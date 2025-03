Attention à ces espèces d’insectes envahissantes en 2025

Pour la plupart, les insectes sont des membres vitaux de notre communauté naturelle, en gardant nos écosystèmes et nos fournitures alimentaires qui fonctionnent correctement. Mais les espèces d’insectes envahissantes – les insectes qui ont fait leur chemin ici depuis ailleurs, généralement dans les conteneurs d’expédition ou sur les produits de bois – peuvent rapidement faire tourner ces systèmes naturels hors de coup.

Par exemple, les foreurs de cendres émeraude ont tué plus de 100 millions d’arbres dans la moitié orientale du pays depuis la première fois aux États-Unis en 2002 – et menacent de tuer environ 8 milliards de plus. Avec notre commerce mondial, la propagation des espèces envahissantes est inévitable, avec de nouvelles qui se présentent régulièrement. Certains, comme les tiques asiatiques de Longhorn, se sont développés particulièrement rapidement en quelques années seulement.

Voici plus sur ces tiques et autres espèces d’insectes et plantes invasives à surveiller en 2025.

Espèces d’insectes envahissants à rechercher en 2025

Courtoisie National Pest Management Association

Pour toutes ces espèces, nous avons également inclus des solutions de bricolage pour les garder hors de votre maison. Mais, si vous avez un problème suffisamment grand, vous devriez également envisager d’appeler un professionnel de la lutte antiparasitaire. Ils seront aptes à savoir où chercher des correctifs tels que les points d’entrée, les nids et les abris potentiels.

Scarabée japonais

Désormais présents dans la plupart des États, ces coléoptères verts métalliques mangent des racines de plantes pendant leur stade de larve, puis émergent en tant qu’adultes pour se nourrir de feuilles, de fruits et de fleurs. «Bien que ces coléoptères soient magnifiques, ils peuvent être incroyablement pénibles pour les jardiniers à domicile», explique Emma Grace Crumbley, entomologiste au Mosquito Squad Plus. « Si vous les voyez, il est essentiel que vous agissiez immédiatement pour les contrôler. »

Comment empêcher une infestation chez moi: Surveiller les plantes pour les signes de coléoptères. Retirez physiquement tout ce que vous trouvez et remplissez vos plantes dans un nouveau sol. De plus, comme de nombreux oiseaux, de petits mammifères et des araignées les mangent, la création d’habitats naturels avec des plantes indigènes peut les tenir à distance. (Ma mère a un succès incroyable avec cette stratégie.)

Joro Spider

Cet-tisserand invasif est apparu pour la première fois en Géorgie au début des années 2010, puis s’est propagé aux États voisins. Les femelles sont faciles à reconnaître, étant jusqu’à quatre pouces de long avec des marques noires et jaunes sur le dos et une marque rouge sur leur ventre. Ils ne sont pas dangereux, mais leurs grands toiles peuvent être une nuisance et une horreur. Sur le plan environnemental, ils menacent également les populations d’insectes indigènes.

Comment empêcher une infestation chez moi: Joro Spiders vit généralement à l’extérieur. «Cependant, si vous en avez repéré un à l’intérieur de votre maison, cela signifie qu’ils ont trouvé un abri et une source de nourriture, vous pouvez donc également avoir une infestation d’insectes», explique Daniel Baldwin, entomologiste avec Hawx Pest Control.

Les pesticides ne sont pas une solution efficace, donc la meilleure façon de les empêcher de sceller les lacunes autour des portes et des fenêtres et de garder votre maison et votre cour sans encombrement. «Une fois que les nids et les abris potentiels ont été supprimés, l’araignée Joro laissera généralement votre maison seule car il n’y a nulle part où se cacher», explique Baldwin.

Bugs puants marqués bruns (BMSB)

Ces coléoptères en forme de bouclier grisâtre atteignent environ trois quarts de pouce de long et libèrent une forte odeur lorsqu’elles sont dérangées ou écrasées. Remarque: Il existe également des espèces de bugs puants indigènes, mais ils n’ont pas tendance à entrer dans les structures et à se rassembler en grand nombre comme le font les BMSB. «Bien que les insectes puants ne piquent ni ne mordent, ils peuvent devenir une nuisance majeure dans les maisons et sont particulièrement dommageables pour les jardins et les arbres fruitiers», explique le Dr Jim Fredericks, entomologiste de la National Pest Management Association.

Comment empêcher une infestation chez moi: BMSBS entre dans les maisons pendant les mois froids et l’exclusion est la meilleure défense. Sceau de fissures, écrans endommagés et autres points d’entrée. S’ils entrent, un vide est une bonne option pour éviter l’odeur.

Insecte de graines de chape

Ces envahisseurs ont été vus pour la première fois en Idaho en 2012 et vivent maintenant dans une grande partie de l’Ouest et du Midwest. Ils ressemblent à des insectes d’anciens en boîte, étant à peu près de la taille d’une petite graine de citrouille, mais ils arborent un dos rouillé-orange ou brun contre le dos rouge vif et noir de l’aîné.

«Bien que les insectes de graines d’orme ne soient pas dangereux pour les gens ou les animaux de compagnie, ils sont une nuisance connue pour les propriétaires, et leurs taches fécales peuvent laisser des marques disgracieuses sur les murs et les rebords de rebords de fenêtre», explique Crumbley. «Ils constituent également une menace mineure pour les ormes.»

Comment empêcher une infestation chez moi: Scellez les points d’entrée indésirables, remplacez le décapage des intempéries autour des fenêtres et des portes et ajoutez des écrans de maillage aux évents.

Tiques asiatiques longues

Ces tiques brun rougeâtre sont apparues pour la première fois dans le New Jersey en 2017 et sont maintenant dans 16 États du nord-est et du milieu de l’Atlantique. «Ils sont particulièrement préoccupants car ils peuvent se reproduire sans accouplement, et les femmes peuvent pondre jusqu’à 2 000 œufs après un repas de sang», explique Fredericks. L’espèce peut également transmettre des maladies aux bovins, mais celles trouvées aux États-Unis n’ont pas encore été liées à des maladies humaines.

Comment empêcher une infestation chez moi: Pratiquez des procédures de tiques standard, notamment en portant un insectifuge tout en passant du temps à l’extérieur, en couvrant la peau avec des vêtements de protection, en gardant l’herbe basse, en nettoyant la végétation envahie et en vérifiant régulièrement les animaux de compagnie.

Fourmis de feu rouge importées (Rifa)

Ces petites fourmis brésiliennes piquent des gens dans le sud des États-Unis depuis près de 100 ans. «Ils ont une piqûre et une morsure extrêmement douloureuses, plus que les fourmis de feu indigènes», explique Crumbley. «Ils mangent également à peu près tout ce qu’ils peuvent accéder, ce qui les rend incroyablement ennuyeux dans et autour de la maison.»

Comment empêcher une infestation chez moi: Recherchez de grandes collines de fourmis en forme de dôme autour de votre cour, puis faites-vous traiter les nids (embaucher un pro est recommandé car leurs piqûres peuvent être particulièrement dangereuses en masse). Il est également crucial de vérifier la plomberie et les pénétrations des services publics autour de votre maison et de sceller les fissures et autres points d’entrée.

Lanternes tachetées

Des insectes épais et longs et longs avec des ailes rouges vives et des fléches tachetées se sont propagées à 11 États, de New York à la Géorgie. Ils volent mal, donc s’appuient généralement sur le saut et la marche pour se déplacer. «Ces insectes sont incroyablement destructeurs pour l’agriculture, en particulier les vignes, le houblon et les bois durs», explique Fredericks. «Ils nuisent aux plantes en se nourrissant de leur sève, ce qui peut entraîner une croissance rabougrie, des blessures en pleurant et même la mort de planter.» Ils se réunissent également en grand nombre, devenant une nuisance pour les maisons et les entreprises.

Comment empêcher une infestation chez moi: Sceller les points d’entrée indésirables et installer des écrans sous Windows et sur les évents. En outre, signalez les observations au bureau de l’agriculture local et grattez toutes les masses d’oeufs que vous trouvez sur des surfaces comme les troncs d’arbres et les meubles d’extérieur. L’État de New York encourage également les gens à les tuer à vue en les écrasant.

Coléoptères asiatiques

Les coléoptères colorés et puants et puants ont été présentés intentionnellement aux États-Unis dans les années 1970 pour contrôler d’autres ravageurs agricoles. «Aujourd’hui, ils sont surtout connus pour envahir les maisons de la fin de l’automne à l’hiver et en prenant le contrôle des seuils de fenêtre, des greniers et des coins de plafond», explique Crumbley. «Certaines personnes croient que les coccinelles sont de la bonne chance, mais quiconque a eu une infestation de scarabée asiatique vous dira qu’ils ne se sentent pas très chanceux.» Ils excrètent également les liquides jaunes qui sentent mauvais et peuvent laisser des marques de taches sur les murs.

Comment empêcher une infestation chez moi: Vous pouvez dire aux dame asiatiques des coccinelles non invasives par leur affinité pour se rassembler en grands groupes. Comme avec d’autres envahisseurs occasionnels, empêchez leur entrée en scellant les fissures, en améliorant le décapage des intempéries et en mettant la maille sur les évents.

Plantes invasives

Les plantes invasives, qui se propagent rapidement, se reproduisent facilement et nuisent à l’environnement, ne se limitent pas à celles évidentes comme les vignes kudzu qui recommandent les bandes du sud des États-Unis, ou de l’agriculture à travers l’ouest. Ils comprennent également des aliments de base d’aménagement paysager comme le lierre anglais, le moins de céladine et le chèvrefeuille japonais.

«Beaucoup de ces plantes envahissantes sont encore couramment vendues dans les jardineries», explique Mary Phillips de la National Wildlife Federation. «L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en tant que jardinier est d’éviter d’acheter et de planter des espèces envahissantes.»

La détection et la prévention précoces sont également essentielles pour garder à distance les plantes envahissantes. Une défense consiste à planter des peuplements denses de plantes indigènes, qui vous rapporteront également un grand merci des oiseaux, des insectes et d’autres résidents indigènes.

Phillips suggère également ces remplacements: pour le lierre anglais, envisagez de la vigne pipevine ou de la passion; Pour moins de céladine, essayez Trillium, le Poppy de céladine ou le souci des marais; Et pour le chèvrefeuille japonais, les bonnes alternatives sont du chèvrefeuille de corail et de la vigne de la passion. Utilisez le chercheur de plantes indigènes de la National Wildlife Federation pour trouver des espèces appropriées pour votre région.

Arbres invasifs

Deux arbres ornementaux courants qui sont particulièrement importants à éviter sont l’arbre du ciel (remplacer par Sumac) et Mimosa (remplacer par le Redbud ou le cornouiller en fleurs), explique Phillips.

L’arbre du ciel grandit dans une grande partie du pays. «C’est allopathique, ce qui signifie qu’il libère des produits chimiques dans le sol qui inhibent la croissance des autres plantes», dit-elle. Il a également tendance à former des fourrés denses qui bloquent le mouvement de la faune, développe des systèmes racinaires qui endommagent les fondations et les conduites d’égout, ont tendance à avoir un faible bois sujet à la rupture, et dépasse les arbres indigènes, qui perturbent les écosystèmes.

Sur les experts