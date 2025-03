Comment obtenir des crédits d’impôt et des rabais pour rendre votre maison plus économe en énergie

En août 2022, le crédit de rénovation domestique économe en énergie et le programme de remise à domicile à haute efficacité-électrique sont devenus la loi, tous deux partie de la loi sur la réduction de l’inflation historique (IRA). Bien que les titres soient une bouchée, les programmes contiennent un ensemble sérieux d’incitations pour verter votre maison.

«Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour apporter des améliorations éconergétiques à votre maison», explique Christian Mathers, co-fondateur de Generators Epic. «Une grande partie de la loi vise à lutter contre le changement climatique par des crédits d’impôt, et vous gagnez avec des économies en cours sur les factures d’énergie.»

Certaines des incitations fédérales sont devenues disponibles immédiatement, tandis que d’autres ont commencé le 1er janvier 2023. Encore plus sera déployé par les bureaux de l’énergie de l’État, les gouvernements locaux et les organisations à but non lucratif au cours des 12 à 24 prochains mois.

Voici quelques-unes des mises à niveau activées par la loi et comment en profiter pour créer une maison plus durable et économiser de l’argent sur votre facture d’énergie.

Pour plus d’informations et pour comprendre comment l’IRA s’applique à votre tranche de revenus, consultez le site officiel du gouvernement, Rewiring America and the Switch est en activité, qui a également un calculatrice d’incitation basée sur votre code postal.

Résumé des rabais à haute efficacité électrique basés sur le revenu

L’IRA alloue 4,275 milliards de dollars aux bureaux d’énergie de l’État pour développer et administrer un nouveau programme de remise électrique à haute efficacité. 225 millions de dollars supplémentaires sont disponibles pour les gouvernements tribaux. Ces fonds sont réservés aux ménages avec un revenu total de 150% ou moins du revenu médian de leur région (AMI).

Les ménages à faible revenu (LMI, moins de 80% des AMI) sont éligibles pour recevoir une remise égale à 100% du coût du projet, jusqu’à les plafonds énumérés ci-dessous. Les ménages entre 80% et 150 pour cent AMI sont admissibles à des rabais de 50% des coûts du projet, jusqu’à ces plafonds.

La loi fournit également des montants de rabais distincts pour les bâtiments multifamiliaux éligibles au revenu. Quelques-uns des rabais notables fournissent jusqu’à:

1 750 $ pour un chauffe-eau à pompe à chaleur;

8 000 $ pour une pompe à chaleur HVAC;

840 $ pour une table de cuisson électrique (y compris à induction), poêle, gamme, four ou séchoir à vêtements de pompe à chaleur;

1 600 $ pour le scellage à l’air, l’isolation et la ventilation;

2 500 $ pour le câblage électrique;

4 000 $ pour une mise à niveau du centre de charge électrique.

Il y a un avantage maximal de 14 000 $ par maison, plus 500 $ supplémentaires pour les incitations entre les entrepreneurs qualifiés.

Crédits d’impôt pour l’efficacité des maisons remaniés

Outre ces remises directes des consommateurs, l’IRA a réautorisé et révisé les crédits d’impôt sur l’efficacité de longue date.

À partir de janvier 2023 et de chaque année jusqu’en 2032, les ménages éligibles peuvent demander un crédit d’impôt de 30% du coût des projets d’efficacité énergétique qualifiés, jusqu’à 1 200 $ par an. Il s’agit notamment de la météorisation et des améliorations des enveloppes de construction, ainsi que des appareils électroménagers et d’autres mesures énergétiques, sous réserve des plafonds suivants:

600 $ pour les fenêtres extérieures de l’énergie et les puits de lumière;

250 $ pour les portes extérieures Energy Star (ou 500 $ limite pour toutes les portes extérieures);

600 $ pour le niveau d’efficacité le plus élevé pour les climatiseurs centraux et autres systèmes de gaz qualifiés, de propane ou de CVC électrique, et des mises à niveau électriques qui permettent la mise à niveau de l’efficacité énergétique;

150 $ pour les audits d’énergie domestique;

2 000 $ pour les pompes à chaleur électriques et les chauffe-eau à pompe à chaleur, les poêles à biomasse et les chaudières. Le crédit d’impôt pour l’installation de pompes à chaleur ou de chauffe-eau à pompe à chaleur ne compte pas pour la limite annuelle de 1 200 $.

« Cette nouvelle limite annuelle, qui sera disponible pour la prochaine décennie, signifie que vous pouvez planifier des mises à niveau et des améliorations multiples au fil du temps, et répartir les coûts et les incitations en fonction de votre budget énergétique domestique », a déclaré Sara Baldwin, directrice de l’électrification avec l’innovation énergétique.

Audit d’énergie à domicile

Si vous ne savez pas par où commencer, demandez à votre compagnie d’électricité ou à un professionnel local pour un audit d’énergie domestique pour apprendre à éliminer les fuites d’énergie et à économiser de l’argent. Attendez-vous à payer entre 200 $ et 600 $; Comme mentionné ci-dessus, vous obtiendrez un crédit d’impôt de 150 $.

Crédits d’impôt sur le stockage solaire et de batterie

Si vous souhaitez installer un système d’énergie solaire, vous pouvez profiter immédiatement d’un crédit d’impôt de 30% sur votre nouveau système.

«Contrairement aux autres avantages de l’IRA, il n’y a pas de plafond sur la quantité que vous pouvez dépenser», explique Mallory Micetich, expert à domicile chez ANGI. «Et les économies ne s’arrêtent pas là. Vous économiserez également entre 10 000 $ et 30 000 $ sur les coûts énergétiques au cours de la durée de vie de vos panneaux solaires. »

HVAC de pompe à chaleur

Les pompes à chaleur sont la nouvelle rage pour les systèmes de CVC, les chauffe-eau et les sèche-linge.

«Ce n’est pas une technologie folle et compliquée», explique Panama Bartholomy, directeur de la Building Decarbonisation Coalition. « Un CVC de pompe à chaleur est essentiellement juste un climatiseur qui peut également fonctionner à l’envers, et un chauffe-eau à pompe à chaleur n’est qu’un réservoir d’eau avec un réfrigérateur sur le dessus. »

Les pompes à chaleur peuvent réduire vos coûts énergétiques jusqu’à 50%, mais fonctionner entre 10 000 $ et 18 000 $. Comme indiqué ci-dessus, il y aura un crédit d’impôt de 2 000 $ pour ceux qui commencent en janvier et de nouvelles remises pour les maisons qualifiées sur le revenu. Actuellement, il y a également une incitation à 30% pour les pompes à chaleur de type géothermique.

Chauffe-eau à pompe à chaleur

Il existe également un crédit d’impôt de 2 000 $ qui peut être utilisé pour un chauffe-eau à pompe à chaleur. La plupart des coûts inférieurs à cela, et l’installation est un bricolage relativement facile, en particulier le nouveau modèle 120V de Rheem.

«Selon vos coûts d’installation cités, vous pouvez obtenir un nouveau chauffe-eau à pompe à chaleur gratuitement ou près de gratuitement et économiser des centaines par an, car ils utilisent un tiers de l’énergie des chauffe-eau traditionnels», explique Mathers.

Les ménages à faible revenu qui peuvent ne pas avoir une responsabilité fiscale suffisamment importante peuvent plutôt appliquer le rabais de 1 750 $ pour réduire les coûts initiaux d’un chauffe-eau à pompe à chaleur.

Mise à niveau du panneau électrique

Dans certains cas, ces technologies économes en énergie nécessitent des mises à niveau électriques. À partir de janvier, les maisons éligibles peuvent utiliser le crédit d’impôt à haute efficacité pour les mises à niveau et le câblage. Et les ménages à faible revenu peuvent profiter du rabais de 4 000 $ pour les panneaux électriques et de 2 500 $ pour le câblage (ou la moitié de celui des ménages à revenu modéré).

Intégralité

À partir de janvier 2023, un crédit d’impôt de 1 200 $ peut être utilisé chaque année pour ajouter de l’isolation.

«Une fois le crédit, les économies annuelles et votre confort sont pris en compte, c’est une amélioration incontournable», explique Mathers. «L’isolation nouvelle ou supplémentaire, en particulier dans le grenier, fait toute la différence.»

L’Agence de protection de l’environnement estime que le propriétaire moyen économisera 15% des coûts de chauffage et de refroidissement, davantage dans les climats plus froids. Les ménages LMI peuvent utiliser l’incitation de 1 600 $ pour la météorisation.

Portes extérieures

Un crédit de 250 $ est actuellement disponible pour remplacer une porte qui est mal ajustée ou inefficace par une porte de l’énergie conforme aux étoiles. Il y a un plafond de 500 $ pour plusieurs portes extérieures.

Appareils

À partir de janvier 2023, les ménages à faible revenu peuvent obtenir un crédit de 840 $ pour un poêle électrique. En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer l’efficacité énergétique, cela peut également améliorer votre santé.

«Il existe un ensemble croissant de connaissances sur les impacts de la qualité de l’air intérieur de la cuisson avec le gaz, comme les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone, même le formaldéhyde détecté», explique Bartholomy. «Cela va être une véritable aide en particulier, car les espaces de cuisine mal ventilés sont souvent dans des communautés plus pauvres. Donc c’est génial de voir de l’argent là-bas.

Performance à domicile entière

Celui-ci est plus complexe et certains détails doivent encore être élaborés. Ceci est un autre programme administré par les bureaux de l’Énergie, mais quand il finit par entrer en vigueur, il ressemblera à peu près ceci:

Les maisons unifamiliales qui réalisent des économies d’énergie de 20 à 35% sur une certaine période de temps, par le biais de mesures d’efficacité énergétique, seront éligibles à une remise de 50% du coût du projet, jusqu’à 2 000 $.

Les maisons qui réalisent des économies d’énergie de 35% seront admissibles à une remise d’une valeur de 50% des coûts du projet jusqu’à 4 000 $. Pour les ménages à revenu faible à modéré, ces montants augmentent. Les ménages réalisant des économies d’énergie de 20 à 35% peuvent obtenir 80% des coûts du projet jusqu’à 4 000 $, et 35% d’économies d’énergie augmenteront 80% jusqu’à 8 000 $.

Des incitations sont également disponibles pour les propriétaires de bâtiments multifamiliaux, y compris ceux qui ont des résidents à revenu faible à modéré. Cependant, cette remise peut ne pas être combinée avec le programme de remise à domicile électrique à haute efficacité pour la même mise à niveau unique.

DIY contre les pros de l’embauche

Beaucoup de ces incitations sont disponibles pour les diyers, mais Bartholomy dit que certains peuvent vous obliger à travailler avec un installateur professionnel. Si vous le faites, il recommande de trouver un affilié ou de former par un fabricant. «Ils diront quelque chose comme le programme d’installation affilié à Mitsubishi-Affilié ou à Fujitsu», dit-il.