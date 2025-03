Montrez-nous vos meilleurs indices et gagnez!

Partagez votre sagesse d’atelier avec Famille à briseet vous pourriez gagner un peu d’argent supplémentaire à utiliser sur votre prochain projet de bricolage.

Avez-vous trouvé le moyen idéal pour retirer les vis dépouillées? Avez-vous découvert un article ménage inattendu qui fait de la garniture de peinture un cliché? Ou peut-être avez-vous développé une méthode infaillible pour obtenir des coupes parfaitement droites à chaque fois? Nous voulons entendre parler de vos révélations d’atelier, de vos découvertes de garage et de vos percées de bricolage.

Les indices les plus innovants, pratiques et clairement expliqués gagneront! Le premier prix est de 300 $. Le deuxième prix est de 200 $ et le troisième prix est de 100 $. De plus, les gagnants et nos conseils préférés apparaîtront sur notre site Web et dans le magazine.

Pour entrer, utilisez le formulaire ci-dessous pour soumettre une brève description écrite de votre indice pratique, des documents utilisés et une explication de la raison pour laquelle il est utile.

Les participants peuvent également soumettre des photos et des vidéos de leur indice pratique, mais des photos et des vidéos ne sont pas nécessaires. Les soumissions vidéo doivent avoir une taille maximale de 270 Mo. Les vidéos ne doivent pas durer plus de 3 minutes. Toutes les inscriptions doivent être créées par une personne naturelle sans le bénéfice de scripts informatiques, de processus automatisés ou d’images générées par l’intelligence artificielle ou éditées.

Les inscriptions seront jugées sur la facilité de l’indice, l’originalité / la créativité et l’utilité de l’indice. N’hésitez pas à entrer autant de fois que vous le souhaitez.

La date limite pour participer au concours est le 16 mai 2025.