À quoi servent ces brosses sur les escaliers mécaniques

Si vous êtes allé dans un centre commercial, un aéroport ou un autre emplacement avec plusieurs histoires, vous êtes probablement monté sur un escalator à un moment donné. Et si vous l’avez fait, vous avez peut-être remarqué les pinceaux qui tapissent les bords dudit escalator. Alors, que font-ils réellement? Ils sont à une bonne hauteur pour brosser les chaussures, et ils sont à la portée des mains d’un enfant curieux. Cependant, ils ne semblent pas être là pour briller des chaussures ou servir de jouet pour les enfants. Ils ne balayent pas non plus l’escalator, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’ils soient là pour nettoyer les appareils. Alors, à quel point ces pinceaux servent-ils exactement?

Que font les pinceaux sur un escalator?

L’équipe de Precision Brush, une entreprise qui vend des pinceaux d’escalatrices, dit qu’ils sont sur un escalator par précaution de sécurité. Selon leur site, «les pinceaux des escaliers mécaniques sont installés sur les côtés des escaliers mécaniques et déplacent les passerelles pour empêcher les gens de se tenir trop près des bords.»

Pourquoi ces pinceaux sont-ils nécessaires?

En tant qu’adulte qui connaît bien la façon d’utiliser un escalator, vous pourriez penser que ces pinceaux sont superflus. Vous savez comment monter et désactiver un sans vous accrocher sur la piste. La politesse dicte que vous vous tenez d’un côté d’un escalator au lieu du milieu afin qu’il y ait un chemin pour les piétons plus rapides. Mais vous ne rentrez probablement pas jusqu’à présent que vous courez le risque de vous rattraper sur la piste.

Mais de nombreux articles sur ou autour de votre personne risquent de se faire prendre dans les machines. Précision Brush avertit que «les vêtements lâches et à faible maintien, les lacets, les chaussures à semelle douce et d’autres articles sont à risque de se faire prendre dans la piste mobile ou les escaliers en mouvement.» En installant les pinceaux, ils ont créé un tampon doux qui minimise ce risque.

Où vais-je trouver ces pinceaux?

Les brosses ne sont spécifiquement pas une exigence sur les escaliers mécaniques. Cependant, les réglementations étatiques et fédérales exigent une sorte de barrière qui sert le même objectif. Les pinceaux semblent être les plus courants des barrières. En fait, Precision Brush dit que vous les verrez souvent dans les aéroports et les immeubles de bureaux ainsi que dans les centres commerciaux et autres centres commerciaux.

La société réitère la nécessité d’une sorte de précaution de sécurité sur les escaliers mécaniques, affirmant que «garder les piétons en toute sécurité à l’écart de l’écart entre l’escalator ou la voie mobile et le flanc empêche les blessures et garantit la conformité standard de sécurité aux réglementations étatiques et fédérales.»

