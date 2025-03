Les inconvénients de l’achat d’une maison sur un terrain d’angle

Selon Wade, une maison sur un lot d’angle obtient souvent un éclairage plus naturel que ceux au milieu de la rue. « Avec moins de bâtiments voisins bloquant la lumière du soleil, ces maisons peuvent avoir plus de fenêtres sur plusieurs côtés, créant un intérieur plus lumineux et plus ouvert », note-t-il. Au-delà d’une ambiance améliorée, un éclairage plus naturel peut également signifier une diminution des coûts énergétiques, car vous comptez moins sur l’éclairage artificiel pour égayer votre espace.

Il y a plusieurs facteurs à considérer lors de l’achat d’une maison. « Le choix d’une maison sur un lot d’angle se résume aux priorités personnelles et aux besoins de style de vie », explique Wade. L’espace supplémentaire, l’éclairage naturel et l’attrait de trottoir amélioré peuvent les rendre attrayants pour de nombreux acheteurs. Cependant, vous devrez les évaluer avec les inconvénients potentiels associés aux lots d’angle, comme une plus grande exposition au bruit et moins d’intimité. Si vous ne savez toujours pas si un lot d’angle va fonctionner pour vous et votre famille, Wade recommande de faire des visites sur la propriété à divers moments. Cela peut vous aider à avoir une meilleure idée de savoir si ces inconvénients potentiels se transformeront ou non en problèmes réels.