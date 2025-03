L’empoisonnement en monoxyde de carbone entraîne un rappel de 60 000 chaudières

Alors que les détecteurs de monoxyde de carbone (CO) deviennent de plus en plus fréquents dans les ménages, la peur de la victime de l’empoisonnement au monoxyde de carbone demeure. Le gaz sans odor mais mortel fait environ 1 000 vies chaque année, selon l’Institut national de la santé. C’est pourquoi quiconque avec une chaudière Triangle Tube devrait être conscient d’un récent rappel ayant un impact sur certaines des chaudières à gaz de l’entreprise. Le rappel concerne un défaut qui peut amener les chaudières à libérer le monoxyde de carbone. Lisez la suite pour savoir quelles chaudières sont affectées et comment rester en sécurité si vous avez l’un des produits affectés.

Quelles chaudières à tube triangulaire sont rappelées?

Selon le mémoire de la Commission de la sécurité des produits de consommation sur le rappel, une partie du solo de prestige de Triangle Tube, de l’excellence du prestige et des chaudières de gaz condensantes fabriquées entre décembre 2011 et avril 2019, fait partie de ce rappel. Environ 60 000 unités sont incluses au total. Ci-dessous, vous pouvez trouver les numéros de série de tous les modèles rappelés:

Prestige Solo PA044936 PA045337 PA044728 PA044768 PA045398 PA045420 PA044058 PT0000110 PTA002845 PT0000928 PTA002645 PT0002849 PTA003087 PT0002588 PTA003207 PT0005962 PTA003388 PT0010893 PTA003496 PT0002188 PTA002810

Excellence du prestige PT0001588 PTE030446 PT000568 PTA002889 PTE049177 PEA078169

AERCO ESTIEM AE1100 AE1237



Pourquoi ces chaudières sont-elles rappelées?

Ces chaudières sont rappelées parce que, en raison de retards d’allumage ou de dommages aux composants, les chaudières peuvent libérer du monoxyde de carbone, « posant un risque de blessure grave ou de décès », selon le mémoire de rappel.

Triangle Tube rapporte que deux personnes sont décédées en raison d’un empoisonnement au CO associé à ces chaudières et il y a 25 rapports de fuites de CO des chaudières rappelées, c’est pourquoi il est impératif que vous agissez immédiatement si vous avez l’une des chaudières touchées.

Que faire si vous avez une chaudière à tube triangulaire rappelé

Si vous possédez l’une des chaudières rappelées, vous devez immédiatement contacter Triangle Tube pour planifier une inspection, et le cas échéant, ils installeront une toute nouvelle chaudière gratuitement.

Puisqu’il peut y avoir un retard avant votre inspection et / ou votre réparation, Triangle Tube exhorte toute personne qui utilise l’une des chaudières rappelées pour s’assurer qu’ils ont des détecteurs de CO fonctionnels «à chaque niveau de leurs maisons et des zones de couchage extérieures». Si vous n’avez pas de détecteur de CO, Triangle Tube vous en expédiera un gratuitement.

Pour contacter le service client de Triangle Tube pour planifier une inspection ou demander un détecteur de CO, vous pouvez les appeler au 877-574-5036 ou les envoyer par e-mail à (Protégé par e-mail).

