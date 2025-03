C’est le moyen le plus efficace de tondre l’herbe

Kurhan / Shutterstock

Vous voulez que votre pelouse soit belle, mais vous ne voulez pas passer beaucoup de temps à tondre. En ce qui concerne les soins de pelouse, il y a une bonne et mauvaise façon de tondre l’herbe. Si vous songez à acheter une tondeuse à gazon, vous pouvez choisir une tondeuse standard ou une tondeuse à l’équitation à un prix abordable des ventes de tondeuses à gazon!

Ici, nos conseils d’experts pour le moyen le plus efficace de tondre votre herbe:

Conquérir d’abord les bords

Tout d’abord, prenez soin des bords de votre cour. Pour ce faire, Cardinal Lawns, une société de pelouse et de paysage à service complet en Ohio, recommande de prendre deux passes autour des bords extérieurs (trois si votre cour est entourée d’une clôture). En faisant cela en premier, vous aurez de la place pour faire tourner la tondeuse, ce qui fera aller le travail plus rapidement avec moins de tracas.

Choisir un motif

L’un des modèles les plus courants et les plus faciles à tondre l’herbe est les rayures. Vous en ferez une passe, puis faites un virage à 180 degrés pour faire la prochaine passe, chevauchant légèrement la première passe. Faites-le jusqu’à ce que la pelouse soit tondre. De plus, arrêtez de croire ces 10 mythes de soins de pelouse.

Cardinal Lawns recommande des directions alternées chaque fois que vous tondez, donc si vous tondez verticalement une semaine, allez dans un motif horizontal le suivant. Voici huit conceptions de tonte de pelouse impressionnantes que vous devriez essayer.

Les experts de la pelouse notent que le tour est le schéma le plus simple et le plus efficace lorsque vous tondez votre pelouse. Après avoir tondu les bords, continuez à faire des passes dans un motif circulaire jusqu’à ce que vous vous dirigeiez au milieu de la cour. Il s’agit d’une méthode efficace pour la plupart des pelouses, car elle réduit tous les virages pointus que vous feriez si vous tondez en rangées. Voici les 18 choses que vous ne devriez jamais faire à votre pelouse.

Mélanger

Peu importe le modèle que vous avez choisi, mélangez-le chaque semaine. Cela empêchera l’herbe de pousser dans une direction, ce qui rend non seulement votre pelouse moins attrayante, mais cela rend la tonte plus difficile.

Rappels utiles

Lorsque vous êtes prêt à tondre, Scotts, une société de services de soins de pelouse, dit que vous ne devriez couper le 1/3 des lames de gazon. Cela aidera les lames à herbe à développer un système racinaire plus profond pour trouver de l’eau et des nutriments dans le sol.

Le meilleur moment de la journée pour tondre est en début de soirée lorsque la pelouse est généralement sèche et que le soleil n’est pas aussi intense, ce qui donne à votre pelouse le temps de récupérer avant la chaleur du lendemain. Faites de la sécurité une priorité avec ces conseils de sécurité de tonte.

Enfin, gardez la lame de la tondeuse de la pelouse tranchante et laissez les coupures d’herbe sur votre pelouse. Les coupures de presse ajouteront des nutriments bénéfiques au sol. C’est pourquoi vous devriez laisser des coupures de presse sur votre pelouse.

