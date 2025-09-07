Mesure 101: dimensionnement de comptoir de cuisine

Remplacer les anciens comptoirs est excitant, mais il peut également être chargé d’inquiétude. Les matériaux sont un investissement substantiel, et même si la mesure pour les nouvelles semble simple, il y a des pièges cachés. Voici un guide de mesure du comptoir de cuisine pour vous aider tout au long du processus.

Quelles sont les dimensions de comptoir de cuisine standard?

La plupart des comptoirs de cuisine sont de 25 à 25,5 pouces de profondeur (avant vers dos). C’est assez standard car la plupart des armoires de base mesurent 24 pouces de profondeur, et le pouce supplémentaire environ permet un peu de surplomb.

La norme pour la hauteur est d’environ 36 pouces, mesurée du sol fini vers le haut du matériau de comptoir. Pour la longueur, il est courant que les comptoirs varient entre huit et 10 pieds, voire jusqu’à six pieds dans des cuisines compactes.

À plus long terme, «les comptoirs prolongés qui atteignent 12 pieds fonctionnent bien dans les grandes cuisines pour créer un espace de travail supplémentaire et des salons pour des fonctionnalités améliorées», explique Geremy Yamamoto, fondatrice d’Eazy House Sale.

Mais en fin de compte, la longueur, la largeur et la conception (droite, U ou L) se résume à la taille et à la disposition globales de votre cuisine, ainsi que les matériaux utilisés pour le comptoir. «Nous recevons souvent des demandes de renseignements sur la taille moyenne de la cuisine, mais il n’y a pas de réponse simple, car chaque cuisine est unique», explique Tammy Cailliau, propriétaire de Tampa Bay Granite.

Quelle quantité de surplomb de comptoir est standard pour les sièges?

Douze à 15 pouces est le nombre magique pour les sièges. «Vous pouvez aller un peu plus court, mais vous finirez par vous frapper les genoux», explique Matthew Coates, architecte principal chez Coates Design Architects + Interiors. « Si vous allez plus de 12 pouces, vous aurez généralement besoin de supports ou de corbeaux en dessous pour empêcher cette dalle de craquer si quelqu’un s’y penche trop fort. »

Il est également important de prendre en compte la hauteur des gens qui utilisent les sièges, l’espace de passerelle derrière les comptoirs et si vous voulez que les sièges puissent rentrer sous le dessus de la barre, explique Cailliau.

Comment mesurer les comptoirs de cuisine pour le remplacement

Voici le guide de comptoir de la cuisine pour calculer la quantité de matériel dont vous aurez besoin:

Mesurez la longueur et la largeur de chaque section de comptoir. Mesurez tous les côtés, car parfois les murs et les armoires ne sont pas carrés, ce qui pourrait entraîner un comptoir tordu.

Il aide également à esquisser la disposition et à noter où les appareils électroménagers, y compris l’évier et le poêle, Go.

Dans le coin où les armoires se réunissent, représentent un chevauchement de 24 pouces, qui est la profondeur de l’armoire, conseille Cailliau.

N’oubliez pas d’inclure le dosseret, si vous en installez un. Coates recommande quatre pouces ou plus, passant la longueur du comptoir.

N’oubliez pas non plus d’inclure un surplomb de un à 1-1 / 2 ″ à l’avant, ainsi que tous les côtés qui ne sont pas contre un mur.

Multipliez la longueur × largeur pour obtenir le total des pouces carrés, puis divisez par 144 pour obtenir le total des pieds carrés.

Une fois que vous avez calculé la superficie de vos matériaux, ajoutez environ 10% à ce total, pour tenir compte de la réduction des déchets et des erreurs.

Les erreurs de mesure du comptoir à éviter pour un ajustement parfait

Construction inégale

Il est courant que les cuisines aient des murs qui ne sont pas carrés, ainsi que des lacunes entre les armoires, en particulier dans les maisons plus anciennes. N’oubliez pas de mesurer et de tenir compte de ces idiosyncrasies. «Mesurez si possible en diagonale de l’angle au cornor, ou apportez un bord droit pour vérifier les lacunes», explique Coates. «Ne présumez pas. Mesurez deux fois, coupez une fois!»

Ignorer le surplomb

Oublier d’inclure un surplomb qui s’étend au-delà des armoires de base peut rendre le comptoir étrangement court et moins fonctionnel. «Sans assez de surplomb, les sièges peuvent se sentir à l’étroit et l’espace de préparation se limite», explique Yamamoto.

Oublier les dosseret

Le dosseret est la zone murale entre le comptoir et les armoires supérieures, et elle doit être mesurée séparément. «L’oublier peut créer des lacunes inégales ou rendre l’installation difficile, potentiellement endommageant les deux surfaces», explique Yamamoto.

Sauter des découpes

Notez la taille et notez la position de l’évier et des découpes de poêle, afin que vous ne devinez pas plus tard. Mesurez également les largeurs et les positions des appareils pour vous assurer que vous avez un dégagement adéquat pour les gammes de diapositives et autres articles. «Si vous prévoyez d’utiliser des portes décoratives sur les extrémités qui s’étendent au-delà de la boîte de l’armoire, incluez-les dans vos mesures également pour assurer le surplomb correct», explique Cailliau.

Mesurer en pieds

Mesurez toujours en pouces, pas aux pieds, puis convertissez vos mesures en pieds carrés à la fin. Cela permet de maintenir des mesures précises et réduit les chances de conversions inexactes.

Hauteur inexacte

Lors de la détermination de la hauteur du comptoir, commencez par le haut du plancher fini et mesurez vers le haut de la surface du comptoir. Si vous changez de matériaux de comptoir, n’oubliez pas de rendre compte de leurs différentes épaisseurs.

Quel est le coût moyen par pied carré pour l’installation de comptoir?

Le coût moyen par pied carré d’une installation de comptoir dépend des matériaux, mais en général, voici une bonne règle de base (sans compter la taxe):

Les options budgétaires, comme le stratifié ou les carreaux, peuvent aller de 10 $ à 40 $ par pied carré.

Les matériaux de milieu de gamme, comme le bloc de boucher, le quartz ou le granit, atterrissent autour de 50 $ à 100 $ par pied carré.

Les choix haut de gamme, comme le marbre fantaisie, le quartzite, le granit haut de gamme et la pierre exotique, peuvent coûter 120 $ à 250 $ par pied carré.

«Gardez à l’esprit, il y aura des coûts supplémentaires pour les découpes, qui en moyenne environ 150 $ chacune pour les éviers ou les hauts de cuisson», explique Cailliau.

