2025 Tendances immobilières que vous voudrez connaître

Les conseils conventionnels pour les acheteurs de maisons pour la première fois consistent à rechercher des programmes gouvernementaux disponibles pour les achats initiaux de maisons, avec soigneusement le budget et à trouver la meilleure hypothèque possible pour leur situation. Pendant ce temps, les acheteurs chevronnés devraient également dépenser sous leurs moyens et rechercher différentes options hypothécaires s’ils prévoient de financer leur achat. Cela dit, les taux hypothécaires sont particulièrement difficiles à naviguer dès maintenant.

Un facteur compliquant est que les propriétaires sont assis sur des taux d’intérêt hypothécaires bas. Ces tarifs ont commencé une montée rapide et abrupte après avoir atteint des bas historiques en janvier 2021. Depuis lors, les personnes qui ont pris de nouvelles hypothèques ou qui ont refinancé les taux ont été réticents à vendre. Selon le Consumer Financial Protection Bureau, environ 60% des hypothèques actifs ont des taux entre 2,65% et 4%. Même si un propriétaire veut déménager, il n’a pas de sens pour eux d’échanger une hypothèque à 2,65% pour un à près de 7%. Si les taux continuent de diminuer en 2025, certains de ces ventes potentielles pourraient mettre leur maison sur le marché. De plus, si les gens voient une tendance à la baisse des taux d’intérêt, ils peuvent avoir confiance en refinancement d’une hypothèque à intérêt élevé à un taux plus confortable dans un avenir proche.

Si vous êtes un acheteur potentiel, surveillez les signes d’augmentation de l’inventaire du logement dans les communautés que vous ciblez. Certains marchés immobiliers proposent des rapports d’inventaire qui peuvent vous aider à garder un œil sur la situation. Même si les prix des maisons ne baissent pas immédiatement lorsque l’inventaire commence à augmenter, les vendeurs peuvent être disposés à accepter les offres inférieures qu’auparavant. Un bon agent immobilier devrait avoir des informations utiles sur les tendances des stocks dans la région où vous cherchez à acheter.