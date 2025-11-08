12 projets de rénovation domiciliaire à essayer pour obtenir le meilleur retour sur investissement lors de la vente en 2025

Vous envisagez de mettre votre maison sur le marché ? Vous avez probablement envisagé d’apporter quelques améliorations à votre maison avant de prendre des photos pour l’annonce. La mise à niveau de certaines pièces ou caractéristiques peut faire une grande différence dans la durée pendant laquelle votre maison est en vente et dans vos bénéfices. Vous ne récupérerez pas les coûts de chaque amélioration. Cependant, certaines améliorations sont presque garanties d’augmenter la valeur de revente de la maison. Que vous vendiez bientôt ou que vous effectuiez simplement des mises à niveau indispensables, se concentrer sur le meilleur rapport qualité-prix est une décision judicieuse. Si tout le reste échoue et que vous ne parvenez pas à vendre votre maison assez rapidement, essayez d’abord de la louer. Des améliorations telles que la création de placards plus grands, le remplacement de votre porte d’entrée, la transformation d’une pièce en bureau ou l’ajout de fonctionnalités intelligentes, entre autres, la rendront plus attrayante dans tous les cas.
Un retour sur investissement (ROI) est un calcul qui mesure la rentabilité d’un investissement. Par exemple, disons que vous dépensez 20 000 $ pour rénover une salle de bain. Avec un retour sur investissement hypothétique de 60 %, vous ajoutez environ 12 000 $ à la valeur de votre maison. La meilleure amélioration que vous puissiez apporter à une maison est sans doute de remplacer la porte de garage. Bien que le coût moyen d’une nouvelle porte de garage soit d’environ 4 500 $, le retour sur investissement est d’environ 194 %, ce qui génère un profit important. Évitez la piscine et les améliorations de luxe qui ne sont souvent pas rentables ou qui nécessitent le bon acheteur. Rénover les bonnes choses est le meilleur moyen d’ajouter de la valeur ou de pérenniser votre investissement.
Ajouter une porte d’entrée en acier
Faire une bonne première impression est essentiel, et votre porte d’entrée peut faire ou défaire l’apparence de votre maison. Remplacer la porte actuelle de votre maison par quelque chose de contemporain attirera l’attention des acheteurs potentiels. Le coût moyen d’une porte en acier, par exemple, est de 2 435 $, mais vous devriez récupérer 216 % lorsque vous vendez votre maison, ce qui représente un profit de 116 %. Il s’agit d’un boost instantané à votre attrait extérieur tout en offrant une plus grande efficacité énergétique et une sécurité accrue, juste au cas où vous décideriez de rester.
Rénover un placard
Les gens adorent leurs placards, et lorsqu’ils sont vraiment jolis et super fonctionnels, votre maison sera le premier choix des acheteurs. Investir dans la rénovation d’un placard vous permet de profiter vous-même des fruits de votre travail, au moins pendant un certain temps, et vous pouvez potentiellement récupérer en moyenne 83 % de votre argent lorsque vous vendez la maison. La clé est de choisir le système de placards adapté à votre maison, quel que soit votre budget.
Mettre à jour la boîte aux lettres
Une chose à laquelle vous ne faites probablement pas attention, mais à laquelle vous devriez certainement faire attention, c’est votre boîte aux lettres. Une nouvelle boîte aux lettres donne à votre cour un lifting instantané. Personne ne veut s’arrêter devant une belle maison et s’imaginer y vivre pour être accueilli avec une boîte aux lettres en mauvais état. Pire encore, si les numéros sont masqués ou manquants, les gens pourraient même ne pas pouvoir vous trouver. Une nouvelle couche de peinture, de nouveaux numéros de maison ou une toute nouvelle boîte peuvent faire monter votre maison de quelques crans dans l’esprit d’un acheteur potentiel.
Ajouter des fonctionnalités de maison intelligente
Les propriétaires aiment vraiment les fonctionnalités intelligentes, tout comme les acheteurs potentiels, surtout s’ils font partie de la génération Y. En moyenne, les maisons qui en sont équipées se vendent cinq jours plus vite que celles qui n’en sont pas équipées. Un système de sécurité complet peut coûter jusqu’à 2 000 $, mais son retour sur investissement peut atteindre 80 %. Les thermostats intelligents vous aident à économiser de l’argent sur votre facture d’électricité avant de déménager et offrent un retour sur investissement estimé entre 45 % et 65 %. D’autres gadgets économiques qui peuvent générer de bons retours ou convaincre un acheteur incluent les sonnettes, les prises et les ampoules intelligentes.
Peindre l’intérieur
Lancez-vous dans un bricolage de peinture facile pour donner une touche de couleur à votre maison ou engagez un entrepreneur. Les acheteurs potentiels offrent en moyenne 2 590 $ de plus que le prix de vente pour les maisons dont les intérieurs sont peints dans une couleur tendance. Avec les tons terreux qui ont récemment occupé le devant de la scène, les salons aux murs gris foncé peuvent augmenter votre prix de vente de près de 2 600 $. D’un autre côté, choisir la mauvaise couleur peut avoir un impact négatif.
Transformez une pièce en bureau
Le travail à distance étant appelé à rester, de nombreuses personnes recherchent un logement doté d’un bureau ou d’un espace de travail dédié. Même si tout le monde n’en veut pas, la majorité des acheteurs pensent qu’il s’agit d’une pièce importante à avoir dans leur future maison. Au lieu d’entreprendre une rénovation complète, comme démolir ou installer des murs, vous pouvez convertir la chambre de votre enfant, désormais d’âge universitaire, ou un dressing supplémentaire – ou n’importe quel grand placard, d’ailleurs – en bureau à domicile.
Construire une terrasse extérieure
La plupart des propriétaires aiment passer du temps à se détendre, à se divertir ou à jardiner dans leur jardin. Si votre jardin n’a pas de terrasse, vous risquez de passer à côté de nombreuses offres potentielles d’acheteurs. Bien que le prix de l’investissement que vous faites dans cette fonctionnalité varie considérablement en fonction du style et des matériaux que vous choisissez et de votre budget, il sera probablement rentable. Le retour sur investissement estimé sur une terrasse se situe entre 68 % (composite) et 83 % (bois) et est en augmentation.
Améliorer l’efficacité énergétique
Tout le monde est de plus en plus soucieux de l’énergie et cherche des moyens d’économiser. Il est donc judicieux de s’assurer que votre maison est aussi économe en énergie que possible avant de la mettre sur le marché. Remplacer les vieilles fenêtres mal scellées, investir dans un nouveau système CVC et ajouter de l’isolation peuvent rendre votre maison plus attrayante pour les acheteurs potentiels qui souhaitent réduire leurs coûts énergétiques. Si vous optez pour ces mises à niveau, vous pouvez vous attendre à un retour sur investissement d’au moins 100 %, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant.
Mettez à jour vos salles de bains
Une rénovation de salle de bain a un ROI moyen d’environ 73 %. Avec une mise à jour fonctionnelle axée sur les luminaires et les finitions standards, comme de nouveaux carreaux de céramique, des toilettes blanches standard et des luminaires chromés, vous pouvez obtenir quelque chose de proche de cette moyenne. Cette mise à niveau vous en donne pour votre argent. En revanche, faire des folies pour une rénovation haut de gamme ne s’avère souvent pas rentable au moment de vendre. En d’autres termes, évitez les rénovations de salle de bains de luxe, car vous ne récupérerez probablement pas vos coûts initiaux.
Ajouter un générateur de sauvegarde
Bien qu’il ne s’agisse pas de la plus jolie mise à niveau, les acheteurs de maison apprécient la tranquillité d’esprit qu’offre un générateur d’énergie de secours, ce qui en fait l’une des meilleures améliorations résidentielles que vous puissiez apporter. Ces machines ne sont pas bon marché – attendez-vous à payer environ 13 500 $, selon la taille du modèle et la puissance qu’il génère. Cependant, il s’agit d’un investissement rentable puisque vous récupérerez probablement presque ce que vous avez payé lorsque vous vendez votre maison.
Améliorations des appareils de cuisine
La mise à niveau de vos appareils de cuisine peut instantanément mettre à jour l’ensemble de votre cuisine et vous offrir un retour sur investissement potentiel d’environ 60 %. Qu’il s’agisse d’un réfrigérateur intelligent doté de la technologie IA, d’un four télécommandé ou d’un lave-vaisselle économe en énergie, de nouveaux appareils pourraient convaincre un acheteur potentiel. Il s’agit d’une mise à jour relativement rapide et moderne qui garantit que votre cuisine ne semble pas avoir été laissée dans le passé.
Renforcez l’attrait extérieur grâce à l’aménagement paysager
Peu importe les améliorations que vous avez apportées à l’intérieur de votre maison si vous ne parvenez pas à convaincre les acheteurs de s’arrêter suffisamment longtemps pour les examiner. La façade de votre maison attire leur attention et prépare le terrain pour ce qui va arriver. Cela signifie avoir une pelouse bien entretenue, du paillis fraîchement étalé, des arbustes à feuilles persistantes taillés, des fleurs vivaces en fleurs et un aménagement frais. L’aménagement paysager de la cour avant est une mise à niveau relativement simple et abordable (vous pouvez même souvent bricoler de nombreuses tâches) qui peut avoir un impact important sur l’opinion des acheteurs potentiels.