pour obtenir le meilleur retour sur investissement lors de la vente en 2025

Vous envisagez de mettre votre maison sur le marché ? Vous avez probablement envisagé d’apporter quelques améliorations à votre maison avant de prendre des photos pour l’annonce. La mise à niveau de certaines pièces ou caractéristiques peut faire une grande différence dans la durée pendant laquelle votre maison est en vente et dans vos bénéfices. Vous ne récupérerez pas les coûts de chaque amélioration. Cependant, certaines améliorations sont presque garanties d’augmenter la valeur de revente de la maison. Que vous vendiez bientôt ou que vous effectuiez simplement des mises à niveau indispensables, se concentrer sur le meilleur rapport qualité-prix est une décision judicieuse. Si tout le reste échoue et que vous ne parvenez pas à vendre votre maison assez rapidement, essayez d’abord de la louer. Des améliorations telles que la création de placards plus grands, le remplacement de votre porte d’entrée, la transformation d’une pièce en bureau ou l’ajout de fonctionnalités intelligentes, entre autres, la rendront plus attrayante dans tous les cas.

Un retour sur investissement (ROI) est un calcul qui mesure la rentabilité d’un investissement. Par exemple, disons que vous dépensez 20 000 $ pour rénover une salle de bain. Avec un retour sur investissement hypothétique de 60 %, vous ajoutez environ 12 000 $ à la valeur de votre maison. La meilleure amélioration que vous puissiez apporter à une maison est sans doute de remplacer la porte de garage. Bien que le coût moyen d’une nouvelle porte de garage soit d’environ 4 500 $, le retour sur investissement est d’environ 194 %, ce qui génère un profit important. Évitez la piscine et les améliorations de luxe qui ne sont souvent pas rentables ou qui nécessitent le bon acheteur. Rénover les bonnes choses est le meilleur moyen d’ajouter de la valeur ou de pérenniser votre investissement.