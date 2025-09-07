Étapes simples pour isoler votre porte de tempête avant l’hiver

Je suis toujours à la recherche de moyens de faire baisser mes factures de gaz et d’électricité, donc j’ai finalement eu une caméra thermique pour voir où l’air chaud et froid entrait. Les principaux coupables étaient mes portes, et c’est vrai pour la plupart d’entre nous.

Les portes sont quelques-uns des endroits les plus courants de nos maisons, laissant entrer l’air froid en hiver et à l’air chaud en été. Les portes des tempêtes peuvent vraiment aider à sceller ces fissures. Et les isoler fait passer cette économie au niveau supérieur.

Voici plus sur le fonctionnement des portes des tempêtes, comment les rendre plus efficaces et les moyens d’ajouter de l’isolation aux portes de la tempête avant et de la cave.

Qu’est-ce qu’une porte de tempête?

Il existe deux principaux types de portes de tempête: les portes des tempêtes avant / arrière et les portes de la tempête de cave. Les deux sont conçus pour se protéger contre les intempéries et la perte de chaleur. Cette protection peut également prolonger la durée de vie des portes derrière eux, et aident à empêcher les rongeurs, les insectes et autres ravageurs.

«La plupart des gens pensent à la variété de front en verre pleine vision giflée sur l’entrée principale, mais ce n’est qu’une saveur», explique Danny Niemela, remodeler et entrepreneur Danny Niemela. « Il y a aussi des portes de tempête à mi-chemin avec des écrans et des types d’entrée arrière qui ne correspondent pas à la garniture, mais qui comptent toujours. »

Les portes de la tempête de cave couvrent les escaliers de la cave et les points d’accès au sous-sol, et généralement ouverts vers l’extérieur. Ils sont une grande source de perte de chaleur souvent négligée, car ils sont exposés au vent et généralement non isolés.

Comment les portes des tempêtes ont un impact sur la température de votre maison

Les portes de tempête créent une poche d’air entre eux et la porte intérieure, isolant l’air entre. Ils aident également à arrêter les brouillons.

«Les portes des tempêtes ont en fait un impact sur la température beaucoup plus que les gens», explique Niemela. « Sans cette couche de tampon, vous exposez votre porte d’entrée au vent direct et à l’humidité, ce qui signifie que la porte intérieure doit faire tout le travail. Et si vous laissez cette vieille porte de cave en acier sans contrôle en hiver, vous dirigez essentiellement un congélateur ouvert sous votre maison. »

Pourquoi isoler les portes des tempêtes?

Lorsque vous isolez les portes des tempêtes, cela les rend encore plus efficaces pour réguler les températures intérieures, ce qui entraîne des économies d’argent et d’énergie.

«Cela empêche également les points froids près des entrées, ce qui les rend plus confortables pour les personnes et les animaux de compagnie», explique l’inspecteur de maison Reuben Saltzman.

Certaines portes de tempête viennent avec une isolation intégrée, mais c’est souvent une bonne idée de les isoler davantage, explique Niemela. «La version de la quincaillerie promet toujours une« isolation », mais cela signifie généralement du verre mince et quelques lanières de vinyle», dit-il. « Un peu de travail supplémentaire, ou une mise à niveau plus intelligente, et vous pouvez extraire quelques degrés supplémentaires, et évitez le choc d’une facture de service public de 300 $. »

Comment isoler votre porte de tempête avant

Entrepris de l’altération

Pour les portes plus récentes, commencez par combler les lacunes de périmètre avec un passage à la mousse auto-adhésif. Un rouleau de 30 pieds est suffisant pour couvrir une porte de 36 « x 80 ». Pour les portes plus anciennes, en particulier celles avec des cadres déformés, Niemela suggère d’empiler du ruban mousse à haute densité ou de l’ajout d’une bande de vinyle magnétique pour améliorer le sceau.

«Rien d’extraordinaire, juste un contact solide entre la porte et le cadre», dit-il. « Astuce pro: Le moyen le plus rapide de ruiner l’efficacité d’une porte de tempête est de sauter le nettoyage et de dégraisser le cadre avant de coller quoi que ce soit. Si cette bande se soulève, l’air revient tout de suite. »

Pour un joint plus durable, Saltzman recommande des bandes en caoutchouc ou en vinyle. Encore une fois, nettoyez la surface avant d’appliquer et évitez d’étirer le matériau, car il rétrécira avec le temps.

Film

Pour les inserts en verre, l’isolation à film rétractable transparent ajoute une autre couche thermique. Il est peu coûteux et peut être installé en environ 20 minutes avec l’aide d’un sèche-cheveux. « Les kits de films de fenêtre peuvent rendre une porte de tempête en verre presque aussi bonne qu’une fenêtre à triple vitrage, au moins pour une saison ou deux », explique Niemela.

Balayages de portes et calfeutrage

Dans la plupart des situations, il est également sage d’installer un balayage de porte en bas pour bloquer les brouillons. «Les balayages en aluminium réglables avec un joint en caoutchouc sont plus durables que les versions à bâton», explique Saltzman. « Mesurez deux fois avant de couper à la taille. »

De plus, s’il y a des lacunes où le cadre répond au revêtement extérieur, utilisez des calfeutrations de qualité extérieure pour les remplir. Travaillez un jour sec au-dessus de 40 ° F pour la meilleure adhérence.

Frappeur en mousse

Pour les portes que vous ne s’ouvrez presque jamais, comme une porte latérale disparue, la solution la plus simple est de jeter une isolation de frappeur en mousse entre les deux portes, explique le constructeur Jonathan Palley.

Comment isoler votre porte de tempête de cave

Ajouter des panneaux ou une porte secondaire

Une bonne solution consiste à fixer des panneaux d’isolation en mousse rigide à l’intérieur d’une porte de tempête de cave. Alternativement, vous pouvez construire un panneau isolé simple à partir de la planche de mousse 2 ″ enveloppée dans du contreplaqué.

Si votre cave intérieure a des escaliers menant, une porte intérieure secondaire est souvent la meilleure option, explique Niemela. «Même une dalle de bois de base montée à l’intérieur du cadre peut réduire de moitié le flux d’air», dit-il.

Ajouter un passage à l’alcool

Tout comme sur les portes d’entrée, le passage à la mousse autour de la lèvre peut aider à sceller les lacunes. «Surveillez simplement la mise en commun de l’eau», explique Niemela. « S’il s’agit d’une double porte en métal de style Bilco, ces choses sont des goulottes de glace en hiver. »

Remplacer la porte

Si la porte de la tempête hochet ou le matériel est abattu, échangez-le contre une unité isolée (souvent cette tâche peut être diyable, ou vous pouvez embaucher un entrepreneur). «Parfois, un remplacement complet est la voie à suivre», explique Niemela. « Les décents commencent à 250 $, mais c’est de l’argent bien dépensé si votre original est avant 1990 et ressemble à du papier d’aluminium. »

Créer une solution temporaire

Une solution rapide et temporaire consiste à accrocher une couverture épaisse, comme une couverture mobile, sur l’entrée. «Si vous êtes coincé dans une pincée, une vieille courtepointe sur une entrée de cave pendant quelques semaines de gel dur peut empêcher les tuyaux d’éclater et bloquer suffisamment d’air froid pour compter», explique Niemela. « Pas de honte dans une solution de faible technologie si cela fonctionne. »

Sur les experts